Причина смерти Леонида Брежнева. По словам лектора Сорбонны, на правителя было совершено покушение

Многие называют времена когда правил Брежнев — "Эпохой застоя". Последние годы советского правителя представляли собой не самое приятное зрелище, в главной роли которого выступал Брежнев.

Леонид Брежнев

Окончательно он умер 10 ноября 1982 года.

Но случилось ли это по естественным причинам?

Своим положением Генерального секретаря (Генсека) Коммунистической партии Советского Союза Леонид Брежнев был обязан терпению и хитрости. В его политической карьере были и взлеты, и падения. Наконец, 14 октября 1964 года в результате бескровного переворота он сверг Никиту Хрущева и стал главой сверхдержавы. Неплохо для сына обычного сталевара.

Была только одна "маленькая" проблема. Брежнев, который казался крестьянином в зачатке, постоянно испытывал проблемы со здоровьем. Соперники, тем временем, не спали. Целью советского правителя был глава КГБ Юрий Андропов, который уже давно мечтал о кресле Генсека.

"Его язык начал неметь".

Первый сердечный приступ Брежнев перенес еще в 1952 году, когда ему было всего 46 лет. После этого становилось все хуже и хуже.

В 1968 году, во время трудных переговоров с чехословацкими лидерами, генсек неожиданно потерял сознание. Как говорит нам доктор исторических наук и преподаватель Сорбонны Филипп Комте: "Брежнев терял нить, его язык начал путаться, рука безвольно повисла.

Советский лидер впал в странное оцепенение, он не контролировал ни свои действия, ни слова". Диагноз: "нервная система не выдержала постоянного напряжения и стресса".

Преподаватель Сорбонны Филипп Комте. Фото взято с источника: https://clck.ru/hcgNn

Это не сулило ничего хорошего ни Советскому Союзу, ни самому Брежневу, который к тому же впал в острую наркотическую зависимость. Вскоре стало очевидно, что он не может обойтись без сильнодействующего снотворного. Это только усугубило его проблемы с сердцем.

Необратимый процесс деградации

В конце 1974 года стареющий правитель перенес очередной сердечный приступ, положив начало "необратимому процессу деградации". Брежнев все больше отказывался принимать какие-либо ключевые решения. Советский Союз неизбежно начал разваливаться.

Во всем этом Юрий Андропов увидел свой шанс, и "в кругу самых близких друзей он даже признался, что десять лет мечтал прийти к власти".

Как и подобает главе печально известного КГБ, Андропов не гнушался ничем ради достижения своей цели. Последовательные потенциальные соперники брежневской преемственности были подставлены в различных скандалах, что фактически устранило их из гонки за высший пост в государстве.

Дошло даже до того, что Андропов приказал поместить под наблюдение ближайшую семью генсека. Многие из них занимались выгодной контрабандой ювелирных изделий и драгоценных камней.

Последние препятствия

Так прошли последующие годы, в течение которых шеф КГБ искал союзников, которые могли бы помочь ему в продвижении по службе. Он нашел их, в частности, в лице главы советской дипломатии Андрея Громыко и министра обороны Дмитрия Устинова.

Благодаря их поддержке в 1978 году КГБ был окончательно освобожден от контроля Совета министров, получив полную независимость. Теперь никто и ничто не могло встать на пути Андропова.

Дочь Брежнева Галина и ее муж Юрий Чурбанов, назначенный заместителем министра внутренних дел, узнали об этом с болью. В конце 1981 года они стали главными подозреваемыми в так называемом "бриллиантовом деле". Зацепки привели в кабинет начальника Чурбанова, Николая Щолокова. Таким образом, был устранен еще один серьезный соперник на пути к власти.

Незаслуженный выход на пенсию

Тем временем больной Брежнев все явственнее думал об отставке. Однако шеф КГБ не мог этого допустить, так как в этом случае пост генерала занял бы не он.

Правитель назначил своим преемником своего давнего друга Владимира Щербицкого, возглавлявшего Коммунистическую партию Украины. У Андропова оставалось мало времени на реакцию. Смена должна была состояться на пленарном заседании Центрального комитета 15 ноября 1982 года.

