Какие тайны скрывал подземный мир Колизея, и Как в наши дни почувствовать себя гладиатором

Римский Колизей — самая знаменитая достопримечательность Италии. Это вечный символ могущества и власти многовековой истории одной из самых величайших империй в истории человечества. Здесь на потеху публики проходили смертельные поединки гладиаторов, бросали диким зверям первых христиан... Кровавые зрелища, свидетелем которых был этот прекрасный амфитеатр, многим знакомы по таким фильмам, как например, «Гладиатор». До недавнего времени подземная зона Колизея была полностью закрыта. Сейчас её открыли для публики. Все тайны перестали быть таковыми.

Колизей (лат. Сolosseum), или амфитеатр Флавиев (лат. Amphitheatrum Flavium) был полностью отреставрирован властями. Это был длительный проект, который обошёлся в десятки миллионов долларов.

Проект реставрации стоил десятки миллионов долларов.

Что же происходило под печально известным римским Колизеем?



Некоторые сравнивают амфитеатр с ульем. Гипогей, или подземное жилище, состоял из множества подземных ходов, которые соединяли между собой разные помещения. В них бойцы ожидали вызова на арену, где часто встречали смерть. Это было драматичное ожидание, которое по эмоциональности может посоперничать с любым рок-концертом. Публика ревела в предвкушении. Некоторые сравнивают амфитеатр с ульем. Гипогей, или подземное жилище, состоял из множества подземных ходов, которые соединяли между собой разные помещения. В них бойцы ожидали вызова на арену, где часто встречали смерть. Это было драматичное ожидание, которое по эмоциональности может посоперничать с любым рок-концертом. Публика ревела в предвкушении.



И вот наставал момент, когда гладиаторы входили в специальные лифты, которые доставляли их на сцену. Это было гидравлическое оборудование, которое предназначалось для перевозки как людей, так и животных навстречу ужасной смерти.



И вот наставал момент, когда гладиаторы входили в специальные лифты, которые доставляли их на сцену. Это было гидравлическое оборудование, которое предназначалось для перевозки как людей, так и животных навстречу ужасной смерти.

Таинственный подземный мир Колизея.



На арене амфитеатра разыгрывались не только гладиаторские бои, кровавые схватки между безоружными людьми и дикими животными, но и постановочные морские сражения и театральные представления. В постановках участвовали осуждённые на смерть. Это обычно были сценки с трагическим концом. Публика испытывала особый восторг от подобных шоу.



Впервые для публики открыли подземный мир знаменитого амфитеатра



Что же открылось публике в подземелье печально известной римской достопримечательности? Туристы могут пройти по стопам обречённых на смерть. Специальные деревянные платформы помогут добраться до тускло освещённых мрачных коридоров. Для усиления эффекта они освещаются свечами.





Проходя по мрачным коридорам можно почувствовать себя гладиатором.



Теперь каждый может ощутить холодок ожидания ужасной участи, на миг почувствовать себя гладиатором. Можно воскликнуть «Славься, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя» (Ave, Caesar, morituri te salutant)! Клаустрофобам лучше не пробовать!



Реставрация Колизея – это модно

Над реставрацией работал отдел археологического наследия. Но вот финансы на дорогостоящий проект поступили из весьма необычного источника. Им стал модный дом Tod's, в лице его генерального директора, Диего Делла Валле. Так что бизнес и культурное наследие слились воедино в идеальной гармонии.





Диего Делла Валле даёт пресс-конференцию, посвящённую восстановлению Колизея.



На восстановление амфитеатра ушло долгих десять лет. Сейчас он готов предстать перед зрителями во всём блеске своей былой славы. Всё это благодаря слаженным усилиям команды археологов, инженеров, архитекторов и многих других экспертов. Маленькая часть подземелья была открыта для посещения ещё в 2016 году, но сейчас можно увидеть всё.



Подземный мир кровавой арены был закрыт от людских глаз почти две тысячи лет. До этого четыре с половиной столетия здесь получали удовлетворение самые извращённые чувства людей.





Почти пять столетий здесь удовлетворялись самые извращённые человеческие чувствования и потребности.



Открыт он был в 80 году нашей эры. Амфитеатр был детищем императора Веспасиана. Назван был Амфитеатром Флавиевым в честь правящей династии. Это было великолепнейшее архитектурное сооружение. Там было много сложных механизмов, среди которых гидравлические лифты. Это было место, где царил сумасшедший шоу-бизнес Древнего мира. В 6 веке Колизей пришёл в упадок. До 18 века его использовали как источник строительных материалов, разбирая бесценное культурное наследие.





Так Колизей выглядел когда-то.



Реставрировался и перестраивался Колизей около дюжины раз. Нынешний проект позволил многим прикоснуться к скрытым доселе тайнам этого жуткого мира, сочетающего артистизм и нечеловеческую жестокость.





Ночной Колизей.