Открытое письмо самому лживому коммуняке России –Евгению Спицыну

Уважаемые друзья!На днях прочел статью российского коммуняки Евгения Спицына «Историк Спицын о том, зачем ОГПУ конфисковывало и сжигало зерно в голод 1932-33 годов?».Несмотря на то, что я уже привык и уже давно не обращаю внимание на бездарные вылазки многих сегодняшних фальсификаторов истории, однако ,не скрою, статья произвела на меня шок своей циничностью и подлостью !

Подобный цинизм и идиотизм я не слышал от многих сегодняшних российских фальсификаторов истории, к которым следует отнести группу бездарных псевдо-учёных историков: Ю. Жукова, А. Фурсова, И. Пыхалова и т. д.! Именно они, гордо рея в облаках как буревестники,настойчиво ждут,когда сильнее грянет буря,чтобы призвать народы России к очередной бездарной и кровавой революции, которую на этот раз Матушка-Россия точно не переживет!

Однако, на мой взгляд, ни один из этих псевдо-историков не может сравниться по цинизму и подлости лживым фальсификатором российской истории товарищем Спицыным , который пытается всячески приукрасить и оправдать ушедший в небытие утопический советский строй и скрыть чудовищные преступления, совершенные преступным советским режимом !

Уважаемые друзья!Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы ознакомить вас моим открытым письмом к этому лживому коммуняке – Евгению Спицыну.

Товарищ Спицын ! Неужели Вам и Вашим друзьям фальсификаторам российской истории не стыдно вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой бедным людям, которых ваши кровожадные друзья - коммуняки и так развели как обыкновенных лохов!

Надо бы спросить Вас, изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму:« Не надоело ли Вам безумно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о ценностях издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их труды, выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам»!

Однозначно,когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него саранчу, засуху, войну, мор, чуму и прочие напасти. Но похоже на то, что народ России Господь наказал гораздо страшнее за какие-то очень тяжкие прегрешения, посадив ему на шею бездарных лживых историков , похожих на Вас , которые универсальное бедствие по своим последствиям, соизмеримое с вышеперечисленными напастями вместе взятыми. По своей сути,Вы и Ваши подлые и лживые друзья фальсификаторы истории это что-то вроде всадников апокалипсиса в отдельно взятой стране!

Разве не абсурд и неслыханная подлость, приведенные Вами в статье причины гибели голодающих крестьян и изъятия у них зерна ?Неужели Вам не совестно так бессовестно обманывать своих соотечественников , что крестьяне воровали зерно , которое не успели убрать и вывезти с колхозных полей и что якобы они из-за своей природной глупости закапывали это зерно в землю без соответствующей химической обработки , что и стало причиной массовой гибели крестьян от отравления и изъятия у них этого испорченного зерна? Дорогой ты мой коммуняка !Такие сказки рассказывай своим друзьям — фальсификаторам российской истории, которые из-за своего природного слабоумия точно поверят в твою подлую ложь ! Слушая Вас, порой складывается впечатление, что Вы сами бездарная жертва лживой советской пропаганды или просто провокатор!Неужели, оправдывая преступления палача народов Сталина, который фактически устроил геноцид своему народу, Вам не совестно перед потомками миллионов умерших от голода и незаконно репрессированных несчастных людей, большинство из которых сегодня реабилитированы из-за отсутствия состава преступлений?! Разве можно простить палачу народов Сталину, искусственно устроенные им голодоморы, когда вместо того ,чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, он продавал хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны!В те страшные и злодейские годы миллионы советских людей умирали, а страна пела, славила коллективизацию, а на Красной площади устраивались виртуальные парады. И ни строчки о голоде — ни в газетах, ни в книгах продажных сталинских писателей. Зловещий диктатор Сталин слова «голод в деревне» объявил «контрреволюционной агитацией»!

Деревня вымирала постепенно и, окончательно обессилевшая, издыхающая деревня была вынуждена покорно принять насилие сталинской коллективизации. С преступного присвоения чужого имущества обустраивались колхозы! Ухоженный кулацкий скот, добротные дома кулаков, накопленное непосильным крестьянским трудом добро, деньги в сберегательных кассах — все подлежало незаконной конфискации !