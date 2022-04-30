7 табу в США, о которых многие и не догадываются, потому что это позволено в России

В каждой стране существуют свои собственные правила и нормы, которые могут кардинально отличаться от того, что принято в России и других странах постсоветского пространства.

На самом деле многие даже не задумываются о том, как сильно может повредить репутации, а иногда и стать причиной уголовного наказания несоблюдение общепринятых в США норм. При этом на отечественных просторах в определённых ситуациях никто на это даже не обращает внимания.

Взаимодействие со стражами порядка

Офицер полиции.

В США к полицейским требуется относиться максимально вежливо и дружелюбно. Категорически запрещено не только кричать, но даже повышать голос, пытаться перебить стража порядка или же эмоционально доказывать свою правоту. Это может быть расценено, как неуважение к представителям закона и повлечёт за собой серьёзные карательные меры, вплоть до ареста.

Проверка на дороге.

В случае остановки машины на дороге водителю нельзя покидать автомобиль. В России, как правило, водитель после остановки сотрудником ДПС берёт документы и выходит из машины для беседы с представителем порядка. В США подобные действия могут расценить, как попытку бегства в случае, если имело место нарушение правил дорожного движения.

Запретные темы

Или же как посягательство на безопасность сотрудника полиции. В США нужно остановиться, опустить стекло, держать руки на руле и вести себя максимально вежливо и спокойно. Выйти из автомобиля можно только после указания полицейского.

На запретные темы говорить считается неприличным. /

В США разговоры о деньгах считаются крайне неприличными. Расспросы о зарплате, стоимости приобретенной недавно квартиры или машины, сумме, потраченной на лечение или одежду, вызовут у американцев негодование. Эта тема не обсуждается ни с малознакомыми людьми, ни с друзьями и близкими. И вполне может стать причиной отказа от дальнейшего общения с человеком, затронувшим закрытую тему.

Не менее негативную реакцию в обществе вызовут разговоры на тему политики, религии и сексуальной ориентации. В этом случае просто невозможно предугадать, как отреагирует собеседник на вполне невинный вопрос, и не оскорбят ли его слова расспрашивающего. Помимо личной обиды можно стать объектом общественного порицания, а то и гонений.

Взятка

Взятки в США под запретом.

Очень часто граждане в России даже не задумываются о том, что «маленькая» благодарность врачу или попытка «договориться» о сдаче экзамена с преподавателем – это взятка. В США к попытке подкупа относятся куда более серьёзно. И предложение денег может обернуться не только общественным порицанием, но огромным штрафом и даже арестом.

Мусор

Обочины дорог всегда чистые.

В США категорически запрещено мусорить на улицах и обочинах дорог. На трассе вслед за автомобилем может двигаться полицейская машина, а представители порядка способны наблюдать за дорогой из скрытого пункта. Даже салфетка, выброшенная из окна автомобиля, повлечёт за собой наложение огромного штрафа, как и, к примеру, фантик от конфеты, выпавший из рук и не подобранный вовремя в общественном месте. Кстати, в некоторых штатах, к примеру, во Флориде, можно лишиться прав на месяц, если будет зафиксировано четыре случая выбрасывания мусора на дорогу.

Повелительное наклонение

Недружелюбные люди не найдут понимания.

Для многих давно стало нормой использование в ежедневном общении повелительного наклонения: «Подай соли, принеси очки, сдай отчёт». В США подобные речевые конструкции находятся под запретом, а применяются лишь те, где содержатся максимально вежливые просьбы: «Не могли бы вы передать соль, пожалуйста». Игнорирование этого правила закрепит за человеком репутацию грубияна и невежды. В США это вообще является первым признаком нездоровых отношений, поэтому вежливо стоит общаться как с незнакомцами, так и с собственными друзьями.

Вообще в США принято демонстрировать дружелюбие, приветливость и открытость, благодарить даже за мелочи, приносить свои извинения за малейшие неудобства и беспокойство.

Нарушение свободы

Соседи могут вызвать полицию без предупреждения.

Американцы с большим уважением относятся к свободе прав, мыслей и самовыражения. Предстоящий ремонт стоит обсудить с соседями, чтобы минимизировать последствия шума и проводить работы таким образом, чтобы доставить минимум дискомфорта окружающим. Шумная вечеринка вполне может стать причиной вызова полиции и повлечь за собой множество проблем.

Нарушение правил

Правила придётся соблюдать.

Американцы стараются соблюдать все уставы, инструкции и правила. К примеру, списывание в университете или даже в школе неприемлемо и будет пресекаться не только учителями, но и соучениками, а во время обучения в ВУЗе может даже привести к отчислению. При этом написанный на заказ реферат станет причиной серьёзного разбирательства не только с тем, кто его покупает, но и с тем, кто пишет.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2466821191991822589/

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