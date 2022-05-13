7 чудес света, в существование которых трудно поверить

Природа — самый талантливый творец. В мире существуют такие красоты, что любой рукотворный шедевр кажется ничтожным по сравнению с ними.

Представляю вам список самых красивых природных чудес света, некоторые из которых, к сожалению, находятся под угрозой исчезновения.

САЛАР ДЕ УЮНИ, БОЛИВИЯ

Салар де Уюни в Боливии — одно из самых фантастических мест на земле. Сорок тысяч лет назад здесь было доисторические озеро, которое высохло, образовав самую большую соляную поверхность в мире.

В сезон дождей на более чем 12 тыс. кв. км плоской кристаллизованной поверхности скапливается вода, и равнина Салар де Уюни становится похожей на огромное зеркало: небо, облака и горы отражаются в нем, создавая невероятные оптические иллюзии и наводя на размышления о существовании параллельных миров.

ПАРИЯ КАНЬОН, АРИЗОНА, США

В национальный заповедник «Пария Каньон» в Аризоне стремятся попасть путешественники и фотографы со всего мира. Монолитные образования в пустыне — не что иное, как песок, который превратился в скалы сотни миллионов лет назад. Живописные пейзажи каньона, волны, коридоры и лабиринты, вырезанные ветром из красного песчаника, изумляют посетителей: цвета и фактуры скальных образований в пустыне постоянно меняются с изменением света и погодных условий.

Каньон посещает не слишком много туристов, но лишь потому, что добраться сюда очень сложно. Заповедник закрыт для проезда транспорта, поэтому полюбоваться на красные песчаные скалы можно лишь преодолев пешком более 5 км. А если учесть, что Аризона — это самая настоящая пустыня, прогулка может оказаться довольно изнуряющей.

АЙЕРС-РОК, АВСТРАЛИЯ

Айерс-рок нависает над землей как спящий гигант. Размеры этой скалы-монолита действительно впечатляют: ее высота — 350 м, окружность — более 9 км, а возраст составляет более 680 млн лет!

Сегодня Айерс-Рок считается одной из главных достопримечательностей Австралии. Паломники приезжают сюда, чтобы подняться на ее вершину, преодолев полуторакилометровый подъем, и полюбоваться на виды огромной пустыни австралийского национального парка «Улуру-Ката Тьюта».

ПОДЗЕМНАЯ РЕКА ПУЭРТО-ПРИНСЕСА, ФИЛИППИНЫ

Пуэрто-Принсеса — подземная река около одноименного филиппинского города на о. Палава. В районе ее местонахождения создан национальный парк Puerto Princesa Subterranean River National Park — заповедник, входящий в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пуэрто-Принсеса считается одним из семи мировых чудес природы. Она протекает в пещере длиной более 8 км. Туристам предлагаются экскурсии на лодке по подземным гротам, где они смогут полюбоваться на великолепные карстовые образования, сталактиты и сталагмиты.

ПЕЩЕРА КРИСТАЛЛОВ, МЕКСИКА

Хотите увидеть уникальные природные кристаллы длиной 11 м? Направляйтесь в пещеру Cueva de los Cristales! Она была обнаружена лишь в 2000г.: рабочие шахты Найка в штате Чиуауа случайно наткнулись на нее во время разработки новых месторождений.

Великолепные кристаллы селенита (по своей структуре он идентичен гипсу) с тех пор ежегодно притягивает тысячи путешественников со всех уголков мира. Для того чтобы сохранить их от разрушения, туннель в пещеру намереваются закрыть, поэтому любознательным туристам следует поторопиться увидеть это чудо природы.

КАМЕННЫЙ ЛЕС ШИЛИНЬ, КИТАЙ

Каменный лес Шилинь представляет собой карстовые образования, которые расположены в 120 км от города Куинмин. Глыбы растут из земли как зазубренные пальцы, их возраст насчитывает более 270 млн лет, а площадь леса составляет почти 350 кв. км.

На месте, где раньше был океан, из-за разломов земной коры и вымывания пород теперь находятся тысячи скал разнообразных форм и размеров. Они образуют гигантские лабиринты, по которым ежедневно гуляют туристы со всего света.

БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ, АВСТРАЛИЯ

Этот поразительный 2600-километровый риф, состоящий из почти 3 тыс. отдельных рифов. Он является крупнейшим на Земле природным объектом, образованным живыми организмами (коралловыми полипами) — его можно увидеть из космоса. Общая площадь Большого Барьерного рифа составляет почти 350 тыс. кв. км, что больше площади Великобритании почти в полтора раза! В 1981г. он был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

К сожалению, в связи с изменением климата некоторые кораллы погибают. По данным исследования, опубликованного в октябре 2012г. Национальной академией наук, Большой Барьерный риф с 1985г. уже потерял более половины коралловых полипов, образующих его структуру.

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А вы знали об этом?

Самое высокое живое дерево на планете – Гиперион. Его высота – 115, 61 м, диаметр – 4,84 м. Так назвали одного из представителей секвойи вечнозеленой, которая растет в Калифорнии, в национальном парке «Редвуд». Его обнаружили в 2006 году, в отдаленной части парка два натуралиста, Крис Аткинс и Майкл Тэйлор.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43910402192).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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