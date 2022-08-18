Чампаватская тигрица. Самая кровожадная тигрица унесшая жизни 436 человек

Чампаватская тигрица вошла в историю как самая кровожадная хищница, убившая 436 человек в Непале и Индии. Охота на нее длилась несколько лет, в том числе с привлечением армии Непала. Регион где она охотилась пребывал в ужасе.

тигрица

Первые нападения на людей тигрица начала на севере Непала. Охотникам никак не удавалось ее выследить и к борьбе с хищником была подключена непальская армия. Но и она не смогла уничтожить зверя. Тигрица лишь поменяла ареол обитания и ушла в Индию. Где и продолжила кошмарить местное население.

Тигрица ночами совершала переходы до 30 км, нападала днем на жертву и вновь скрывалась. Все попытки выследить ее и уничтожить ни к чему не приводили. Жители окрестных деревень отказывались выходить из жилища и работать.

тигр

Выследить и убить ее смог в 1907 году британский охотник Джим Корбетт, после того как она загрызла 16-ти летнюю девочку. Он организовал 300 загонщиков и несколькими выстрелами смог поразить зверя.

тигрица

Свыше 10 лет чампаватская тигрица охотилась на людей. После того как ее застрелили, оказалось что у нее была повреждена челюсть и она просто не могла охотиться на свою естественную добычу. В результате 436 человек, в основном женщин и детей, закончили жизнь в ее клыках.

Для справки. Тигры всегда были повышенной опасностью для людей. В начале 20 века ежегодно они убивали до 1000 человек. Всего же их жертвами, по подсчетам ученых, стали почти 400 тыс человек.

Прошло буквально несколько лет и в Индии завелся новый хищник людоед. Леопард из Рудрапраяга за несколько лет убил 125 человек. Он обходил все человеческие ловушки. Несколько месяцев потребовалось охотнику Корбетту на то, чтобы выследить его и застрелить.

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А вы знали об этом?

Как-то Сталин с Молотовым, жившие в гостинице «Националь» шли от Кремля к Тверской, когда нищий попросил у них копеечку. Скряга Молотов не дал и схлопотал: «Ах вы, буржуи, жалко вам рабочему человеку копейку дать». Тогда Сталин протянул десять рублей и услышал другую речь: «Ах, буржуи, мало вас не добили». После чего Иосиф Виссарионович глубокомысленно изрек: «Нашему человеку надо знать, сколько дать: много дашь - плохо, мало дать - тоже плохо»!

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