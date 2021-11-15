ТОП-8 ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ХУЖЕ ГИТЛЕРА

В истроии человечества были известны политические лидеры и главы государств, злодеяниями которых не мог сравниться даже Гитлер . Мы составили список самых ужасных преступлений в истории человечества и людей, их совершивших.

Итак, представляем 8 исторических личностей, которые были значительнохуже Гитлера.

1. ЧИНГИСХАН

Современные жители Азии, особенно Монголии и китайских областей, чтят Чингисхана как национального героя, так как благодаря его завоеваниям появилась великая Монгольская империя. И наоборот, в большинстве стран Ближнего Востока и Восточной Европы его имя ассоциируется со смертью и разрушениями.

Особенно его не любят в Иране, где его имя связано с гибелью 15 миллионов человек. Конечно, это не сравнится с "подвигами" Мао. Однако, численность населения Ирана достигла своей прежней отметки только в середине прошлого столетия.

Надо признать, что, в отличие от всех предыдущих героев, Чингисхан пополнил население земли почти настолько же, насколько и уменьшил. В настоящее время считается, что примерно 8% всего мужского населения Китая являются его потомками. Конечно, наличие многочисленного потомства не делает Чингисхана хуже Гитлера. Но тот факт, что его отпрыски до сих пор ходят среди нас, слегка обескураживает.

2. ИОСИФ СТАЛИН



Крайне распространенный стереотип, который, конечно, не мог не попасть в наш список. Дело в том, что когда людей в разных странах просят назвать кого-то, похожего на Гитлера, им на ум чаще всего приходит именно это имя. А некоторые считают, что он был и того хуже. Сталин был одним из основателей и лидеров Советского Союза. Начиная с 1920-х и до самой смерти в 1953, он навевал ужас на весь Западный мир. Именно при его правлении Западная Европа под руководством Америки вступила на тропу Холодной войны с Россией. .

В отличие от Гитлера, который, стремился поработить другие страны, уничтожая в первую очередь евреев, цыган и славян, жертвами Сталина стали граждане собственной страны. Всякий, кто вставал у него на пути или хотя бы немного представлял для него угрозу, был немедленно уничтожен.

По некоторым оценкам, общее количество людей, убитых сталинским режимом, насчитывает от 10 до 30 миллионов человек. По другим оценкам - это число не превышает 3 миллиона. В 1934 г. Сталин организовал массовую чистку партийных рядов, в результате которой члены правительства и вооруженных сил, а также представители интеллигенции были названы врагами народа, репрессированы и расстреляны. Следствием одной из "реформ" Сталина стал голод на Украине, получивший название Голодомор, унесший жизни от 2 до 8 миллионов человек. Подобные голодоморы при его правлении были не редкостью и в самой России. Голод изредко случался и в Российской империи вследствие неурожая и проблем в экономике, однако "Голодомор" является следствием умышленных действий государства, а именно чудовищной коллективизации и массового отъема имущества у крестьян. Роль Сталина в этом ключевая.

3. МАО ДЗЕДУН



Известный всему миру как Председатель Мао, он был лидером Коммунистической Партии и возглавлял Китайскоую Народную Республику с 1949 по 1976. После победы в гражданской войне, он начал компанию по увеличению численности Китая и роста экономики страны. И, действительно, за годы его правления население Китая выросло почти вдвое, от 500 до 900 миллионов.

Однако, последующие широкомасштабные экономические и социальные реформы, которые сам Мао называл Большим Скачком, обернулись гибелью 45 миллионов человек. С 1958 по 1961 в стране царили голод и репрессии Мао. Около 2.5 миллионов " контрреволюционеров" были избиты и до смерти замучены в тюрьмах.

В 1966 правительство Мао объявило о начале Культурной революции. Она ознаменовала собой период политических обвинений и социальных потрясений, который длился вплоть до смерти Мао в 1976 г. Несмотря на свое красивое название, во время Культурной революции появилось немало законов, нарушающих права человека. Так, например, появился запрет на рождение второго ребенка, ограничение свободы совести и преследование любых оппозиционных партий. Запрет на рождение второго ребенка был просто убийственным, так как большинство китайских семей и так отдают предпочтение мальчикам. В результате, чтобы обойти закон, погибли или были брошены 100 миллионов младенцев женского пола.

4. ДИНАСТИЯ КИМ



Если перечислить всех членов династии Ким, то придется составлять отдельный список. Сегодня Северной Кореей правит уже третье поколение этой семьи. Считается, что ее основатель, Ким Ир Сен, является также создателем государства, которого все боятся, главным образом, из-за российского оружия, поставленного еще во времена СССР.

