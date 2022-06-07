Виртуальная любовь: можно ли найти счастье в интернете

Интернет стал большим супермаркетом, в котором найдется все. Многие отправляются в виртуальную реальность в поисках счастья. Каковы их шансы?

Любители современных технологий предсказывают, что не за горами то время, когда близкие отношения перейдут в виртуальную реальность, — ведь скоро мы сможем там не только видеть друг друга, но и ощущать прикосновения. Их противники утверждают, что ничто не заменит разговора глаза в глаза и бурного секса в настоящей, а не 3D-постели. Но все сходятся в одном: новая сексуальная революция состоялась. И она заставляет припадать к экранам гаджетов миллионы мужчин и женщин. В параллельный мир ников и аватарок нас приводят разные мотивы. Осуществление фантазий, поиски прекрасного принца, игра в Кармен или Дон Жуана — в Сети найдется место всем желаниям и психологическим типам. Что же мы на самом деле ищем в виртуальности? И всем ли такая форма общения пойдет на пользу?

Почему мы попадаем в сеть?

Основная причина, по которой мы отправляемся флиртовать в виртуальный мир, — желание спастись от одиночества, считает сексолог Мирей Бониербаль. «Это может быть попытка воссоздания семейной жизни или желание провести с кем-нибудь вечер, выходные или отпуск. Есть что-то успокаивающее в сравнении интернета с естественной живой средой, позволяющей общаться с другими и продолжать надеяться».

Новые технологии позволяют передавать даже поцелуй

Но почему бы не общаться в реальной жизни? Мешают нехватка времени и общественная мораль. «Раньше люди знакомились друг с другом главным образом на работе, но в течение последнего десятилетия на это стали смотреть с осуждением, — продолжает Мирей Бониербаль. — Отчасти это объясняется тем, что тема сексуальных домогательств на работе немного охладила отношения между мужчинами и женщинами. Интернет принимает эстафету у служебных романов».

С этим наверняка согласился бы и 36-летний юрист Максим: «Я работаю 12 часов в сутки среди тех, кто, как и я, поглощен делами. Мне и в голову не придет мысль, что с коллегами-женщинами у меня могут быть другие отношения, кроме рабочих. Но, возвращаясь домой, сразу же погружаюсь в интернет». Сегодня личная жизнь Максима состоит из виртуальных отношений и редких реальных встреч.

«Интернет позволяет одиноким людям не поддаваться давлению общества, навязывающего семейную жизнь любой ценой», — добавляет сексолог Гонзаг де Ларок. Нам больше не обязательно вступать в брак, чтобы наслаждаться общением, теплом, признанием. «В любых отношениях мы ищем удовлетворения своих потребностей, — подчеркивает инженерный психолог Денис Макархин. — И если мы не можем получить это в настоящей жизни, мы ищем удовлетворения в виртуальности. Иногда это возможно даже без физического прикосновения — просто с помощью правильных слов». Хотя новые технологии позволяют передавать через экран даже поцелуй.

На связи

Некоторые из тех, кто пришел в Сеть, чтобы поддержать себя, получают бонус в виде стабильных отношений. «Я с 18 лет сидела на сайтах знакомств для поднятия самооценки, — признается 30-летняя Анастасия. — Периодически с кем-то встречалась. С мужем мы познакомились там же 10 лет назад. Я обратила на него внимание, когда вместо стандартного «Привет, как дела?» он написал невообразимую фразу: «Хотел заняться с тобой сексом, но вижу, что ты для этой цели не подходишь, слишком умна». Много позже муж ответил на мой вопрос, почему он начал разговор с такой странной фразы: «А как по-другому я мог тебя заинтересовать?»

По некоторым данным, знакомства в Сети способствуют установлению долгосрочных отношений не меньше, чем встреча в офлайне. Это подтвердил онлайн-опрос британского психолога Джеффри Гэвина. Он просил описать самые значимые отношения, завязавшиеся онлайн. Ему ответили 229 посетителей сайтов знакомств в возрасте 18-65 лет. 94% из них после первой встречи «в реале» захотели встретиться снова. У 18% отношения продолжались больше года.

Знакомиться можно не только на специализированных сайтах и в соцсетях. Молодежь предпочитает чаты игр и тематические форумы: уже понятен круг интересов и есть общие темы для разговора. «Конфетно-букетный этап» упрощается. Но это не значит, что упрощается все.

Фейк-контроль

«Важную роль в интернете играют два фактора: идеализация другого и предоставление тщательно дозированной информации о себе, — подчеркивает Гонзаг де Ларок. — В реальности мы общаемся таким же образом, но в виртуальном пространстве, где телесные и невербальные знаки отсутствуют, оба эти феномена усиливаются. Вся информация интерпретируется искаженно, и переход на более близкий уровень общения происходит быстрее и интенсивнее». Игривый комплимент, неожиданное сообщение, недосказанность, превращающаяся в намек, — и запреты снимаются, а воображение интенсивно работает. Растет романтическая уверенность в том, что «меня кто-то где-то ждет».

