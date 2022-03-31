Святая великомученица Параскева Пятница

Великомученица Параскева родилась в годы царствования императора Диоклетиана в городе Иконии в Малой Азии (южная Турция). Родители ее особо чтили пятницу, когда на Кресте пострадал Господь Иисус Христос. В честь этого дня они и дочь свою назвали Пятницей (по-гречески Параскева).

Родители воспитывали Параскеву в благочестии и чистоте. Она осиротела, когда ещё была юной. С детства Параскева всем сердцем возлюбила Христа, подражая в вере и в делах своим родителям. Достигнув совершеннолетнего возраста, Параскева приняла обет девства и заботилась о распространении веры Христовой среди язычников. Она строго исполняла заповеди Господни, всегда благоговейно чтила пятницу и принимала странников в своем доме. Блаженная Параскева щедро тратила свое значительное состояние, унаследованное от родителей, не на украшения и роскошную жизнь, а на пропитание и одежду для бедных. Девушка отличалась редкой красотой, но не обращала никакого внимания на юношей, домогавшихся ее руки.

Когда император Диоклетиан начал жестокое гонение на христиан, он повелел правителю Ликаонии Аэтию в подвластных ему городах преследованиями и мучениями истребить христианскую веру. Аэтий отправился в Иконий. За исповедание православной веры озлобившиеся язычники схватили Параскеву и привели к городскому властителю.

Здесь ей предложили принести богомерзкую жертву языческому идолу. Параскева отказалась принести жертву идолам:

- Опомнись, Параскева, и откажись от Христа! Я не хочу отдавать тебя палачу для мучений, ибо очень ценю твою юность и красоту, - воскликнул правитель.

- Не жалей, эпарх, временной красоты. Сегодня она цветет, а завтра увянет. Лучше подумай о своей душе: тебя ждут вечные мучения.

Слова Параскевы оскорбили правителя. Аэтий повелел разодрать на девушке одежды и бить ее сырыми воловьими жилами, а раны растирать власяницей. Пока палачи истязали Параскеву, она не проронила ни одного звука. Взирая на небо, святая славила Господа и просила Его помочь перенести мучения.

Вскоре эпарх, щадя красоту девушки, остановил палачей и ласково сказал:

- Уверуй, девица, в богов, и я сохраню тебе жизнь.

Вместо ответа святая плюнула ему в лицо.

Аэтий страшно рассвирепел. Он приказал подвесить Параскеву на столбе и нещадно строгать ее бока железными когтями. Потом изъязвленную до костей и едва живую её бросили в темницу. От потери крови и жестоких ран она была так слаба, что она не могла даже стонать и лежала как мертвая. Но Бог не оставил святую страдалицу и чудесно исцелил её. Утром тюремная стража увидела, что на теле Параскевы нет ран. Святая была совершенно здорова. Она стояла и пела молитвы. Злобный мучитель не вразумился этим чудом и продолжал истязать святую Параскеву, приказав повесить на дереве и жечь факелами. Но по молитвам святой огонь не смог причинить ей вреда. Тогда разгневанный Аэтий приказал отсечь ей голову. Так завершилось многострадальное житие славной Параскевы.

На следующий день утром правитель Аэтий отправился на охоту. Внезапно его конь взбесился, встал на дыбы и сбросил эпарха в заросли. Аэтий разбился на смерть и отдал дьяволу свою окаянную душу.

Христиане же похоронили тело святой Параскевы.

От мощей великомученицы подавались исцеления болящим.

Народное почитание святой Параскевы-Пятницы

На самом деле, святых Параскев несколько: 20 марта/2 апреля (Римская Великомученица Параскева, пострадавшая при Нероне), 26 июля /8 августа (Преподобномученица Параскева, родившаяся близ Рима в 138 году), 14/27 октября (Преподобная Параскева Сербская, прославившаяся в середине XI века), но самая известная и почитаемая на Руси - 28 октября/10 ноября (Великомученица Параскева Пятница).

Святая Параскева-Пятница всегда пользовалась у православных особой любовью и почитанием, наравне с Николаем Чудотворцем и Богородицей. На старых севернорусских иконах даже встречается изображение ее лика на обороте иконы Божьей Матери.

Она считается ценительницей душевных и телесных недугов, хранительницей семейного благополучия и счастья. Ей же молились девушки на выданье, чтобы выйти замуж по любви и поскорее.

В народе святая получила двойное имя Параскева-Пятница. Русские называли мученицу Параскеву — Пятницей, Пятиной, Петкой. Популярной была русифицированная форма имени — Прасковья. Ей посвящали храмы и придорожные часовни (Пятницы). Не было ни одного торга на Руси, где бы не стоял храм или часовня в честь Параскевы-Пятницы. Особенно почитали святую промышленники, торговцы и путешественники. В дореволюционной Москве было четыре храма в ее честь, в том числе один в Охотном ряду.

На иконах святая Параскева обычно изображается суровой подвижницей, в красном мафории, с лучезарным венцом на голове и с крестом в руках.

Тропарь, глас 4

Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскева, мужескую крепость приимши, женскую же немощь отвергши, диавола победи и мучителя посрами, вопиющи и глаголющи: приидите, тело мое мечем ссецыте и огнем сожгите, аз бо, радующися, иду ко Христу, Жениху моему. Тоя молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Кондак, глас 3

Всесвятое и непорочное мучение принесши, яко вено пречестное, безсмертному Жениху Христу, Ангельское ликостояние возвеселила еси и победила еси демонские козни. Сего ради тя честно верою чтим, мученице Параскево многострадальная.