В 1994 на смену своему отцу пришел Ким Чен Ир, которого все корейские СМИ представляли как любящего отца и национального героя. Однако, согласно неофициальным источникам, это был иррациональный человек, жаждущий власти и развлечений. Пока он наслаждался девочками и пил коньяк, его народ умирал с голоду.

Совсем недавно мировое сообщество было потрясено слухами о том, что нынешний лидер Северной Кореи, Ким Чен Ын расстрелял из зенитной установки своего дядю. С тех пор более ста членов правящей семьи были казнены или сосланы правящим режимом. До сих пор нет доказательств о непричастности Северной Кореи к недавнему нападению на компанию Sony.

Что касается нарушения прав человека, то Северная Корея претендует на лидера в этом классе. Корейская война обернулась гибелью более 2.5 миллионов человек, включая американских и российских солдат. А по ее окончании, еще около 3 миллионов диссидентов и противников режима сгинуло от политических репрессий. В довершении ко всему, в 90-е годы страну постиг голод, который унес жизни около 3.5 миллионов человек. Его последствия ощущаются до сих пор.

5. ПОЛ ПОТ



Переместимся в 20 век и рассмотрим личность вождя "красных кхмеров" и лидера Камбоджи Пола Пота. Он руководил страной с 1975 до своей смерти в 1997. Основной целью красных кхмеров было превратить страну в бесклассовое общество, свободное от вмешательств извне. Этот процесс, естественно, начался с изоляции Камбоджи от остального мира. Далее последовал ряд странных событий, напоминающих роман антиутопию.

Под руководством Пота, образование, религия и финансы фактически, оказались вне закона, так как представляли опасность для государства: людей, которые имели хоть какое-то образование, просто казнили. Затем отменили частную собственность и начали переселять людей из городов в села, где их принуждали трудиться в колхозах.

По общим подсчетам, во время режима Пота погибли от 1 до 3 миллионов человек. Если кому-то покажется, что это не так много, напомним - это составляет около 25% от всего населения Камбоджи.

6. РОБЕРТ МУГАБЕ



Мугабе, как и остальные, оказался в списке не случайно. На его счету долгие годы правления, отмеченные нарушениями прав человека и преследованиями людей, в частности, секс меньшинств. В чем только он не обвинялся за время пребывания на посту президента Зимбабве, начиная от бесхозяйственности и коррупции и заканчивая фальсификацией выборов и массовыми репрессиями.

В 2005 Мугабе внедрил план по мелиорации, в результате которого более 700 000 граждан остались без крыши над головой и средств к существованию . И еще более 2 миллионов пострадали от негативных последствий этой реформы. Так, в результате уничтожения трущоб в Хараре 10 000 людей стали бездомными, а чуть позже недалеко от этого места Мугабе выстроил новый дворец. Многие утверждают, что бульдозеры неспроста сравняли с землей целый район. Просто жители этой территории в большинстве своем поддерживали оппозицию, выступающую за демократические перемены.

Сегодня Зимбабве - страна с высоко развитой коррупцией и самой низкой продолжительностью жизни в мире. Как и в предыдущем случае, масштаб злодеяний Мугабе может показаться не таким внушительным в рамках всего человечества. Но что касается его собственной страны, эта пропорция выглядит действительно ужасающе. Количество людей, погибших и пропавших без вести за время его правления приравнивается к 6 000 000 . Это примерно треть всего населения Зимбабве.

7. УРБАН II



Урбан II был Папой Римским, а это значит, что он должен был быть всем для своих подданных и обладать целым набором положительных качеств. Конечно, он должен отличаться благочестием, милосердием, любовью к ближнему и душевной щедростью.

Скажем прямо, Урбану II не легко пришлось, когда он вступил в свою должность в 1088. Во-первых, ему противостоял антипапа Климент III и ему пришлось долгие годы скрываться у своих сторонников за пределами Ватикана. Во-вторых, Европа в то время пребывала в состоянии хаоса. Став папой, он тут же поссорился с императором Священной Римской империи и был отлучен от римской католической церкви.

Ситуация на Ближнем Востоке была опасной, что только ухудшало положение вещей.

Но, в конце концов, нет худа без добра, и Урбан блестяще воспользовался трудностями, чтобы решить остальные проблемы, существовавшие в Европе того времени: он объединил весь христианский мир против общего врага. Так, во имя освобождения Святой земли от мусульманского ига, начался первый крестовый поход. В течение первых трех лет его жертвами, по грубым подсчетам, стали 200 000 человек. Эти цифры могут показаться ничтожными по сравнению со следующими "героями" нашего списка. Однако, не стоит забывать, что таким образом Урбан II благословил и оправдал все остальные походы, а это еще 200 лет войны на Ближнем Востоке.

Несомненно, это совсем не похоже на поведение человека, занимающего пост религиозного лидера, которому полагается возлюбить ближнего своего и подставить вторую щеку. Он начал войну, чтобы решить собственные проблемы, а это вряд ли понравилось бы Христу.

