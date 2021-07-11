Определить характер человека задав 4 вопроса



Приготовьте листок бумаги или запоминайте, впереди всего 4 вопроса и ответом будет служить одна из цифр.



1. Сложите руки в замок. Если сверху окажется большой палец правой руки, запишите на листочке цифру «2», если левой — цифру «1».



2. Прицельтесь в невидимую мишень, закрыв один глаз… Если остался открытым левый глаз, то запишите цифру «1», если правый — «2»



3. Положите руки на грудь крестом, и посмотрите, какая рука окажется сверху. Если кисть левой руки окажется лежащей сверху на правой руке, то запишите цифру «1», правая сверху — «2»



4. Поаплодируйте. Если сверху окажется левая рука, то цифра «1», если правая, то «2»



Оцените результат по сочетанию цифр:

«2222» — (стопроцентный правша) — устойчивый тип характера, консерватизм, не желание вступать в конфликты спорить с кем либо.

«2221» — у вас самая яркая черта характера — крайняя нерешительность.

«2212» — вы коммуникабельны, всегда можете найти общий язык практически со всеми.

«2111» — вы непостоянны, делаете всё сами, не ищите поддержки других.

«2211» — довольно не часто встречающееся сочетание. Вы коммуникабельны, идёте на контакт, в тоже время имеете очень мягкий характер.

«2122» — вы — «технарь» и вам присущи аналитический склад ума и мягкость. Вы осторожно ко всему относитесь, наблюдается некоторая холодность в отношении с окружающими.

«2121» — самое редкое сочетание, беззащитность, подверженность к влиянию людей.

«1112» — Вы эмоциональны, энергичны и решительны.

«1222» — довольно часто встречаемый характер. Вы эмоциональны, но не хватает упорства и настойчивости в решении жизненных вопросов, подвержены чужому влиянию, обладаете хорошей коммуникабельностью, и люди тянутся к вам.

«1221» — Эмоциональность, нехватка настойчивости, очень мягкий характер, наивность.

«1122» — Вы дружелюбный человек, но в то же время немного наивный и простой. Склонны к копанию в себе, анализу действий. Интересов много, но не на все хватает времени

«1121» — Вы очень доверяете людям и у вас мягкий характер. Скорее всего, вы творческая натура.

«1111» — (стопроцентный левша) — вы крайне не консервативный человек. Творчество занимает в вашей жизни далеко не последнюю роль. На многие вещи вы смотрите нестандартно. Сильные эмоции, выраженный индивидуализм, эгоизм. Вы упрямы и эгоистичны, но это не мешает вам жить.

«1212» — Вы сильный духом человек, можно сказать, упрямый, достигаете поставленных целей.

«1211» — Вы склонны к самокопанию, немного замкнуты, из-за чего вам довольно сложно найти друзей, но духом сильны, а в достижении поставленной цели вряд ли что-то может сломить вас.

«2112» — У вас лёгкие и непринуждённые черты характера, вы спокойно находите новых друзей, заводите знакомства и часто сменяете увлечения.

Источник : https://test.temaretik.com/2255157191165348365/

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