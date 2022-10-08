Меган Маркл вновь подставила семью, поступившись репутацией

Может ли простое женское украшение иметь скрытый смысл или темную историю? В случае с Меган Маркл - роскошные бриллиантовые серьги действительно хранят в себе немало секретов. Все началось в 2018 году, когда Меган вместе с супругом отправилась в очередное путешествие по Австралии.

Там герцогов Сассекских ожидал важный прием, на котором герцогиня появилась в тех самых бриллиантовых серьгах. Ранее они принадлежали королеве Елизавете, и казалось бы, в этой связи не было ничего предосудительного.

Однако, сей нескромный подарок преподнес Королеве принц Мухаммед Бин Салман, который незадолго до выхода Меган в свет был обвинен в тяжком преступлении.

Разумеется, репутация членов королевской семьи должна быть безупречной, и открытое признание Меган в знакомстве с Салманом вызвало большое негодование общества.

Однако, несмотря на все предостережения, на юбилей Карла III опальная герцогиня вновь решила появиться в тех самых серьгах. Таким образом она вновь подставила собственную семью, поступившись ее репутацией. Многолетняя вражда нового Короля и Меган Маркл уже ни для кого не является тайной.

Она открыто заявляла о том, что ее супруг "лишился отца", задев тем самым чувства Карла. И при этом не раз публично сообщала о притеснениях, которым несправедливо подвергалась.

Согласно информации от инсайдеров перед юбилеем Меган еще раз предупредили о том, что не стоит надевать эти серьги.

Все репутационные риски ей были вновь озвучены, но привыкшая к пиару любыми путями Меган проигнорировала предупреждения.

Испуганные ее решением сотрудники не стали оспаривать это решение. Слухи о ее чересчур суровом отношении с персоналом распространены уже давно, и не удивительно, что спорить с ней никто не решился.

По словам одного из них, пожелавшего остаться инкогнито - Меган слишком фанатично относится к комфорту. Малейшая провинность может привести к большим штрафам и моральным обидам.

Эти слова можно подтвердить и более конкретными фактами. В период с 2018 года у Меган сменилось 5 личных помощников. Учитывая высокую оплату труда и столь почетную должность - обычно такие люди предпочитают оставаться в этой должности много лет, но не в случае, если их начальница Меган Маркл.

Она не привыкла считаться с персоналом, и даже с членами монаршей семьи, поступая лишь так, как ей выгодно и удобно. Таким образом герцоги Сассекские уже не раз подрывали репутацию семьи, вызывая тем самым горячее осуждение народа.

А что Вы думаете по этому поводу?

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Вообще , меня удивляют некоторые англичане, которые своими неадекватными действиями позорят свою страну!В этом отношении не составляют исключение и представители царской династии.В первую очередь это касается принца Гарри!Неужели он не мог найти себе более достойную женушку , чем эту самовлюбленную простушку, которую я бы не взял бы даже в служанки!Кроме того, разве не цинично,когда Елизавета II любила щеголять на официальных церемониях в короне,усеянной украденными и незаконно конфискованными бриллиантами из различных колонизируемых Англией стран ! А на законные требования вернуть ,например, бриллиант «Кохинур» Индии, бриллиант «Куллинан» Южной Африке, правительства этих стран получили категорический отказ королевы!Кстати, одной из ее наиболее любимых украденных сокровищ алчной королевы была так называемая Владимирская тиара из России, оказавшаяся в Англии после революции 1917 года.

Вместе с тем разве не позор, когда только недавно похоронили королеву Елизавету II , а ее нерадивый сын не только запретил своей невестке Меган Маркл появляться на похоронах королевы , но и сегодня пытается подать на невестку в суд? Одновременно с этим вызывает удивление, когда в 2002-м году зрители телеканала «Би-би-си» поставили Диану на третье место в списке 100 величайших британцев всех времен.Как ни странно, но Леди Ди оказалась выше Уильяма Шекспира, Исаака Ньютона, Джона Леннона и даже своей бывшей свекрови — Елизаветы II. Обойти Диану сумели лишь Уинстон Черчилль и Изамбард Брюнель — создатель Большой Западной Железной дороги. Безусловно, Диана была королевских кровей и ее род брал свое начало от незаконнорожденного сына Карла II, короля Англии из династии Стюартов, однако эта не самая любимая англичанами династия. Стюарты были католиками и именно это обстоятельство стоило им трона.

Когда леди Ди выходила замуж за принца Чарльза, многие газеты обращали внимание на эту деталь, намекая на то, что их брак может оказаться несчастливым.И они оказались правы, поскольку этот брак оказался не только несчастливым, но и позорным для всей Англии! Диане приписывали романы с актерами Джоном Траволтой и Джеком Николсоном, писателем Джоном Фаулзом, который был на 35 лет ее старше и еще с целым рядом очень известных людей. Принцесса Диана также изменила принцу Чарльзу с офицером домашней кавалерии Джеймсом Хьюитти, которого многие считают биологическим отцом принца Гарри (кстати,у него такие же рыжие волосы и черты лица, как и у Джеймса Хьюитти). Однако наибольший резонанс вызвал роман Дианы с сыном арабского миллионера Доди Аль-Файедом.

Таким образом , принцесса Диана, покорившая и одновременно опозорившая большое количество английских сердец ,не раз понаставила рога принцу Чарльзу! Любопытно, что, когда распался брак леди Дианы и Чарльза, бабушка Дианы лично извинилась перед Елизаветой за то, что не предупредила ее о «скверном нраве» внучки.В результате сегодня Чарльз стал не просто королем Карлом III, а королем Карлом III- рогоносцем !И вот после всего этого, англичане , которые в свое время продавали своих жен на рынке, колонизировали четверть мира и устроили геноцид многим народам, учат основам демократии всесь мир!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Рекомендую также прочесть:

Бриллианты вместо слез: о чем рассказали драгоценности Кейт, Камиллы и Меган на похоронах Елизаветы II https://otari.mirtesen.ru/blog/43368408961

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!