8. ХУН СЮЦУАНЬ



Несмотря на скромное происхождение, Хун Сюцуаня можно назвать блестящим ученым своего времени. Он начинал сельским учителем в одной из провинций Северного Китая 19 века. Однако, в возрасте 20 лет он пережил сильное эмоциональное потрясение, в очередной раз провалив государственный экзамен. С тех пор с ним стали происходить странности. Пока он приходил в себя, ему якобы привиделось, что он младший брат Иисуса Христа.

Придя к такому выводу, Хун принялся яростно проповедовать свою собственную религию. Согласно его интерпретации христианства, другие религии не имели никакого значения и их вместе с идолами надо было уничтожать. Вместе со своими многочисленными сообщниками, он начал разрушать буддистские и конфуцианские книги, статуи и храмы.

Впоследствии Сюцуань стал лидером тайпинов и организовал восстание, которое унесло жизни 20 миллионов человек. Большинство из них были обычные крестьяне, не имевшие ничего общего с христианством. Надо признать, что многие погибли в результате голода и чумы. Но не следует забывать также, что всего за три дня в битве при Нанкине в 1864 г. погибло 100 000 человек.

В 1853 , когда восстание достигло своего апогея, Хун Сюцуань сумел захватить Нанкин, сделав его столицей нового Священного Царства. Он правил им как сын Божий. Среди его реформ были отмена полигамии (хотя при этом он продолжал держать несколько наложниц) и введение сложной бюрократической системы, которая, как известно, ничего хорошего обществу никогда не приносила. Как и многие другие, он не церемонился со своими противниками, а просто казнил их.

Источник : https://batop.ru/top-8-lyudey-kotorye-byli-huzhe-gitlera

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

На мой взгляд,ни один из перечичленных злодеев не сравнится по жестокости , коварству и нанесенному ущербу своему народу как палач народов Сталин, который устроил настоящий геноцид собственному народу !

Как это не чудовищно, но советский режим по данным экономиста Ивана Курганова прямо или косвенно в период от 1917-1991 года унес жизни 110 миллионов человек! Причем большинство этих жертв русские (их более 65 миллиона, что фактически равносильно геноциду) и относятся к периоду правления кровавых диктаторов Ленина и Сталина!

Ведь именно по этой причине сегодня россияне, населяющие самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения! Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде «К познанию России», всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, предсказывал , что к 2000 году в России должно проживать 600 миллионов человек!

Безусловно, подобный демографический анализ Менделеева со временем однозначно подтвердился бы , если кровожадные большевики не разрушили бы Великую Российскую империю, ослабив Матушку-Россию для интервенции западных держав. О вероятности подтверждения предсказания Менделеева говорит и тот факт, что в 1913 году в Российской империи жило 170 миллионов человек , что составляло 10 % население Земли. После Китая и Индии это было самое большое население Земли. Сегодня же на территории того, что осталось от России, проживает всего 2,4% населения Земли , т. е. четвертая часть от этих 10% ! Подробно об этом можете прочесть в моей статье на моем сайте (https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)!

Исходя из всего вышесказанного, сегодня только доверчивые и слабоумные люди, которых коммуняки развели как лохов, не верят в геноцид, варварски произведенный большевиками!Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

В 1953 году ушел из жизни самый проклятый из всех проклятых людей, которые когда-либо шагали по этой земле — величайший злодей современности Сталин. Перестало биться собачье сердце и работать дьявольский ум. Ушел человек, в котором не было ничего человеческого – ни души, ни любви, ни жалости. Холодная жестокость профессионального палача и звериный инстинкт самосохранения роднили его больше со звериным племенем, чем с родом человеческим.

Ушел человек, который обессмертил свое имя миллионами смертей в чекистских подвалах, колымских рудниках, среднеазиатских песках , кавказских горах и т. д... Ушел человек, который создал, укрепил и расширил беспрецедентную систему государственного рабства и черного мракобесия. Ушел человек, который вырастил по своему образу и подобию целый легион народных палачей, жадно ухватившихся за осиротелый трон.

Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер!Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер! И даже подохнуть этот изверг не смог без жертв ,поскольку в результате давки на его похоронах погибло большое количество людей !

И разве сегодня не кощунство возлагать цветы на его могилу на Красной площади, когда ценой создания могущественной советской империи (кстати, самой непродолжительной империей в истории человечества из-за своего утопического характера) были десятки миллионов уничтоженных им безвинных репрессированных людей, которые к тому же давно уже реабилитированы из-за отсутствия состава преступления в их сфабрикованных делах ? Вообще же, на мой взгляд, обеление режима кровавого палача Джугашвили должно приравниваться к преступлениям против человечности! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин издох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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