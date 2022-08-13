В последнее время стал частым вопрос: можно ли перекрестить ребенка второй раз? Причиной таких мыслей и желаний по большей части является суеверие. Верующие люди под руководством экстрасенсов, колдунов и магов становятся уверенными в том, что все беды, невзгоды, порчи, заговоры, денежные и семейные проблемы в жизни, есть не что иное, как действие черных магических сил.
И, чтобы уберечь себя от этих невзгод, необходимо креститься второй раз с другим именем, которое будет знать только Бог. Тем самым магические силы будут продолжать свои негативные действия уже на старое имя, а человек наладит свою жизнь.
Духовное рождение человека
Люди, к которым общается большая часть населения для мнимой помощи в собственных проблемах и невзгодах, являются оккультистами. Они греховным путем используют силы черной магии и колдовства, обращаясь к дьяволу. Человек, грамотный духовно, не станет предаваться низким делам.
В Ветхом Завете было запрещено заниматься оккультизмом или обращаться за помощью к этим людям. Этот грех является наказуемым.
Если вдаться в подробности определения крещения как такового, то мы узнаем, что это духовное рождение человека, которое аналогично физическому возможно только единожды в жизни.
Поэтому повторное крещение невозможно ни при каких обстоятельствах для христианина. Это Таинство происходит раз в жизни, являясь рождением для духовной жизни во Христе. И при желании провести Таинство повторно вам будет категорически отказано в церкви.
Правильно выбирайте крестных
Рожденным детям, чтобы принять веру и быть Сыном Божьим, необходимо крещение. Для этого обряда необходимо наличие духовных родителей. Для девочек главное - найти подходящую для выполнения своих духовных обязательств крестную. Для мальчика важно, чтобы был крестный. Не обязательно строгое наличие сразу двух духовных наставников, но при такой возможности этот момент будет только одобрен.
Подходите к вопросу выбора вторых родителей для ребенка серьезно, чтобы потом не возникло вопросов по поводу того, как перекрестить ребенка с другими крестными. Необходимо, чтобы они были верующими, грамотными духовно и ответственными перед обязательствами. Иначе если ошибиться с выбором, то в будущем может создаться ситуация, когда у ребенка не окажется духовной поддержки и помощи в воспитании. Тогда этот вопрос придется решать снова путем выбора наставника, так как перекрестить своего малыша вы уже не сможете.
Молитва при крещении ребенка
Крестные должны выучить и читать молитву Символ веры, которую желательно помнить наизусть или читать с помощью записи на листочке вслух.
Символ веры (молитва при крещении ребенка) разделен на 12 членов - кратких высказываний о том, во что должны веровать христиане, а именно о Боге Отце, о Боге Сыне, Боге Духе Святом, о Церкви, о Крещении, о воскресении мертвых, о вечной жизни. Так как эта молитва была составлена отцами 1-го и 2-го Вселенских Соборов, она имеет полное название - Никео-Цареградский Символ веры.
Крещение ребенка: правила для родителей
Чтобы правильно подготовиться родителям к крещению своего чада, необходимо быть осведомленными в данной теме и хорошо подготовиться, запомнив многие приметы, правила и традиции.
- Крещение ребенка лучше проводить на 40-й день после родов. До Таинства родителям лучше никому не показывать своего малыша, так как у него еще нет никакой защиты от сглаза.
- В случаях если у малыша проблемы со здоровьем, желательно первую часть обряда провести больному ребенку, а после излечения продолжить вторую часть - Миропомазание - присоединение к Церкви.
- Крестить ребенка можно в любое время года.
- Желательно давать пожертвования храму за проведение обряда, но при отсутствии материальной возможности обязаны покрестить ребенка бесплатно, иначе жалуйтесь благочинному.
- Храм для Таинства выбирайте по душе. Желательно такой, где есть отдельное помещение для совершения обряда.
- Заранее уточните, какое количество детей в этот же день собираются крестить. Желательно данное Таинство осуществлять индивидуально, чтобы ваш ребенок был единственным, кто искупается в купели на момент его совершения.
- Уточняйте заранее, возможно ли осуществлять видео- и фотосъемку во время крещения.
- Выбирайте вторых родителей по общим правилам:
- ими могут быть только православные люди;
- нельзя крестить своего ребенка;
- муж и жена не имеют права быть вторыми родителями для одного ребенка;
- монашествующие быть крестными не могут.
- Родители и крестные перед крещением должны прийти в церковь на беседу.
- Заранее узнайте, каким именем будут крестить вашего ребенка. При отсутствии его имени в святцах необходимо подготовить аналогичное по звучанию.
- Перед Таинством покормите ребенка, чтобы он чувствовал себя спокойно.
- Крестик желательно носить постоянно на короткой веревочке.
- Аксессуар для совершения обряда, одежда остаются в обязанностях крестных. Не покупайте для крестин золотой крестик. Этот металл имеет плохую энергетику.
- После таинства не забывайте причащать ребенка.