Андропов Юрий Владимирович

Однако ситуация резко осложнилась. Сам Андропов в это же время был переведен на должность секретаря ЦК и лишен влияния на тайную полицию. Очевидное повышение по службе дало понять, что если он не предпримет что-то немедленно, то уже никогда не сможет осуществить свою мечту. Тем более что новым главой КГБ был назначен его злейший враг — Виталий Федорчук.

Желтые таблетки

Однако Андропов был прекрасно подготовлен к этому. Как пишет доктор Филипп Комте в своей книге "Последние дни диктаторов", в течение нескольких месяцев агенты КГБ, работавшие в окружении Брежнева, поставляли правителю "поддельные снотворные, белые таблетки, которые на первый взгляд ничем не отличались от настоящих, но не имели никакого эффекта".

За несколько дней до смерти Генсека дошло даже до того, что телохранитель стал подсовывать генсеку "новые таблетки". На этот раз они были желтыми. Брежнев был удивлен, записал это в дневнике, но проглотил их без колебаний. Кто знает, не поплатился ли он за это жизнью.

Телефонный звонок на десять минут раньше

Объявление решения об отставке должно было быть сделано 15 ноября на пленуме ЦК, который предшествовал заседаниям политбюро, начавшимся четырьмя днями ранее. До того, как они состоялись 9 ноября, Брежнев встречался в Кремле только с одним человеком — Андроповым.

Через несколько часов он был уже мертв. Конечно, это можно было бы считать совпадением, если бы не события 10 ноября.

В то утро, в девять часов утра, охрана нашла Брежнева умирающим на его даче в Железяке. Они немедленно начали массаж сердца и вызвали скорую помощь. Они также сообщили об этом своему начальству. Через час на дачу пришло распоряжение, что никто не должен входить в спальню умирающего, включая его ближайших родственников.

Кто отдал приказ?

Скорее всего, это доверенное лицо Андропова Евгений Чазов — начальник 4-го управления Минздрава. Но еще до этого он успел позвонить бывшему шефу КГБ в восемь пятьдесят с информацией, что Брежнев уже мертв!

Евгений Иванович Чазов. Источник: Wikimedia Commons

Нет, ошибки не было. Это произошло за десять минут до того, как телохранители открыли дверь спальни генсека. Прошел еще добрый десяток минут, прежде чем один из них, Собчаков, вообще сообщил Андропову о "тревожном" состоянии здоровья генерала. Эта последовательность событий заставляет задуматься.

Это было убийство?

Андропов явно не терял ни минуты. В девять тридцать он уже был в Ужуписе. Когда он прибыл на место, первое, что он сделал, вовсе не для того, чтобы проверить, что происходит с Брежневым. Наоборот. Состояние лидера его совершенно не интересовало.

Он сразу же направился в кабинет генералиссимуса, откуда забрал бронированный кейс с самыми секретными бумагами умирающего правителя. Уходя, он крикнул Чазову, который тоже приехал на дачу, что "нужно срочно созвать чрезвычайный пленум ЦК". Таким образом, он поставил диагноз, хотя Брежнев был еще жив. Клиническая смерть наступила только в десять тридцать.

Через два дня Андропов был объявлен новым генеральным секретарем. Наконец-то его мечта сбылась. Действительно ли он отдал приказ об убийстве Брежнева? Нельзя утверждать это со стопроцентной уверенностью.

По иронии судьбы, доктор Чазов приложил руку к смерти Андропова два года спустя, по приказу Константина Черненко. История прошла полный круг.

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А вы знали об этом?

Когда Бальзак собирался написать новое произведение, он запирался в своей комнате, закрывал ставни так, чтобы они не пропустили ни одного солнечного луча, и приступал к работе в халате при свете нескольких свечей. Как правило, написание занимало несколько месяцев. Каждый день Бальзак уделял ему восемнадцать часов. Однажды Бальзак прочитал книгу в двести страниц всего лишь за тридцать минут. Бальзак пил очень много крепкого турецкого кофе без молока – приблизительно пятьдесят чашек за день. Однажды ночью в дом писателя забрался грабитель и начал переворачивать вверх дном ящики в поисках денег. Через некоторое время он услышал, как из темноты раздался смех:

– Дружище, ты напрасно в темноте ищешь то, что я не могу найти днем!

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