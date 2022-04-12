Некоторые странные факты о Японии, которые могут шокировать иностранцев

Страна Восходящего Солнца всегда очень интересует туристов. Если бы существовал список стран, в которых “все не так, как во всех остальных”, то Япония заняла бы первое место. В этом посте пойдёт речь о некоторых очень странных особенностях этой необычной страны.

1.

В часы пик в японском метро есть специальные вагоны только для женщин. Это сделано для того, чтобы исключить домогательства мужчин в толпе.

2.

В Японии фрукты стоят очень дорого. А мясо и рыба, наоборот, дешевле, чем в других странах. Своего рода компенсация за столь высокие цены.

3.

Японцы серьёзно относятся к вопросам чести. Были случаи, когда несколько премьер-министров добровольно уходили в отставку. Причиной стало невыполнение своих предвыборных обещаний.

4.

На полках многих магазинов, спокойно продают фильмы «для взрослых». Там, где стоят газеты, обычно выделяют специальное место публикациям, содержащим хентай (аниме эротического содержания). Они даже продают их молодым людям. Наиболее популярными являются те, которые содержат сцены насилия в отношении несовершеннолетних. Японцам не стыдно “читать » подобные журналы в общественном транспорте.

5.

Японцы привыкли есть мясо дельфинов. Этот факт шокирует многих!

6.

Япония — единственная страна в мире, которая до сих пор имеет титул Империи, по крайней мере формально.

7.

Истощение человеческого организма от переутомления является самой распространённой причиной смерти японцев. Ежегодно от этого умирает около 10 тысяч человек. Поэтому здесь можно встретить людей, спящих, где угодно.

8.

В Японии самый большой процент самоубийств в мире, и это представляет собой национальную проблему.

9.

Запрет на курение в общественных местах действует только в аэропортах и на вокзалах.

10.

В этой стране иностранцам платят минимальную заработную плату, которая немного превышает половину зарплаты тех же японцев. Но чтобы устроиться на работу, нужно быть очень квалифицированным человеком. Вот почему в Японии нет притока иммигрантов и дешевой рабочей силы.

11.

7% мужского населения Японии принадлежит к хикикомори. Речь идет о людях, которые решили изолировать себя от общества. Они бросают работу, живут на деньги своей семьи, не развлекаются и не выходят из дома.

12.

Любимая тема разговора японцев — еда. Даже когда они едят, они её обсуждают. Считается грубым не произносить слово «вкусный» во время еды.

13.

В Японии самый дорогой парк развлечений в мире, Disneysea. И там есть по-настоящему леденящие душу аттракционы.