Вот так проходит крещение ребенка. Правила для родителей, которые представлены вниманию читателя выше, желательно соблюдать, дабы ввести дитя "в Крест" правильно, по всем законам Божьим.
Приметы во время совершения обряда
Правила крещения нам уже известны. Теперь давайте поговорим о приметах, которые относятся к обряду:
- плохо, если назначенный день обряда приходится отменять;
- крестить лучше малыша в одежде белого цвета и после Таинства ее не стирать, а хранить для излечения во время болезней;
- не покупайте золотой амулет на крестины;
- нельзя брать второй мамой беременную женщину, это может плохо отразиться на здоровье как ее будущего малыша, так и на крестнике;
- считается, что крик детей во время совершения обряда свидетельствует о выходе злых духов из него, благодаря чему он станет намного спокойнее;
- не вытирайте лицо ребенка после купели, так как священная вода должна высохнуть сама;
- после Таинства, во время празднования, крестные должны попробовать абсолютно все блюда на столе - это знак будущего изобилия жизни ребенка;
- лучше, если женщина впервые покрестит мальчика, а мужчина - девочку, чтобы было везение в их личной жизни;
- не стоит спорить с батюшкой о выборе имени вашему ребенку, примите то, что выбрал для малыша именно он;
- храните в секрете имя, данное при совершении Таинства, его должен знать только Бог, ребенок, родители и крестные;
- крестные в церкви не должны садиться;
- на одежде вашего малыша не должно быть никаких красных элементов;
- показывать другим своего ребенка можно только после Таинства;
- есть поверье о том, что, если вас просят стать крестным, нельзя отказываться.
Возможно ли перекрестить малыша с другими крестными?
Можно ли перекрестить ребенка с другими крестными? В жизни случаются такие моменты, когда по различным причинам теряется связь со вторыми родителями либо они сами отказываются от своего долга и обязательств за крестника перед Богом. И у родителей либо уже у взрослых детей может возникнуть желание найти других крестных и совершить обряд второй раз.
Вопрос, можно ли перекрестить ребенка с другими крестными, отпадает автоматически. В данном случае вам будет категорически отказано в совершении этого таинства повторно, так как в жизни это происходит только единожды.
Правила крещения позволяют получить благословение у своего духовного наставника взять в помощники восприемника для воспитания малыша, подобрав для этой роли более достойного человека.
Грех повторного крещения
Можно ли перекрестить ребенка? Нет, не совершайте большой грех, утаивая наличие в прошлом данного обряда, желая перекрестить ребенка в другом храме. В таком случае вину за совершенный проступок понесут не только родители, утаившие данную ситуацию, но и будущие крестные.
Если вдруг произошло так, что крестный изменил веру, отказался самостоятельно выполнять обязательство в воспитании крестника или просто исчез навсегда из жизни вашего ребенка, то выход в данном случае только один - молитесь за его грехи, а малышу поищите духовного наставника, который возьмет на себя обязательства по введению малыша в церковную жизнь, а именно научит причащаться и посещать службы.
Второе крещение
Можно ли креститься второй раз с другим именем? Ответ на данный вопрос в церкви вы получите однозначно отрицательный, так как повторное таинство запрещено. Поэтому вопрос о смене имени в повторном крещении отпадает сам собой.
При совершении обряда ребенка называют либо созвучным именем, либо тем, которым назвали родители. Этот вопрос необходимо оговаривать со священником заранее.
Так можно ли креститься второй раз? Даже не думайте об этом! Люди, у которых возникает желание изменить имя, данное при крещении, нуждаются в помощи психологической и духовной. Имя, данное человеку от рождения, не может служить причиной наличия проблем в жизни ребенка. Вся проблема таится в нас самих. Измените свою духовную жизнь - и мир станет добрее и легче.
Считать, что порчи наводятся на имя и если утаивать его от окружающих, то вас не смогут сглазить, - это большое заблуждение. На все воля Господа Бога. И, совершая грех верой в сатанинские обряды, человек понесет наказание за данные деяние.
Не совершайте грехов, процветайте духовно, читайте каноны Божьи и следуйте им, и вы будете сильны духом и своей верой.
А вы знали об этом?
В 1932 году в Австралии разгорелась ожесточенная война между правительственной армией и… птицами эму. Пернатые разбойники, некогда тысячами обитавшие на западе континента, мешали фермерам выращивать пшеницу. Они ломали заборы, а потом поедали и топтали посевы.Жители обратились к властям за помощью. Власти прислали отряд из трёх солдат с двумя пулеметами Льюиса. Однако добиться успеха военнослужащие не смогли. Эму были невероятно пугливы и разбегались при первых выстрелах. Догнать их по пересеченной местности на грузовике также не удавалось.Тогда правительство поручило фермерам решать проблему самостоятельно, а чтобы у них был стимул, придумало систему денежных поощрений за каждую подстреленную птицу. Всего за год было убито 60 тысяч пернатых, и вскоре проблема исчезла сама собой.
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