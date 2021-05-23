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«Пиндосы»: кого на самом деле так называли русские

«Пиндосы»: кого на самом деле так называли русские

За последние десятилетия в русском языке прочно закрепилось слово «пиндосы» как негативное обозначение американцев. Однако мало кто знает, что это слово имеет очень давнюю и во многом загадочную историю. Первоначально так называли вовсе не жителей США, а народ, куда более близкий к русским в культурном и религиозном отношении.

Кто такие «пиндосы»?

В «Новом словаре русского языка» Т.Ф. Ефремовой (2000 год), слово «пиндос» трактуется как устаревшее «презрительное название грека».
В XIX – начале XX века это слово активно употреблялось в Российской империи по отношению к грекам Северного Причерноморья. По воспоминаниям эмигранта-писателя Андрея Седых, в его гимназии в Феодосии скороговорка «грек-пиндос на паре колёс» служила своего рода «паролем», чтобы устроить драку с греком. Бытовала и поговорка «грек-пиндос – солёный нос».

Слово «пиндос» вошло в русскую классическую литературу. У Чехова в повести «Огни» герой думает о симпатичной ему девушке: «Выучится музыке и манерам, выйдет замуж за какого-нибудь, прости господи, грека-пиндоса, проживёт серо и глупо, без всякой надобности, народит, сама не зная для чего, кучу детей и умрёт».

Кроме того, слово употребляется в произведениях Александра Куприна, А.

Ветлугина, Константина Паустовского, Валентина Катаева, Фазиля Искандера.Этимология слова «пиндос» не вполне ясна. В Фессалии есть горы Пинд (Πίνδος), здесь же была выведена порода лошадей пиндос – разновидность горных пони. Эти лошадки выносливы, но отличаются крайне упрямым характером, из-за чего их название могло быть перенесено на людей.

По другой версии, слово восходит ещё ко временам Древней Греции – сначала «пиндосами» называли жителей полисов Делосской лиги, а затем так стали именовать себя греческие колонисты Понта Эвксинского.

«Пиндосы»: кого на самом деле так называли русские

 

Как американцы стали «пиндосами»?

В коллективной монографии «Лннгвистика информационно-психологической войны», вышедшей в 2017 году, приводится несколько версий того, каким образом слово «пиндосы» стало обозначать американцев.

Согласно одной из них, слово было позаимствовано русскими миротворцами в Приштнне из сербского языка, в котором «пиндос» якобы означает пингвина. Во время операции НАТО в Югославии так прозвали американских военных, неуклюже ковылявших под грузом амуниции.

Слово фактически «узаконил» генерал Валерий Евтухович, командующий Российским воинским контингентом в Косово, который заявил своим подчинённым: «Товарищи офицеры, я вас прошу не называть пиндосов «пиндосами», они на это очень обижаются».

Версия кажется сомнительной, поскольку в литературном сербском языке используется слово, аналогичное русскому – «пингвин». Однако «Национальный корпус русского языка» впервые фиксирует слово «пиндос» в начале 2000-х годов. Русские бойцы в Приштине могли «произвести» это слово от названия Пентагона – штаб-квартиры Минобороны США.

По другой версии, слово «пиндос» пришло из испанского языка, где pendejos означает «засранцы» или, по другим данным, «идиоты». Так частенько называют американцев жители Латинской Америки.
Однако более вероятно, что слово «пиндосы» просто возродилось, пройдя длительную смысловую трансформацию.

В 40-х годах XX века российские греки были депортированы в Сибирь и Казахстан. С тех пор на юге России слово «пиндос» стало обозначать сначала любого южного инородца, а затем просто «бестолкового, неинтересного, физически и морально слабого человека». Неудивительно, что оно перешло на «тупых» (согласно стереотипу) американцев. Сыграло роль, вероятно и некоторое созвучие с неприличными словами русского языка.

В настоящее время слово «пиндосы» вытеснило на задний план прежнее жаргонное обозначение «янки», бывшее популярным в середине XX века. Вместе с тем конкуренцию ему составляет слово «америкосы», обладающее более прозрачной внутренней формой, но столь же экспрессивное благодаря сленговому суффиксу «-ос» (позаимствованному у слова «негритос»).

Значение слова «пиндосы» продолжает трансформироваться, вбирая в себя всё больше негативных смыслов.

Источник : https://cyrillitsa.ru/past/159228

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