Жизнь происходит из космоса. Ученые представили новые доказательства

Изучение трех метеоритов показало, что они содержат органические соединения, из которых образуются нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Ученые подчеркивают, что проанализированные ими метеориты могут быть старше Солнечной системы.

Мерчисон — один из самых известных метеоритов , когда- либо найденных на Земле. 28 сентября 1969 года он упал недалеко от небольшого городка Мерчисон в австралийском штате Виктория. После обыска на площади 35 квадратных километров было найдено 100 кг внеземных пород . Самый большой кусок весом 7 кг достался ученым Мельбурнского университета. Другие находятся в музеях Австралии и США.

Метеор Мерчисон обязан своей славой научным открытиям, источником которых он стал. Ученые, изучавшие его на протяжении нескольких последних десятилетий, выяснили, среди прочего, что в нем содержатся аминокислоты внеземного происхождения . Кроме того, в нем также была обнаружена рибоза (сахар, входящий в состав РНК). Два года назад было показано, что Мерчисон содержит космическую пыль , возраст которой оценивается более чем в 5 миллиардов лет.

Это означает, что метеорит образовался до образования Земли. Таким образом, все, что входит в ее состав, существовало в космосе еще до того, как в нем появилась наша планета.

Сколько метеоритов было испытано?

Так ученые получили еще одно доказательство в поддержку гипотезы о том, что жизнь зародилась из космоса .

Описываемый метеорит относится к углистым хондритам . Это тип хрупкого каменного метеорита, который часто распадается при прохождении через атмосферу Земли. К углистым хондритам относится и Мюррей — метеорит, упавший в 1950 году в Кентукки. И озеро Тагиш, найденное в Канаде двадцать два года назад.

Все эти 3 метеорита только что были повторно исследованы учеными японского университета Хоккайдо . Их работа на эту тему была опубликована в научном журнале Nature Communications .

Что нашли в составе метеоритов?

Химический состав метеоритов был проанализирован с недостижимой ранее сверхточностью. Исследование показало удивительные результаты: оказалось, что метеориты содержат пуриновые и пирамидальные азотистые основания. Это химические соединения, которые являются основными строительными блоками РНК и ДНК.

ДНК представляет собой цепь, основу которой составляют фосфаты и сахара. К этому скелету присоединены азотистые основания. Пуриновые основания — это аденин и гуанин, а пиримидиновые — цитозин, тимин и урацил (обнаружены в РНК). Их присутствие в метеоритах — и в частности в метеорите Мерчисон — указывает на то, что химические строительные блоки, из которых образуются соединения, несущие генетическую информацию , довольно распространены в космосе.

«Наше исследование показывает, что эти классы органических соединений повсеместно распространены во внеземной среде как внутри , так и за пределами Солнечной системы », — пишут исследователи в своем исследовании.

Пришла ли жизнь на Землю из космоса?

Органические соединения должны были образоваться в результате фотохимических реакций задолго до образования Солнечной системы . В самом начале существования Земли — в период от 4 до 3,8 млрд лет назад — она особенно часто подвергалась метеоритным бомбардировкам.

Ученые считают, что именно тогда строительные блоки жизни были доставлены на нашу планету метеоритами . «Их появление сыграло важную роль в химической эволюции, происходившей в первые дни существования Земли», — заключили исследователи.

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