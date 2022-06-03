Пророк Иса: почему мусульмане считают, что Христос не был распят

Согласно исламу, пророк Иса ибн Марьям аль-Масих является одним извеличайших исламских проповедников, и его имя множество раз встречается на страницах Корана. Мусульмане также почитают Иисуса как Мессию, но не считают, что он был распят на кресте.

Иисус для мусульман

Из книги Саида-афанди Чиркейского «История пророков» становится очевидным, что родившийся в непорочном зачатии у Марьям сын Иса до тридцати лет вёл обычный образ жизни, а после по велению Аллаха стал пророком, наставлявшим иудеев на путь истинной веры.

Получив от всевышнего Инджиль (Евангелия), он три года чудесным образом исцелял людей, являя благодать Аллаха, странствовал и проповедовал, призывая сограждан к единобожию.

Испугавшиеся возрастающей популярности в народной среде учения Исы иудейские цари и священники предприняли всё, чтобы оклеветать его. Обратившись к римскому наместнику, они сообщили, что пророк Иса якобы желает свергнуть его власть в Иудее и установить в ней собственное царство. Поверив наговорам, Понтий Пилат приговорил Ису к казни.

Однако, согласно исламским воззрениям, пророк Иса не был распят, а волею Всемогущего Творца в возрасте 33 лет был поднят на небеса ангелами. Подтверждением служат строки из Корана (4:157-158): «За то, что говорили: «Убит был нами сын Марйам — Мессия Иса, посланник Божий». Но ими не был он убит, и не распят. Им лишь представилось все это, И кто заводит спор о нем, В сомнениях об этом пребывает. У них нет никакого знания (об этом), И следуют они своим предположеньям, — Ведь, истинно, убит он не был. Нет, (не был он убит)! Господь вознес его к Себе. Ведь Он Велик и Мудр!».

Кроме того, по мнению богослова Абу Юсуфа Яакуба бен Ибрахима ал-Куфи Аллах не мог допустить, чтобы Иса был умерщвлён посредством распятия, поскольку такая казнь в мусульманской среде считалась наиболее позорной и ей подвергали только насильников, грабителей и прочих преступников.

Услышанная молитва

По версии теоретика ислама Ибн Таймийя, пророк Иса избежал распятия, поскольку милостивый Аллах услышал его мольбы с просьбой «пронести чашу смерти мимо него». Исполняя желание своего посланника, Всевышний спас его от мучительной смерти на кресте, а люди, не поняв, что ангелы унесли Ису на небо, подумали, что его всё-таки распяли.

В качестве подтверждения своей версии Ибн Таймийя в книге «Аль-джауаб ас сахих», предлагает обратиться к Евангелию от Луки, полагая, что первые христиане обладали истинными знаниями, которые церковные иерархи впоследствии объявили ересью. Именно в нём обозначено, что Иисус, придя в Гефсиманский сад, «преклонив колени, молился, говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его» (Лука, 22:41-43).

Бакалавр богословия Вильгельм Макус разъясняет: поскольку в исламе пророк Иса не рассматривался как искупитель людских грехов, то и казнь проповедника представлялась бессмысленной жертвой. К тому же Аллах, допустив распятие Исы, показал бы своё бессилие в деле спасения человека от несправедливых обвинений и издевательств.

Идея замещения

Доктор Музаммиль Сиддики, ссылаясь на тафсир Корана и комментарии мусульманского просветителя Абу-ль-Аля Маудуди, утверждает, что вместо пророка Исы был распят другой человек, которого Аллах сделал похожим на своего посланника.

Арабский историк Ибн Касир, основываясь на толкованиях богослова Ибн Аббаса, писал, что в пятницу вечером, находясь в окружении своих учеников, Иса услышал, что дом, в котором они находились, окружили римские легионеры.

В этот самый миг пророк спросил у своих сподвижников, кто из них желает стать внешне похожим на него и быть распятым, чтобы потом сопровождать его в раю. На этот призыв откликнулся один юноша, однако Иса, посчитав его слишком молодым для такой жертвы, ещё раз повторил свой вопрос. Но никто больше не отозвался и тогда, Аллах наделил добровольца чертами пророка, а затем через отверстие в крыше забрал к себе на небеса впавшего в дремоту Ису, произнеся: «О, Иса! Я возвращу тебя и вознесу к Себе…» (Аль Имран: 55).

Когда Иса исчез, распахнулись двери дома и солдаты схватили похожего на Ису юношу, надели на его голову терновый венок и отвели к месту казни.

Распяли Иуду

Историк ислама Ибн аль-Асир также полагал, что вместо Исы был распят другой человек, в роли которого выступил предавший его Иуда. Согласно его трактовке, когда изменник подвёл к дому пророка римских стражников, они велели ему войти и вывести на улицу проповедника. Не смея ослушаться их, Иуда проник в жилище, и в этот самый миг узрел, как Аллах возносит Ису на небеса. Потрясённый увиденной картиной Иуда выбежал из дома, но был тут же схвачен стражниками, а затем и казнён, поскольку Всевышний придал ему облик Исы.

Распяли Титиянуса

Сподвижник пророка Мухаммеда, Ибн Аббас, придерживался версии, что вместо Исы пригвождённым к кресту оказался наделённый его внешностью римский воин Титиянус. Именно ему было поручено ворвавшись в дом убить пророка. Однако зайдя вслед за Исой в жилище, он так и не обнаружил в нём своей жертвы, поскольку Аллах при помощи ангела Джабраила забрал его к себе через окошко в крыше. Обескураженный воин долго не мог понять, куда делся проповедник единобожия, и, пытаясь осмыслить происходящее, стоял в центре комнаты. Из-за длительности его отсутствия, соратники решили, что другу нужна помощь в схватке с Исой и ворвались в дом. Там они увидели растерянного пророка, арестовали его и через несколько часов повесили. И лишь потом солдаты задались вопросом: «Куда делся Титиянус?» и «Почему тело Исы так похоже на тело Титиянуса?».

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