В чём черпал вдохновение Амедео Модильяни, и Почему его картины были «безуспешными» при его жизни

Работы итальянского художника Амедео Модильяни легко входят в число самых узнаваемых в истории западного искусства. Его имя стоит в одном ряду с такими великими гениями, как Пабло Пикассо и Пит Мондриан, говоря о том, что он является одной из ведущих фигур в европейской живописи начала двадцатого века. К сожалению, в течение своей жизни Амедео мало продавал свои работы и зачастую был известен пагубными привычками. Тем не менее, его талант всегда оставался при нём. Впрочем, творчество Модильяни оказало огромное влияние как на его последователей, так и на современных художников, а сам живописец оставил после себя неизгладимый след в истории искусства.

Стиль Модильяни

Портрет Амедео Модильяни.







Его стиль мгновенно узнаваем. Более того, это было непохоже почти ни на что другое, что делали его современники. В то время как кубисты и постимпрессионисты сосредоточились на использовании яркого цвета и абстракции, Амедео предпочёл вместо этого погрузиться в состояние человека с помощью одного из самых проверенных методов в истории искусства - портрета.



Художник сказал, что он ищет не реальное или нереальное, а скорее бессознательное, тайну инстинктивного в человеческой расе. Он часто предполагал, что глаза — это способ, с помощью которого можно раскрыть более глубокие смыслы, и именно поэтому он так сосредоточился на людях и портретной живописи.

Модильяни, Пикассо и Андре Сальмон.



Работы итальянского художника часто легче всего узнать по фигурам людей, находящихся в них. Их длинные шеи, вздёрнутые носы и несчастные глаза были характерны для стиля Амедео и, несомненно, являются одной из причин, по которой сейчас его работы так популярны.



Более того, цветовая палитра также выделяется в большинстве его работ как типично Модильяни. В цветах, которые он использовал, есть большая глубина, и их насыщенные, тёплые тона играют важную роль в создании его уникального стиля.

Однако важно отметить, что живопись ни в коем случае не была его единственным художественным произведением. На самом деле, считается, что на протяжении большей части своей карьеры он гораздо больше интересовался скульптурой. Его скульптуры позволили ему ещё более мощно построить своё видение людей и окружающего мира.





Художественные влияния

«Монпарнас, 19» или «Любовники Монпарнаса», биографическая драма, рассказывающая историю последних месяцев жизни одного из самых известных художников начала XX века Амедео Модильяни.



Он также, как и многие художники, жившие в Париже в начале двадцатого века, находился под сильным влиянием философской и политической литературы. Как и его предки, которые были учёными-талмудистами, Амедео тоже был настоящим книжным червём и фанатиком философии. Его собственный опыт борьбы, несомненно, сыграл значительную роль в его особом интересе к Ницше.



Как и многие другие люди его эпохи, он также находился под сильным влиянием поэзии Шарля Бодлера и графа де Лотреамона. В частности, внимание Бодлера к декадансу и пороку оказало влияние на мировоззрение Модильяни, когда он пошёл по его стопам, совершая экстравагантные поступки.



С художественной точки зрения, влияние парижского искусства, которое привлекло его в город, также очевидно. Хотя итальянский художник стилистически часто был отчуждён от своих современников, есть явные проявления влияния таких людей, как Анри де Тулуз-Лотрек, который доминировал в поколении художников, предшествовавшем его собственному. В частности, портреты Амедео можно соотнести с портретами Тулуз-Лотрека, изображающими танцовщиц в их гримёрных в его любимом заведении «Мулен Руж».

Друзья художника

Мадам Ханка Зборовская, Амедео Модильяни, 1917 год.





Как уже упоминалось, Амедео был хорошо знаком со многими другими ведущими деятелями своего художественного поколения. Некоторое время он работал над картиной Пикассо «Бато-Лавуар» на Монмартре. До своей безвременной кончины он сумел завоевать прочную репутацию в кругу своей творческих друзей, а также среди критиков или публики.



Он был близким другом валлийской художницы Нины Хэмнетт, которая переехала в Париж в 1914 году. Амедео также знал и тесно сотрудничал с польским скульптором Константином Бранкузи, с которым он изучал скульптуру в течение года, а также с Якобом Эпштейном, чьи громоздкие и мощные скульптуры оказали явное влияние на творчество Модильяни.



Он также был знаком с Джорджо де Кирико, Пьером-Огюстом Ренуаром и Андре Дереном, с которыми он был особенно близок, когда переехал на Юг Франции во время Первой мировой войны.

Болезнь и смерть

Портрет Фридриха Ницше, который во многом вдохновил мировоззрение Модильяни.





