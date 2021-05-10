Операция "Пенициллин" : какой советский суперсамолёт угнали израильские спецслужбы

Израиль – одно из самых маленьких (и по площади, и по населению) государств ближневосточного региона. Поэтому ставку правительство страны всегда делало не только на военную мощь, но и на разведку. Не раз ситуация на Ближнем Востоке в корне менялась благодаря успешно проведённой операции «Моссада». Операция «Бриллиант», также известная как «Пенициллин», – яркий пример такого случая.

МиГ-21 и положение в регионе

Советский истребитель третьего поколения МиГ-21 появился на свет в середине пятидесятых годов прошлого века и в начале шестидесятых уже активно поставлялся в Сирию, Египет и Ирак. В 1963 году этот истребитель стал основой ВВС арабских стран региона, но о его истинной силе в Израиле имели весьма общее представление. Тучи на Ближнем Востоке сгущались, и «Моссад» предпринял несколько попыток завладеть супероружием. Однако завербовать пилотов, которые смогли бы перегнать самолёт из Египта в Израиль, не удалось.



Планирование операции

После нескольких провалов в «Моссаде» решили, что ставку надо делать на лётчика-немусульманина. Поискам способствовала ситуация, сложившаяся в Ираке, где в ту пору начались гонения на христиан. Многие представители этой веры, опасаясь преследований, стали задумываться о бегстве из страны. Одним из таких был Мунир Редфа – иракский лётчик-истребитель, ассириец по происхождению. Уже некоторое время он не чувствовал себя спокойно как представитель притесняемого в Ираке нацменьшинства, а ко всему этому добавился ещё и религиозный шовинизм.

Операция «Бриллиант»

Представителям «Моссада» через третье лицо удалось выйти на слугу-еврея, работавшего в семье Редфа Иосифа Шамаша, а через него связаться и с самим Муниром. Константин Капитонов в своей книге «Как угнали МиГ-21» рассказывает, что пилоту было предложено 500 тысяч английских фунтов стерлингов (более миллиона американских долларов по тогдашнему курсу) за угон самолёта Ми-21, на котором как раз и летал Мунир, а также израильское гражданство.

Мунир Редфа

Ассириец долго колебался и выдвинул условие, что из Ирака должна быть вывезена вся его многочисленная семья. Ходит красивая легенда, что окончательное согласие Мунир дал после общения с некой американской разведчицей, которая его очаровала и сумела уговорить на сотрудничество. Получив согласие пилота, «Моссад» приступил к осуществлению его требований.

Как вспоминает в своих мемуарах непосредственный участник событий, лидер иракских курдов Мустафа Барзани, эвакуация осуществлялась его силами. К августу 1966 года семья Радфа и все его родственники горными маршрутами были вывезены в Израиль. Муниру оставалось выполнить обещанное. Что он и сделал 15 августа.

Миг-21, похищенный Муниром Редфой

Во время боевого дежурства Радфа перелетел из Ирака в Израиль. Весь путь занял около 25 минут. Самолёт был подвергнут тщательному изучению израильскими учёными, а потом отправлен в США. Мунир же получил обещанные деньги и гражданство, но прожил в Израиле лишь три года. В 1969 году он с семьёй переселился в Италию, где до самой смерти в 1998 году держал бензоколонку.

Ярослав Горбунов



Источник : https://russian7.ru/post/operaciya-penicillin-kakay-sovetsk/

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