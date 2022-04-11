Самые интересные факты о книгах

Данные за 2019 год показывают, что взрослое население США каждый день тратит в среднем 3 часа 35 минут на просмотр телевизора. Тем не менее, исследование показало, что просмотр телевизора может снизить уровень IQ, в то время как чтение – прекрасный способ уменьшить стресс, улучшить память и даже предотвратить болезнь Альцгеймера.

В своей книге «Краткие ответы на большие вопросы» (2018 г.) Стивен Хокинг заявляет: «Если выставить в ряд все новые публикуемые книги, то при нынешнем темпе книгопечатания придётся двигаться со скорость 15 километров в час, чтобы успевать за нарастанием ряда».

Чтение остаётся невероятно популярным хобби в мире, и мы расскажем о самых интересных фактах о книгах, начиная от самой большой библиотеки в мире и заканчивая происхождением термина «книжный червь».

1.

Библиофобия





Многие люди могут считать чтение одним из своих любимых увлечений, но библиофобия – необычный страх перед книгами и чтением. Кто-то может бояться истории самой книги, держа книгу в руках или даже просто находясь в библиотеке. Кто-то может бояться читать вслух, а возможные симптомы включают дрожь, потливость или даже слёзы. Школьники могут пропускать занятия, чтобы уберечь себя от риска. Лечение может оказаться трудным, если не установлена основная причина.

Может быть, кто-то был вынужден постоянно читать, когда был ребёнком, или столкнулся с трудностями во время обучения и не мог читать вслух.

Подтипы этой фобии включают мифобобию (страх ложных утверждений) и метрофобию (страх поэзии). Аблибиофобия означает полную противоположность. Это необычный страх нехватки материала для чтения.

2.

Самая дорогая книга





В 1994 году Билл Гейтс купил «Лестерский кодекс» Леонардо де Винчи за 30,8 миллиона долларов, что сделало книгу самой дорогой из когда-либо купленных. Приобретённая в 1700-х годах графом Лестером, эта книга получила своё название в честь него. Её продали коллекционеру произведений искусства в 1980 году, прежде чем Билл Гейтс решил, что хочет заполучить её для своей собственной коллекции.

Большой поклонник Леонардо де Винчи, Гейтс заявляет: «В эпоху бесплатных статей в Википедии и видео на YouTube намного проще удовлетворить своё любопытство. Ирония в том, что нам может напоминать о чудесах современной жизни человек, живший 500 лет назад».

После покупки книги каждая её страница была отсканирована для создания цифровой версии «Лестерского кодекса», который теперь можно найти в Интернете. Желание показать книгу всем желающим отразилось даже в обоях и заставках Windows 98 и Windows ME.

3.

Самый большой библиотечный штраф





Хотя Эмили Каннелос-Симмси не брала в библиотеке «Дни и дела», 2 июня 2020 года она была удостоена мирового рекорда Гиннеса за самый большой из когда-либо выплаченных библиотечных штрафов. Его сумма составила более 345 долларов. «Дни и дела» – книга стихов для детей, и её должны были вернуть в Публичную библиотеку Кевани в Иллинойсе 19 апреля 1955 года. Пока книгу не возвращали, штраф продолжал увеличиваться на 2 цента в день.

Библиотеке 145 лет – она открылась в 1875 году и сначала была названа «Библиотечной ассоциацией Кивани». Если бы книгу взяли примерно в то время, когда библиотека была открыта, штраф мог бы превысить 1000 долларов. Сегодня 92% библиотек США берут штрафы. Су Эпштейн, директор Saxton B Little Public Library в Колумбии, штат Коннектикут, заявляет: «Штрафы служат осязаемым напоминанием об ответственности берущего книгу, важности библиотеки и уважении к другим».

4.

Библиосмия





Библиосмия – реальный термин, описывающий эффект, который оказывает на обоняние запах книги. Некоторые люди считают, что это важная часть опыта чтения, которую не могут обеспечить электронные книги.

Автор Рэй Брэдбери уверен: «У электронных книг нет будущего, потому что это не книги. Электронные книги пахнут сгоревшим топливом».

Его книга «451 градус по Фаренгейту» (1953 г.) рассказывает об антиутопическом обществе, где сжигание книг рассматривается как способ контроля опасных, революционных или нежелательных идей.

Запах, который мы связываем с книгами, обусловлен химическим распадом соединений в бумаге. Это происходит со временем, и запах усиливается. Многие считают, что чем старше книга, тем лучше она пахнет. Для многих каждая книга имеет свой запах, свидетельствующий об её оригинальности. Опрос, проведённый в 2015 году британским Reading Habits, показал, что только 10% респондентов предпочитают электронные книги обычным, а 71% никогда не читали электронные книги.

5.

Рекорд балансировки с книгой на голове





Ещё один выдающийся мировой рекорд Гиннеса – самое большое количество людей, балансирующих с книгой на голове. В 2012 году 11-летняя Эшли Джеймс предложила идею, целью которой было «повысить уровень грамотности детей из числа коренных народов Австралии и сделать что-то практическое для предоставления книг общинам, которые в них нуждаются. Надеюсь, мероприятие было весёлым и вдохновило студентов на благотворительные мероприятияв будущем».

