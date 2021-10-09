Почему советские женщины не снимали меховые шапки даже в помещениях?

Есть много вещей, которые ассоциируются непосредственно с Советским Союзом. Одна из них — меховая шапка.

В СССР она стала почти культовой вещью. Ее носили как женщины, так и мужчины. При этом дамы не снимали ее даже, входя в помещение. В кино, ресторане, театре и даже иногда в гостях шапка была на голове.

Почему же женщины не снимали меховой головной убор в помещениях?

Веянье моды

В советских фильмах, да и в целом на экране, часто показывали женщин, которые носили объемные меховые шапки. Это сильно повлияло на моду в СССР. Женщины начали подражать красавицам из кино. А так как в фильмах девушки часто появлялись в головных уборах не только на улице, но и в помещении, дамы переняли и эту особенность.

Показать свой статус и обеспеченность

Меховая шапка в Советском Союзе стоила дорого, далеко не все могли ее себе позволить. Цена могла равняться 2 зарплатам. Поэтому та, у которой головной убор появился в гардеробе, считалась обеспеченной. И конечно такой женщине хотелось показать свой статус. Но в СССР было не принято хвастаться финансовым положением перед другими. А шапка была легким способом привлечь к себе внимание, подчеркнуть свою обеспеченность, но при этом делать это не сильно вызывающе.

Особенный уход

Из-за дороговизны головного убора и из-за того, что покупался он на несколько лет, женщины относились к нему очень бережно. Шапку старались держать подальше от других вещей, летом хранили на 3-литровой банке и даже не клали на стол, чтобы мех снизу не стерся. Поэтому заходя в кафе, женщины предпочитали остаться в головном уборе, чтобы просто-напросто его не испортить.



Способ хранения шапки, которым женщины пользуются до сих пор

Чтобы не украли

Несмотря на то, что Советский Союз ассоциируется исключительно с честными людьми, воровство в то время все же случалось. Чтобы шапка не досталась воришке, дамы держали ценную вещь при себе. Правда, кражи обычно случались на улице, а не в помещениях.

Кроме того советские женщины боялись оставлять шапку даже в гардеробе, на котором зачастую было написано, что ответственность за оставленные вещи никто не несет. Сами гардеробщики тоже не были рады оставленным на хранение шапкам, им не хотелось разбираться с хозяевами в случае пропажи.

Переживали за прическу

Меховые шапки были очень теплыми, поэтому даже в мороз в ней было комфортно, но стоило зайти в помещение, и голова начинала потеть. Также шапка была довольно тяжелой, поэтому прижимала волосы, что портило прическу. По этим причинам, женщины предпочитали оставлять шапку на голове, чтобы не показывать потрепанные волосы.

Пользовались правилами этикета

По этикету женщины имели право не снимать головной убор, входя в помещение. В большей степени это касалось легких шляп, но дамы советского времени применяли это правило и для объемных меховых шапок. Мужчины же были обязаны снимать головной убор в помещении.

Возможно, сейчас это покажется странным, но для советских женщин меховая шапка значила очень многое. Они готовы были терпеть любые неудобства, ради вещи, которую заработали тяжким трудом.

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