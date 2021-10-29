Могила Сталина: какой поступок Шарля де Голля во время визита в Москву в 1966 году поразил высших партийцев

В 1966 году президент Франции во время своего визита в Москву совершил поступок, который поверг в шок многих членов КПСС. Правда, об этом знала только верхушка партии: в советских газетах о том, что сделал Шарль де Голль на Красной площади, не писали.

Сталин после смерти

Как известно, в феврале 1956 года Никита Хрущев на ХХ партийном съезде выступил с докладом «О культе личности и его последствиях». Именно тогда, как утверждают Владимир Кошкидько и другие авторы учебника «История России», к словосочетанию «культ личности» была впервые добавлена фамилия уже умершего Иосифа Сталина. Несмотря на то, что доклад был сделан на закрытом заседании и был засекречен, его содержание стало известно.

Положения доклада Хрущева стали основой Постановления «О преодолении культа личности и его последствий», принятого 30 июня 1956 года. Тем не менее в то время тело Сталина еще оставалось в Мавзолее, где покоился и Ленин. Лишь в 1961 году уже на ХХII съезде Иван Спиридонов, секретарь Ленинградского обкома партии, предложил вынести тело Сталина из Мавзолея. Спиридонов заявил, что нахождение Сталина рядом с таким великим учителем как Ленин неприемлемо в связи с беззакониями, совершенными первым.

1 ноября того же года под покровом ночи тело Иосифа Виссарионовича было извлечено из Мавзолея и погребено у Кремлевской стены. Примечательно, что могилу поначалу прикрывала лишь плита с указанием фамилии, имени и отчества, а также дат рождения и смерти покойного. Лишь в 1970 году на могиле был установлен бюст.

Французский президент и СССР

Однако президент Франции Шарль де Голль прибыл с визитом в Советский Союз еще до того, как упомянутый б0юст появился на могиле Сталина. Визиту де Голля предшествовали действия французской дипломатии. В середине 1960-х годов Шарль де Голль выразил несогласие с американской политикой в Индокитае и на Ближнем Востоке. Вашингтон не принял французские предложения по реформированию НАТО, и Париж взял курс на отход от слишком тесного военно-политического партнерства с США. В 1966 году де Голль объявил о выходе страны из военной организации пакта.

Из Франции были выведены американские военные базы. Все это способствовало сближению позиций Франции и СССР, о чем свидетельствовал приезд Шарля де Голля в Советский Союз в 1966 году. Примечательно, что во время визита французский лидер настоял на посещении могилы Иосифа Сталина у Кремлевской стены. Такая возможность де Голлю была предоставлена. Президент возложил цветы на надгробную плиту с именем Сталина и простоял возле нее не менее 20 минут.

На подобное отношение к советскому вождю осмеливались тогда немногие, так как в СССР шла активная антисталинская кампания. Даже руководители социалистических государств предпочитали не приближаться к могиле Сталина. Поэтому все были изумлены поведением де Голля, а в прессе этот эпизод и вовсе не упоминался.

Отношение к советскому вождю

Некоторые историки считают, что поступок Шарля де Голля гораздо красноречивее его слов, сказанных в адрес Иосифа Сталина. Так, Серго Берия в своих мемуарах «Сын за отца отвечает» приводил следующее мнение де Голля о Сталине: «Революция, партия, государство, война являлись для него (Сталина) причинами и средствами, чтобы властвовать. Он возвысился, используя в сущности уловки марксистского толкования, тоталитарную суровость, делая ставку на дерзость и нечеловеческое коварство, подчиняя одних и ликвидируя других… За 15 часов моих бесед со Сталиным я изучил его величественную и скрытую полигаму. Коммунист в маршальской форме, притаившийся коварный диктатор, завоеватель с добродушным видом…». Впрочем, Шарль де Голль не отрицал, что Сталин любил страну «по-своему».

Несмотря на то, что де Голль считал, что Иосиф Виссарионович выстроил свою власть благодаря «живучести и терпеливости» народа, он также утверждал, что генералиссимус пользовался большим авторитетом как в России, так и за ее пределами. Причем де Голль отмечал, что Сталина, обладавшего огромной волей, Россия добровольно приняла как царя «в ужасный период времени». В 1960 году президент Франции написал в своих мемуарах: «Он (Сталин) умел приручать своих врагов, не паниковать при проигрыше и не наслаждаться победами. А побед у него было больше, чем поражений. Сталинская Россия – это не прежняя Россия, погибшая вместе с монархией. Но сталинское государство без достойных Сталину преемников обречено».



Юлия Попова

Источник : https://russian7.ru/post/mogila-stalina-kakoy-postupok-sharl...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В подобном действии Шарля де Голля нет ничего особенного , поскольку европейцы всегда отличались тем , что для них главное , чтобы действия того или иного государственного деятеля приносили пользу самой Франции, а на остальные народы им наплевать, даже если они подверглись геноциду, подобному тому, что совершил палач народов Сталин со своим народом!

Любопытно также, что после выноса зловещего тела тирана Сталина из Мавзолея , китайцы попросили Хрущева отдать им саркофаг с телом Сталина, на что Хрущев по своей наивности и тупости поначалу согласился , сказав: «Неужели вам нужна эта дохлая кляча? Ну, берите ее!».

Однако соратники сумели отговорить Никиту Сергеевича от этого шага, мотивируя тем, что , если тиран был кем-то убит, то китайцы, заполучив тело Сталина, могли провести экспертизу, обнаружив и растрезвонив на весь мир настоящую причину смерти изувера. Видимо поэтому многие историки утверждают, что якобы останки Сталина перед захоронением у Кремлевской стены были кремированы, чтобы навсегда скрыть правду о подлинной смерти злодея !Правда, остались удаленные при вскрытии трупа Сталина его мозги, которые до сих пор не подверглись экспертизе, видимо, для того, чтобы скрыть факт убийства диктатора!

Одновременно с этим, по словам многих очевидцев , в Мавзолее на всеобщее обозрение был выставлен вовсе не Иосиф Виссарионович, а мертвый его двойник. Например , писатель Габриэль Гарсиа Маркес вспоминал, что усы, вьющие волосы и руки покойника в саркофаге были явно не сталинскими. Любопытные факты относительно версии о трупе-двойнике приводятся в книге М. А. Панковой «100 знаменитых загадок истории»!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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