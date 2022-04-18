Гавайи едва не стали русскими владениями

Кроме закрепления на Аляске и освоения северных американских земель, а также освоения территорий тихоокеанского побережья Калифорнии, Российско-американская компания (называлась она так лишь по прозванию изучаемого континента) попыталась закрепиться на Гавайских островах.

Гавайские (Сандвичевы) острова были открыты в 1778 г. Джеймсом Куком во время третьей экспедиции мореплавателя. Сказочный архипелаг сразу покорил сердце британского исследователя. Гавайские острова в это время заселяли племена полинезийцев.

Источник: pantv.livejournal.com

Однако, несмотря на сказочность природы, на островах кипели вовсе не шуточные баталии. Местные племена воевали за право главенствовать на островах.

Некий островитянин по имени Камеамеа объявил себя королем Гавайев и вместе со своим племенем принялся покорять острова, на которых жили другие племена, не согласные иметь над собой власть этого вождя. Но основную головную боль Камеамеа доставил некто Каумуалия, тоже вождь, закрепившийся на северных островах — Кауаи и Ниихау.

Камеамеа создал собственный флот, в котором были не только мелкие лодки, но и трехмачтовые суда. Оружием изначально его снабжали американские и британские купцы, надеясь, что он примет чужое подданнство.

Но Камеамеа своей властью делиться не собирался.

Тем временем на Гавайях закрепились фактории "бостонских корабельщиков", торговой компании из Бостона, которая соперничала с Русско-американской компании на промыслах пушнины.

В июне 1804 года русские корабли "Надежда" (капитан И.Ф. Крузенштерн) и "Нева" (капитан Ю. Ф. Лисянский) во время кругосветного путешествия посетили гавайский архипелаг. Научная экспедиция русских мореплавателей изучала местную флору и фауну, знакомилась с жителями островов, с их хозяйством. И тогда стало очевидно, что лучшей стоянки для русского военного и торгового флота не сыскать.

Источник: collectionerus.ru

Участник экспедиции, мичман Василий Николаевич Берх считал, что каждую осень целесообразно посылать корабли из Камчатки на Гавайи на зимовку, с тем, чтобы назад они возвращались груженные ценными овощами и фруктами. Острова могли стать продовольственной базой для Камчатки и Русской Америки. Вскоре, мнение мичмана поддержали старшие офицеры.

Помимо знакомства с владениями короля Камеамеа, русские побывали и на островах вождя Каумуалии, который попросил мореплавателей оказать ему помощь железом и обеспечить защиту от нападок Камеамеа.

Приказчик Н.И. Коробицын писал:

"Желательно было ему, чтоб мы пристали своим кораблем к его острову для защищения ево от короля Томиоми, по каковой причине желает согласиться поступить своим островом в подданство России".

Но и король Камеамеа, узнав о происках соперника, тут же заявил о желании дружбы с русскими. Он предложил каждый год посылать в Ново-Архангельск (столицу Русской Америки) торговое судно с мясом вислоухих свиней, соли, сладкого картофеля, других овощей и фруктов (ананасы, бананы, сахарный тростник,апельсины, лимоны) в обмен на шкурки морских бобров по сходной цене.

Н. П. Резанов писал Н. П. Румянцеву от 17 (29) июня 1806 г.:

"Король Сандвичевых островов Тооме-Оме-о предложил г. Баранову дружбу свою... Купил до 15 одномачтовых судов.., а ныне купил у американцев трехмачтовое судно.





Штурман Кларк... два года как поселился на Сандвичевых и имеет там жену, детей и разные заведения. Он бывал несколько раз в здешних местах, был обласкан Александром Андреевичем и, зная нужды здешнего края, столь много наговорил королю своему, что тот послал трактовать о торговле, и буде позволено... Тооме-Оме-о хочет быть в Ново-Архангельске, положив основание торгу…"

В январе 1815 года у берегов острова Кауаи потерпел крушение корабль "Беринг", который был направлен Барановым для поиска и закупки продовольствия для Русской Америки. Разбитый корабль с грузом тут же захватили поданные короля Каумалии. Груз оценивался примерно в 100 тысяч рублей.

