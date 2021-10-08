10 фактов о людях с голубыми глазами

Оказывается, они отличаются от кареглазых или зеленоглазых не только цветом радужки. У обладателей голубых глаз множество особенностей: от того, каких партнеров они выбирают, до проблем со здоровьем.

На самом деле в голубых глазах нет синего пигмента

Голубые глаза на самом деле совсем не голубые. Звучит странно, но это так. У большинства людей в каждом слое радужки есть пигмент меланина. Именно из-за него глаза кажутся, например, карими. А вот у голубоглазых в передних слоях радужки пигмента просто-напросто нет. Офтальмологи утверждают: глаза при этом кажутся голубыми из-за игры света — так же, как, например, небо. Это называется эффектом Тиндаля.

По-настоящему голубые глаза — лишь у небольшого процента людей на планете

Самый распространенный цвет глаз во всем мире — карий. Это примерно 79% всех людей на земле. И только 7-8% приходится на голубоглазых. При этом в некоторых странах такой фенотип встречается чаще, чем в других.

Больше всего голубоглазых людей — в Эстонии и Финляндии. Затем идут Ирландия и Шотландия. Замыкает топ-5 стран с самым большим процентом голубоглазых жителей Англия.

У всех людей с голубыми глазами есть общий предок

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что еще 6000 лет назад у всех были карие глаза.

У некоторых детей голубые глаза с возрастом становятся карими

Но в какой-то момент произошла мутация в гене OCA2, который контролирует, сколько меланина мы производим. Эта мутация, «включила» появление людей с голубым цветом глаз.

Часто бывает, что глаза малыша постепенно меняют цвет с ярко-синего на зеленый или коричневый. Вот почему нельзя точно сказать, какой цвет глаз будет у ребенка, как минимум до шестимесячного возраста.

Дело тут в том, что когда ребенок рождается, меланин еще не полностью «откладывается» в радужной оболочке глаза ребенка, в результате радужка становится синей. Но по прошествии определенного периода производство меланина либо увеличивается, изменяя цвет глаз ребенка, либо нет, оставляя небесный оттенок на всю жизнь.

У кареглазых родителей может родиться ребенок с голубыми глазами

Об этом говорится в статье, опубликованной Университетом Делавэра. И, кстати, два голубоглазых родителя могут родить кареглазого малыша.

Цвет глаз определяется несколькими разными генами, а также взаимодействием между ними — так устроена генетика. В некотом смысле это похоже на лотерее.

Голубые глаза более чувствительны к свету, чем другие

«С клинической точки зрения люди с голубой радужкой обычно более светочувствительны, — рассказала офтальмолог Рут Уильямс в интервью Everyday Health. — Вероятно, это связано с минимальным количеством светопоглощающего пигмента в глазу».

Люди с голубыми глазами могут иметь повышенный риск рака

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Everyday Health. Голубоглазые люди больше подвержены риску развития меланомы сосудистой оболочки глаза, чем кареглазые. «Людям со светлой радужной оболочкой необходимо носить солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета», — говорят врачи.

Голубоглазые люди хуже видят

По словам оптометриста Ричарда Изона, цвет ваших глаз может повлиять на качество зрения. «Из-за отсутствия пигмента в более светлых глазах — таких как голубые или зеленые — в глаза попадает намного больше света и возникает проблема с бликами», — поделился он в статье в ESPN.

Женщинам с голубыми глазами легче рожать

Эта информация стала известна благодаря исследованию, проведенному доктором Инной Белфер, генетиком из Университета Питтсбурга. Она обнаружила, что женщины с светлыми глазами испытывают меньше боли и дискомфорта во время родов. Она также обнаружила, что у светоглазых женщин меньше шансов развить тревогу или депрессию после рождения ребенка, чем у темноглазых женщин, и все благодаря меньшему количеству меланина.

Голубоглазые мужчины предпочитают девушек с голубыми глазами

Еще один забавный факт о голубых глазах связан с мужчинами и их предпочтениями в свиданиях и отношениях. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology, голубоглазые мужчины находят голубоглазых девушек более привлекательными, чем женщин с любым другим цветом глаз.

Кстати, кареглазые люди оказались менее привередливыми. Для них цвет глаз партнера был неважен.

Шансы появиться на свет с голубыми глазами значительно ниже, чем с карими, но синий цвет — не самый уникальный из всех возможных. Он на самом деле довольно распространенный, 8-10 процентов всех жителей Земли могут похвастаться голубыми глазами.

Еще у 5 процентов — янтарный цвет глаз, но его иногда путают с карим. Зеленый цвет встречается намного реже, чем любой из этих оттенков, поскольку только 2 процента населения мира наделено этим фенотипом.

Самый уникальный оттенок глаз в мире — серые, красные или фиолетовые глаза (которые в большинстве случаев встречаются у людей с особыми формами альбинизма) и глаза с гетерохромией (глаза с различным цветом радужной оболочки), причем их можно увидеть менее чем у одного процента всех жителей нашего мира.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2318699803072792733/

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