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Некоторые странные факты о Японии, которые могут шокировать иностранцев

Страна Восходящего Солнца всегда очень интересует туристов. Если бы существовал список стран, в которых “все не так, как во всех остальных”, то Япония заняла бы первое место. В этом посте пойдёт речь о некоторых очень странных особенностях этой необычной страны.

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В часы пик в японском метро есть специальные вагоны только для женщин. Это сделано для того, чтобы исключить домогательства мужчин в толпе.

Некоторые странные факты о Японии, которые могут шокировать иностранцев

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В Японии фрукты стоят очень дорого. А мясо и рыба, наоборот, дешевле, чем в других странах. Своего рода компенсация за столь высокие цены.

Некоторые странные факты о Японии, которые могут шокировать иностранцев

3.

Японцы серьёзно относятся к вопросам чести. Были случаи, когда несколько премьер-министров добровольно уходили в отставку. Причиной стало невыполнение своих предвыборных обещаний.

Некоторые странные факты о Японии, которые могут шокировать иностранцев

4.

На полках многих магазинов, спокойно продают фильмы «для взрослых». Там, где стоят газеты, обычно выделяют специальное место публикациям, содержащим хентай (аниме эротического содержания). Они даже продают их молодым людям. Наиболее популярными являются те, которые содержат сцены насилия в отношении несовершеннолетних. Японцам не стыдно “читать » подобные журналы в общественном транспорте.

Некоторые странные факты о Японии, которые могут шокировать иностранцев

5.

Японцы привыкли есть мясо дельфинов. Этот факт шокирует многих!

Некоторые странные факты о Японии, которые могут шокировать иностранцев

6.

Япония — единственная страна в мире, которая до сих пор имеет титул Империи, по крайней мере формально.

Некоторые странные факты о Японии, которые могут шокировать иностранцев

7.

Истощение человеческого организма от переутомления является самой распространённой причиной смерти японцев. Ежегодно от этого умирает около 10 тысяч человек. Поэтому здесь можно встретить людей, спящих, где угодно.

Некоторые странные факты о Японии, которые могут шокировать иностранцев

8.

В Японии самый большой процент самоубийств в мире, и это представляет собой национальную проблему.

Некоторые странные факты о Японии, которые могут шокировать иностранцев

9.

Запрет на курение в общественных местах действует только в аэропортах и на вокзалах.

Некоторые странные факты о Японии, которые могут шокировать иностранцев

10.

В этой стране иностранцам платят минимальную заработную плату, которая немного превышает половину зарплаты тех же японцев. Но чтобы устроиться на работу, нужно быть очень квалифицированным человеком. Вот почему в Японии нет притока иммигрантов и дешевой рабочей силы.

Некоторые странные факты о Японии, которые могут шокировать иностранцев

11.

7% мужского населения Японии принадлежит к хикикомори. Речь идет о людях, которые решили изолировать себя от общества. Они бросают работу, живут на деньги своей семьи, не развлекаются и не выходят из дома.

Некоторые странные факты о Японии, которые могут шокировать иностранцев

12.

Любимая тема разговора японцев — еда. Даже когда они едят, они её обсуждают. Считается грубым не произносить слово «вкусный» во время еды.

Некоторые странные факты о Японии, которые могут шокировать иностранцев

13.

В Японии самый дорогой парк развлечений в мире, Disneysea. И там есть по-настоящему леденящие душу аттракционы.

Некоторые странные факты о Японии, которые могут шокировать иностранцев

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