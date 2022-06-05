Когда люди начали лечить зубы

Совсем недавно появились сообщения о том, что археологи обнаружили древнюю пломбу, которая говорит о том, что зубы начали лечить ещё в каменном веке. А если точнее примерно 14 тысячелетий назад, люди уже знали о стоматологии.

Проблемы с зубами, к сожалению, не редкость. Доказано, что у каждого второго жителя земли есть повреждения зубов. Чем это объясняется?

Ответ прост, сейчас в нашей повседневной жизни полно углеводов, которые повреждают зубы. А вот раньше люди ели больше полезной еды. В рацион древнего человека входили травы и другие дары природы, которые не содержали вредных примесей. Зубы болели, но не было такой страшной статистики, как сейчас.

Интересно то, что в древности человеку могли запросто вставить зуб животного. Находки шокируют, встречаются вживленные в человеческую челюсть зубы собак и других домашних животных.

Существовали разные способы избавиться от зубной боли. Самые известные заключались в том, что если приложить к ушной раковине смесь из помета и масла, то боль утихнет. Также в почете было лечение лунным светом.

В 18 веке была страшная нехватка врачей, и именно тогда к стоматологии привлеклись и женщины. В конце 19 века у нас в России открылся первый зубной институт.

Получается, что зубы люди лечили всегда, только способы были не совсем гуманные. Например, в том ж 18 веке, зубную боль предлагали снимать упражнениями, и если спорт не помогал, то зуб вырывали, или просто прижигали больное место раскалённым металлом. Появлялись способы очистки зубов.

Конечно, были и смешные способы лечения зубов. Например, известен случай, как для избавления от боли нужно было найти лягушку, важно, чтобы было полнолуние. Открыть ей рот и плюнуть. Такой магический обряд обещал избавление от боли.

Удивительно, но чаще всего зубы просто удаляли, если на нем был обнаружен кариес. Такими было большинство врачей, которые занимались лечением до нашей эры. В наше время зубы стараются лечить, но вот зуб мудрости, если в нем обнаружена дырочка, лучше удалить.

Есть предположение, что первый семитологический инструмент был сделан из камня, как все. Еще в древности удалялся кариес, а на его место ставилась пломба. Это удивительно ведь прошло столько лет, а лечат все также.

Если говорить об обезболивании, то и оно было. Ученые нашли зубы с остатками пчелиного воска, этим зубам больше семи тысяч лет. Оказывается пчелиный воск шел, как обезболивания. Правда помогал ли он?

Также найдены древние записи, где говорится о лечении. Зубы также изучали и пытались найти лечение. Шло время и появлялись профессионалы зубного дело.

Стоматология развивается и по сей день. Сейчас уже не используют древние способы лечения, ведь на их место пришли новые и усовершенственные. Однако большинству процедур научили нас еще предки.

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