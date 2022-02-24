Работал ли Иисус ?

Иисус из Назарета - одна из самых важных фигур во всей истории человечества и, безусловно, в истории западной культуры. Учителю и пророку христианства приписывают различные учения, чудеса и другие деяния, задокументированные в Новом Завете, которые легли в основу религии, которую в настоящее время исповедуют 2,3 миллиарда человек по всему миру.

Христос в пустыне картина Крамского

Одним из ключевых аспектов жизни Иисуса, который определяет христианскую доктрину, является вера в то, что он был одновременно полностью человеком и полностью божественным. Действительно, в Новом Завете записано, что Иисус регулярно испытывал такие ощущения, как голод и невыносимая боль, а также поддерживал дружеские отношения и распоряжался деньгами.

Кроме того, как и у обычных людей, у Иисуса была работа — по крайней мере, она определенно была у него до того, как он начал свое служение. Учитывая, что христианский мир считает, что ему было около 30 лет, прежде чем он начал служить, Иисус, вероятно, провел большую часть двух десятилетий, практикуясь в профессии, вероятно, той, которой он научился у своего собственного (человеческого) отца.

Как объясняет Маркус Ноддер в "Хорошей книге", считается, что Иисусу было около 30 лет, когда он начал свое служение, а это означает, что он должен был иметь какие-то средства для существования (и, возможно, свою семью), прежде чем приступить к своей миссии.

И, как оказалось, Библия довольно ясно говорит о том, чем было это ремесло: Он был плотником.

Иисус Христос плотник

Однако, как только он начал свое служение, плотницкое дело, похоже, отошло на второй план. В Новом Завете упоминается, что Иисус и его ученики, по крайней мере частично, полагались на пожертвования, чтобы выжить, и отмечается, что пара богатых покровителей внесли свой вклад в коллективный кошелек учеников. Кроме того, мужчины жили дешево, часто ели то, что могли добыть или поймать, и спали на улице. Продолжал ли он в те годы заниматься плотницким делом или нет, в тексте не упоминается.

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