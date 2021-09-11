Любовь или легкая влюбленность? 16 важных отличий

Как отличить глубокое чувство от страстной влюбленности? Чем отличается легкое увлечение от настоящей любви? Попробуем разобраться вместе с психологами.

Когда мы влюблены, то на первых порах обычно не задумываемся, насколько серьезны наши чувства. Мы думаем только об этом человеке и пытаемся представить наши будущие отношения. «В начальной фазе отношений бывает непросто понять, какие чувства мы на самом деле испытываем. Что это, настоящая любовь или просто мимолетная влюбленность?» — предлагает поразмышлять психолог Тарра Бейтс-Дюфорд.

Что отличает любовь от влюбленности

Влюбленность обычно возникает сразу и наиболее ярко ощущается в начале знакомства и отношений. Любовь, в свою очередь, развивается постепенно. Она требует от обоих партнеров определенных усилий и преданности друг другу.

«Влюбленность иррациональна, когда мы влюблены, нас привлекает исключительно внешность, статус, популярность или успех человека. Мы пока вообще ничего не знаем о его личности и внутреннем мире, да нас это и не интересует. Мы влюбляемся очень быстро, но нас привлекает не реальность, а иллюзия», — объясняет Бейтс-Дюфорд.

В начале отношений влюбленность легко принять за настоящую любовь. Но со временем разница становится все более очевидной.

Если партнеры по-настоящему интересуются друг другом, то постепенно начинают задавать все более личные вопросы.

Каждый из вас хочет все узнать про другого: что он любит и не любит, чем интересуется, какие у него планы на будущее и на семью. Если же ваши чувства ограничиваются легкой влюбленностью, вам вряд ли будет интересно что-то узнавать друг про друга помимо того, что вы уже знаете и что лежит на поверхности.

Влюбленность мимолетна, любовь долговечна

Влюбленность долго не живет — она не способна развиваться и адаптироваться. Любовь же отличается стойкостью, гибкостью и способностью приспосабливаться к переменам. Настоящая любовь уцелеет в любых жизненных бурях.

Конечно, влюбленность иногда перерастает в любовь, бурная страсть становится первой ступенью на пути к глубокой взаимной привязанности. Но столь же часто влюбленность остается просто мимолетным увлечением.

16 отличий влюбленности от любви

Любовь способна выдержать перемены, влюбленность — нет. Влюбленность — нестойкое чувство и может быстро улетучиться при каких-то значительных переменах. Влюбленными мы бываем в людей строго определенного возраста. Любви же, как известно, «все возрасты покорны», она может нас удивить. Влюбленность возникает быстро. Иногда с первого взгляда. Настоящая любовь развивается постепенно. Любовь требует усилий и преданности партнеру. Влюбленность обычно не накладывает никаких серьезных обязательств. Влюбленность жаждет физического контакта. Без регулярной физической близости интерес начинает угасать. Настоящая любовь не сводится только к этому аспекту отношений. Влюбленность часто провоцирует навязчивое влечение и жгучую ревность. Любовь же культивирует взаимное понимание и доверие. Влюбленность поверхностна. Любовь же — глубокое чувство. Настоящая любовь — это щедрость и доверие. Влюбленность же жадна и недоверчива. У влюбленности нет фундамента. Она словно стоит на зыбучем песке, а любовь зиждется на прочном основании. Настоящая любовь может длиться вечно. Влюбленность неизбежно угасает. Любовь подпитывается дружбой, а влюбленность — желанием. Влюбленность ветрена. Настоящая любовь — моногамна. Влюбленность жаждет новых и новых объектов влечения. Влюбленность — это жажда идеала. Настоящая любовь — это понимание того, что никто не совершенен и это нормально. Любовь — это чуткость и сдержанность. Влюбленностью управляют бурные и необузданные эмоции. Любовь способна прощать. А при мимолетной влюбленности у партнеров часто возникают затаенные обиды. Когда мы влюблены, нас влечет внешняя красота. Настоящая любовь — это умение видеть и ценить внутреннюю красоту.

«Важно заранее понимать, чего мы хотим, а не бросаться в отношения, надеясь понять это уже в процессе. И если у вас нет сил, времени или желания на что-то серьезное, желательно объяснить это партнеру как можно раньше. Открытая и честная коммуникация — лучшее средство от взаимного непонимания и душевных ран. Стоит учитывать, что некоторые люди вообще не нуждаются в долгосрочных отношениях», — подчеркивает Тарра Бейтс-Дюфорд.

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