998 учениц и учителей из Колледжа Монте Сант Анджело Мерси в Северном Сиднее решили не читать книги в этот день, а положить их себе на голову. Пройдя пять метров, они побили предыдущий рекорд с количеством участников 939, установленный на Филиппинах в 2008 году. Книги, использованные для достижения этого нового рекорда, были распространены среди детей в Северной территории, детского дома в Кении и школы в Танзании.

6.

Первая книга, написанная на пишущей машинке





Историки сходятся во мнении, что «Жизнь на Миссисипи» Марка Твена (1882 год) была первой машинописной рукописью, отправленной издателю. В своей автобиографии Марк Твен хвастается не только тем, что: «Я был первым человеком в мире, у которого появился телефон в доме».

Но также: «Я был первым человеком в мире, который применил печатную машинку в литературе».

В своей книге Марк Твен случайно назвал «Приключения Тома Сойера» первой опубликованной книгой, и она часто упоминается в списках фактов. Историк, изучающий пишущие машинки, Дэррил Рер подтверждает, что «Жизнь на Миссисипи», напечатанная на Ремингтон 2, фактически была первой.

27-летняя Келли Симмс недавно обнаружила первое издание этого романа в комиссионном магазине. Купив его за 5 долларов, она выяснила, что его настоящая стоимость более 3000 долларов. Она продолжает утверждать, что не продаст книгу ни за какие деньги.

«Ценность книги – интересная тема, но, в конце концов, она не имеет значения. Для меня она бесценна из-за её возраста и моей радости от её обнаружения».

7.

Самая большая библиотека в мире





Библиотека Конгресса, расположенная в Вашингтоне, является самой большой библиотекой в мире. Она была основана в 1800 году после того, как новое национальное правительство было перемещено из Филадельфии в Вашингтон. Акт Конгресса, подписанный президентом Джоном Адамсом, предусматривал финансирование в 5000 долларов на оплату книг для использования Конгрессом. Однако в 1814 году здание Капитолия сгорело. Именно в этом здании находилась библиотека, а её основная коллекция из 3000 книг была уничтожена. В 1815 году Конгресс предоставил в дар личную библиотеку Томаса Джефферсона, в которой насчитывается 6 487 книг.

На сегодняшний день библиотека занимает три здания, соединённых подземными переходами: здание Томаса Джефферсона, здание Джона Адамса и здание мемориала Джеймса Мэдисона. Общая длина книжных полок в библиотеке, на которых хранится более 38 миллионов книг, достигает 1200 км. Каждый рабочий день в эти коллекции добавляется около 10 000 материалов, а книги можно найти на 470 разных языках.

8.

Самый длинный роман





«В поисках утраченного времени» был написан французским писателем Марселем Прустом. Это роман, опубликованный в семи томах, выпущенных в период с 1913 по 1927 год. Это история собственной жизни автора и общества, в котором он жил, в ней он показывает себя человеком, ищущим смысл и цель своей жизни. Он пытается побудить людей ценить жизнь, пока она у них есть.

Первую часть романа «По направлению к Свану» отклонили все издатели, которым он её отправил, поэтому Пруст решил опубликовать книгу сам. Его отец был великим врачом, известным тем, что избавил Францию от холеры, и Пруст заявил: «Если бы только я мог сделать для человечества столько же хорошего с помощью моих книг, сколько мой отец сделал с помощью его работы».

Семь томов этого романа содержат 1 267 069 слов, что делает предполагаемое количество используемых символов 9 609 000 (пробелы тоже считаются символами). Это в два раза больше слов, чем в «Войне и мире».

9.

Книжный червь





Фраза «книжный червь», которую теперь применяют к человеку, который любит книги и проводит всё свободное время за чтением, происходит от названия насекомого, способного навредить книгам. Хлебный точильщик и табачный жук – два вида насекомых, которые любят не только переплётный клей, но и сам переплёт и страницы книг. Некоторые виды моли (такие как бурая домовая моль) также упоминаются в качестве»книжных червей», но на самом деле, не существует ни одного вида червяка, который мог бы питаться страницами.

Раньше называть кого-то книжным червём было оскорблением. Это означало, что человек эгоцентричен и слишком много читает, когда ему необходимо общаться с другими людьми. Сегодня фраза книжный червь относится к тому, кто просто любит читать.

10.

Самая популярная книга





Точное количество проданных экземпляров определить невозможно, но Библия остаётся самой продаваемой книгой всех времён. Опрос, проведённый Библейским обществом, показал, что в период с 1815 по 1975 год было продано более 2,5 миллиардов экземпляров. С тех пор это число, по-видимому, удвоилось.

Библия впервые была опубликована в 1450-х годах, а «Гарри Поттер и Философский камень» – в 1997 году, но к январю 2020 года серия «Гарри Поттер» уже была продана тиражом более 500 миллионов экземпляров. Книги также перевели на 80 различных языков, а первая книга серии остаётся одним из самых популярных когда-либо опубликованных романов.

Библия запрещена в 52 странах, но это не помешало ей стать самой популярной книгой всех времён. «Гарри Поттер» остаётся самой запрещённой серией книг в Америке, что имеет непосредственное отношение к политике католических школ, которая противоречит магии, заклинаниям и проклятиям.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2454663841148569907/

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