Капитану зафрахтованного русскими корабля Джеймсу Беннету вместе с командой удалось отплыть в Ново-Архангельск, где он просил Баранова отправить на Гавайи вооруженный отряд и наказать аборигенов. Но Баранов решил наладить контакт дипломатическим путем и отправил осенью 1815 года на острова естествоиспытателя и доктора медицины барона Георга (Егора Николаевича) Шеффера.

Шефферу поручалось подружиться с королем Камеамеа и провести с ним переговоры по поводу компенсации за утерянный корабль и вытребовать торговые привилегии. Баранов также вручил доктору письмо для гавайского короля, в котором ставился вопрос о возмещении убытков в связи с захватом груза "Беринга" и подтверждались полномочия Шеффера как представителя компании.

Тем же письмом Баранов выражал надежду на установлении дружественных взаимоотношений и прикладывал к нему серебряную медаль в качестве подарка.

В случае же неудачи миссии Шеффера командиру русского корабля "Открытие" лейтенанту Якову Подушкину поручалось преподать королю Каумалии урок военной силой, по возможности обходясь без жертв, а при успехе "уже и остров тот Атувай взять именем государя нашего имп. всероссийского во владение под державу его".

Барону Шефферу пришлось столкнуться на островах с противодействием американских торговцев. Капитаны торговых американских кораблей уговорили короля Камеамеа и других знатных гавайцев не помогать русским в истребовании долга с Каумалии и объявили, что Шеффер есть русский шпион, а его прибытие знаменует скорое прибытие враждебно настроенных русских кораблей, против которых следует открыть войну.

Шеффер был вынужден перебраться на другой остров, подалее от происков американцев. А 16 (28) мая 1816 г. русский корабль «Открытие» бросил якорь у берегов острова Кауаи.

Вопреки опасениям король западных островов Каумалия смиренно просил «е. в. государя императора Александра Павловича... принять его помянутые острова под свое покровительство".

Источник: www.youtube.com

Каумалия обязался не только возвратить груз с корабля "Беринг", но и предоставить Российско-американской компании монополию на торговлю сандаловым деревом. Компания получила также право свободно создать во владениях Каумуалии свои фактории. Таким образом, часть Гавайев перешла под протекторат Российской империи. Россия могла получить стратегический плацдарм в центральной части Тихого океана.

Пока ожидалось разрешение Баранова, Шеффер развил на островах кипучую деятельность. Он заключил с Каумалией 1 (13) июля 1816 г. военный "тайный трактат", в котором король-2 (Каумалия) обязался завоевать остальные острова Гавайей и освободить их от сил и влияния короля-1 (Камеамеа).

Помимо этого Шеффер договорился с королем об исключительных торговых отношениях, постройке русских верфей и крепостей, добыче сандалового дерева. Король Каумуалия также отказывался от любой торговли с американцами. А Шеффер обещал "завести фабрики и лучшую экономию, через которую бы здешние жители просветились и обогатились".

Шеффер построил дома, заложил крепости под российскими флагами (Александровскую, Елизаветинскую, а третью назвал именем Барклая), а долину Ганнарейскую Егор Николаевич по желанию короля скромно переименовал в Шефферовую, разбил сады...

Но осенью 1816 года А.А. Баранов написал барону, что одобрить заключенные Шеффером условий не имеет права, без разрешения государя. И запретил "входить в какие-либо дальнейшие спекуляции".

Тем временем американцы и европейцы объявили королю Каумуалии и островитянам, что ведут войну с русскими и, если русские не будут изгнаны с островов, то к острову прибудут 5 военных американских и британских кораблей.

Американские и британские служащие стали покидать команду Шеффера, а 17 июня 1817 года после вооруженной стычки русские были вынуждены покинуть острова на кораблях "Ильмень" и Мирт-Кадьяк".

Источник: otrageniya.livejournal.com

В 1818 году правительство Российской империи посчитало, что Шеффер нанес своими действиями государству урон в 200 тысяч золотых рублей и уволило его со службы. Американские владения России были свернуты. А жаль, мы могли бы отдыхать на Гавайях и пляжах Калифорнии на вполне законных основаниях. Но История не имеет сослагательного наклонения.

Сейчас о событиях тех дней напоминают только останки Елизаветинской крепости на гавайском острове Кауаи. Они объявлены национальным историческим памятником.

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