В этой иллюзии таится опасность, продолжает гештальт-терапевт Марина Ялова: «Конечно, с виртуальным персонажем и своими представлениями о нем проще строить отношения, чем с живым мужчиной или женщиной. Но лучше отдавать себе отчет, что вы общаетесь с придумкой о другом человеке. Более того, вы и сами можете придумать себе какой угодно образ, далекий от реальности. Получается, что это отношения двух фейков».

Дальновидные любители интернет-знакомств выбирают веб-камеру

А если нам захочется перейти в реальность, то придется разоблачиться друг перед другом. По силам ли нам это после того, как мы с таким старанием сооружали декорации? «В моем личном опыте были случаи, когда мы с собеседниками развиртуализировались, — признается гештальт-терапевт. — Даже если в аккаунте была опубликована настоящая фотография, реальный «портрет» при встрече часто значительно расходился с фото». Знакомство, завязанное в Сети, — всегда лотерея, и при встрече нас может ждать разочарование. Есть шанс услышать: «А я тебя совсем не так представлял» — или подумать то же самое. Возможно, именно поэтому самые дальновидные любители интернет-знакомств в качестве обязательного условия для общения выбирают использование веб-камеры или после общения в чате переходят на видеоразговоры.

Но даже видео не избавляет от ошибок и неверного считывания друг друга. Мы не видим в экране компьютера собеседника целиком, не замечаем его походки, не знаем, сидит он сейчас в брюках от Galliano или в растянутых трениках. «Микрожесты, мимика, одежда, поза, едва уловимые сигналы как раз и создают то впечатление первых секунд, когда мы понимаем: наш человек, — убеждена Марина Ялова. — Не говоря о запахах, которые играют огромную роль в опознавании «свой-чужой». Мы — не только картинка на экране, но и набор гормонов, парфюм, запах пота, наконец, все это у кого-то может вызвать страстное желание, а у кого-то — отвращение».

Но несмотря на риск, миллионы людей продолжают играть в лотерею счастья. Почему?

Счастье — когда тебя понимают

«В реальности мы редко делимся нашими истинными, глубинными желаниями, — объясняет Денис Макархин. — В переписке мы более открыты, легче признаемся, например, в сексуальных фантазиях. Помните фильм «Пианистка» с Изабель Юппер в главной роли? Она не в состоянии высказать мысли вслух и пишет откровенное письмо влюбленному в нее студенту. Конечно, это кинематографическая гипербола, но многим действительно легче открываться письменно, нежели с глазу на глаз». Когда мы пишем в чате, то не видим моментальной реакции, а потому не так боимся отвержения. У нас больше шансов быть выслушанным — никто не бросит в сердцах трубку и не закроет перед носом дверь.

Никакая технология не заменит настоящего страстного секса

Но переписка вовсе не гарантирует полного взаимопонимания, утверждает Марина Ялова. Особенность письменной речи в том, что человек по ту сторону экрана воспринимает слова по-своему. Отсутствие мимики, позы, жестов нередко вводит в заблуждение. И даже эмодзи и смайлики не спасают — их тоже все понимают на свой лад. «Я написала пост: у моего отца умер друг. Знакомый ответил смайлом с улыбкой во весь рот и слезами из глаз, — приводит пример гештальт-терапевт. — Он думал, что тот означает рыдание. Люди пишут нам вроде бы нейтральные вещи, но нас ранят самые безобидные слова. Именно поэтому на просторах соцсетей и форумов так быстро разгораются споры и скандалы. А неугодные тут же отправляются в бан».

Реальные чувства

Не все виртуальные знакомства перейдут в реальность. Некоторые отношения навсегда останутся в зазеркалье интернета. Тем не менее эмоции, которые мы в них получаем, самые настоящие. «Когда мы позволяем себе легкий флирт без перехода границ, допустимых в конкретной паре, это держит нас в тонусе и поднимает ценность в глазах партнера, — считает гештальт-терапевт. — «Я все еще желанна», — думает женщина. В реальных отношениях мужчине часто импонирует, что его дама вызывает восхищенные взгляды других. То же самое относится и к знакам внимания со стороны других женщин к партнеру».

Возникающие на экране комплименты «Ты секси!», «Ты обаятельный!» помогают нам в реальности расправить плечи. И мы начинаем замечать заинтересованные взгляды, сами готовы идти навстречу другим, и жизнь по-настоящему меняется. «Из-за автомобильных пробок, больших расстояний, потока информации, который на нас обрушивается, виртуальный мир завоевывает все больше места и времени, — уверена Марина Ялова. — Но никакая технология не заменит настоящего страстного секса с желанным партнером или теплого разговора с другом в уютном кафе».

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