Амедео всегда был болезненным человеком. В детстве он страдал плевритом, брюшным тифом и туберкулёзом, всё это причиняло ему большие страдания и привело к тому, что большую часть детства его мать обучала его на дому. Несмотря на то, что он в значительной степени оправился от своих детских приступов болезни, взрослая жизнь итальянского художника не была полностью освобождена от них. Его часто считали социально неполноценным, что, возможно, было результатом изолированного воспитания.



Несмотря на всё вышеперечисленное, художник вёл далеко неспокойную жизнь. Он испытывал пристрастие к алкоголю и наркотическим веществам. Неудивительно, что всё это пошатнуло и без того слабое здоровье, приведя к необратимым последствиям и летальному исходу. В возрасте тридцати пяти лет Амедео скончался от туберкулёзного менингита.

Сидящая клоунада (La Clownesse assise) Анри де Тулуз-Лотрека, 1896 год.





Ещё более трагично то, что его жена, Жанна Эбютерн, была настолько подавлена горем, что всего через два дня после смерти супруга выбросилась из окна пятого этажа родительского дома, где она жила. В то время она была на шестом месяце беременности и поэтому убила себя и нерождённого ребёнка. Сначала их похоронили отдельно, учитывая давнюю неприязнь её семьи к Амедео, которого они считали неудачником. Однако в 1930 году семья, наконец, позаботилась о том, чтобы её тело перевезли на кладбище Пер-Лашез в Париже, чтобы похоронить рядом с мужем.

Влияние на других художников

Портрет Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, 1915 год.





Несмотря на его безвременную кончину, работы Амедео продолжали вдохновлять художников во всём мире даже за пределами его ближайшего окружения. Его скульптуры оказали влияние на британских художников-модернистов Генри Мура и Барбару Хепуорт.



Его поездка на Юг Франции в 1918 году, по-видимому, также оказала влияние на творчество тех художников, с которыми он проводил время. В частности, портрет Андре Дерена с медным тиснением (1918-19), который он сделал в том же году, имеет поразительное сходство со стилем Модильяни.

Луния Чеховская, Амедео Модильяни.





Между тем, его картины оказали влияние на бесчисленное множество художников на протяжении столетия или около того с момента его кончины. Одним из примечательных примеров является работа Маргарет Кин, чьи знаменитые детские портреты с большими глазами не только наделали много шума в 1960-х годах, но и вдохновили на биографический фильм 2014 года «Большие глаза» с Эми Адамс и Кристофом Вальцем в главных ролях.

Портреты Жанны Эбютерн, Амедео Модильяни.





Примечательно, что его дружба с Диего Риверой означала, что его работы стали особым источником вдохновения для Фриды Кало, чьи картины явно перекликаются с работами самого Амедео. В частности, её автопортреты, которых существует множество, имеют общую черту с длинными шеями и отстранённым выражением лица, которые были основной частью творчества Модильяни.

Влияние Амедео продолжает ощущаться в мире искусства и за его пределами по сей день. Его работы продолжают получать всё более и более высокие цены в аукционных домах по всему миру, что несколько иронично, учитывая относительную бедность, которую он испытывал в течение своей жизни. В 2010 году его «Голова» (1912) стала третьей самой дорогой скульптурой в мире с ошеломляющей ценой в сорок три миллиона и двести тысяч евро.

Портрет Жана Кокто, Амедео Модильяни.





Более того, в то время как многие художники продолжают находиться под стилистическим влиянием итальянского художника, в популярной культуре существует множество ссылок на его работы. Удивительно то, что знаменитый режиссёр ужасов Андрес Мускетти включил ссылки на работы Амедео в ряд своих фильмов. В фильме «Мама» (2013) ужасающий заглавный персонаж напоминает фигуру в стиле Модильяни с обескураживающе растянутыми чертами лица. В «Оно» (2017) оживает картина в стиле Модильяни, и фигура на ней преследует маленького сына раввина, когда он готовится к своей бар-мицве.

Скульптура: Голова, Амедео Модильяни.





Одержимость Андреса стилем Амедео и его связь с чувством страха проистекали из его утверждения, что в детстве он не видел художественных достоинств или стиля, содержащихся в картине Модильяни, которая висела на стене у его матери. Вместо этого он мог видеть только деформированное чудовище.

Анна Зборовская, Амедео Модильяни.





Помимо этого примера, и несмотря на относительно короткое время, которое он провёл, работая художником, история Амедео явно продолжает захватывать воображение любителей искусства по всему миру. После его смерти появилось бесчисленное множество книг (как вымышленных, так и не вымышленных) о его жизни. Также были написаны пьесы и сняты три полнометражных фильма, подробно описывающих историю жизни великого живописца.



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