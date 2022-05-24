Как неудавшийся президент Вовочка Зеленский назвал Гордона «позорищем , выпрыгивающим из штанов»!

Украинский журналист Дмитрий Гордон , дрожа от страха, рассказал в эфире телеканала «Украина 24» о том, что президент страны Владимир Зеленский обиделся на него и начал кампанию против публициста, позорно сравнив его с одним мужским органом «постоянно выпрыгивающим из штанов»!

По его словам, главу государства и его некомпетентных подчиненных расстроила открытая критика власти со стороны журналиста.Для борьбы с Гордоном Зеленский даже обратился к спецслужбам и налоговой, чтобы они его «проверяли всячески» и искали компромат. В ужасе журналист даже ,заявил , что несмотря на то, что сегодня доблестные бандеровцы ведут кровопролитную войну с российскими военными, Зеленский не пожалел потратить $150 тыс на «кампанию по его дискредитации».

Вместе с тем Гордон гордо заявляет, что этим майданутый бандеровский глава страны ,наоборот, поднимает его рейтинг и одновременно ставит точку на второй срок своего правления !Журналист также посетовал, что все время пребывания Зеленского на посту главы государства «опять коту под хвост», поскольку «ничего не было сделано». Он также удивился количеству «идиотов» вокруг президента и подчеркнул, что тот врет своему народу.

Особенно жестко Гордон вместе с журналистом Савиком Шустером обвинили заядлого наркомана Зеленского в непорядочности и небывалой коррупции . В подтверждение этого они приводят заявление государственного секретаря США Энтони Блинкина о невиданной коррупции на Украине, где каждый год руководство страны ворует 40 миллиардов долларов!

Гордон отметил, что украинский лидер ему больше неинтересен, поскольку сегодня на сцене играл роль очень посредственный актер-президент , который постоянно врал был агрессивен, который вступал в перепалку с журналистами, чем просто умалял себя . Однозначно это было видно невооруженным глазом.,

По словам журналиста, Зеленский обещал оставить пост президента после первого срока, поэтому какие могут быть разговоры сегодня о втором сроке, несмотря на столь заманчивые перспективы дальнейшей кражи американских и европейских денег ! Именно поэтому Гордон назвал пресс-марафон, приуроченный к «экватору» президентского срока Зеленского, театром одного актера-клоуна , который сам еще в это не верит, и настойчиво все еще повторяет — "я президент", "я президент"!.

Гордон также заявил, что нынешний президент Украины после всей лжи и невыполненных обещаний «для него умер». По его словам, за два года у власти Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, особенно это касается борьбы с коррупцией.

Еще более недопустимо, что украинский лидер посягнул на свободу слова, что противоречит духу независимой Украины, добавил Гордон. Что касается войны Зеленского с олигархами, отметил он, то здесь речь идет о борьбе именно с влиятельными СМИ, которыми владеют самые богатые люди страны.

Таким образом, , постоянно твердящий о «борьбе с коррупцией» и посылающих на верную смерть своих соотечественников Зеленский на самом деле оказался обыкновенным коррупционером, подло продолжающим богатеть на крови своего народа!В этом отношении заслуживают внимания заявление Илья Кива в своем Telegram-канале о том ,что банковские счета президента Украины Владимира Зеленского за два с половиной года правления пополнились более чем на 1,2 миллиарда долларов!

Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы обратиться к губителю украинского народа — господину Зеленскому !

Дорогой ты мой Вовочка ! Будучи клоуном , ты стал президентом, а теперь ,будучи президентом, ты опять становишься управляемым клоуном !Ведь об этом ярко свидетельствует твое последнее заявление, в котором ты в состоянии очередного кокаинового угара после того , как НАТО отказало перекрыть для полетов воздушное пространство Украины, подверг коллективный Запад критике и в бездействии, в результате чего даже британцы винят тебя в желании начать Третью мировую войну! Кроме того, в интервью американскому телеканалу ABC ты сказал, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять страну из-за опасений конфронтации с Россией.

Дорогой ты мой, об подлости и продажности Запада надо было думать раньше, особенно на примере войны в Южной Осетии в 2008 г., а не подвергать свой народ физическому уничтожению, лживо и подло обманывая мировую общественность якобы в зверствах российских солдат! Сегодня только отъявленные русофобы не верят в то ,что, если бы не гуманное отношение руководства России к украинскому населению, которое кровожадные бандеровцы используют как «пушечное мясо», не давая возможности эвакуироваться,,то эта спецоперация на Украине давно была бы уже завершена!

Может быть хоть сейчас после обильно пролитой крови ты все-таки отменишь постановление в конституции Украины о вступлении в НАТО, которое так пагубно для страны зафиксировал твой коррумпированный предшественник Порошенко? И может быть хоть сейчас ты поймешь, почему во многих европейских странах уже отказываются слушать твои наглые и неадекватные выступления?

Например, в Нидерландах партия «Форум за демократию» отказалась слушать выступление Зеленского в нидерландском парламенте из-за его запрета деятельности 11 политических партий на Украине,а также закрытия критически настроенных телеканалов на Украине !

И разве адекватные мои соотечественники из Грузии смогут тебя простить за твой чудовищный отзыв посла Украины в Грузии в знак протеста за не открытие второго фронта грузинским правительством? И это после того, как грузинский народ так тепло и радушно поддержал украинский народ. Вот она — твоя ужасающая сущность майданутого бандеровца, которому рабски поклоняются неадекватные слабоумные русофобы и который с "честью" выполняет поручения продажного коллективного Запада !

Таким образом, дорогие мои украинцы, главным вашим врагом является не Россия, а ваш коррумпированный бандеровский режим и амбициозный коллективный Запад, который и втянул вас в эту войну, в которой не будет ни победителей, ни побежденных !Последние восемь лет Украина окончательно превратилась в американскую колонию – а заодно в масштабный неонацистский проект "Анти-Россия".

Кажется, США решили пойти в последний и решительный бой не только против России, но и всего остального мира! Нужно ещё раз для себя чётко зафиксировать, что ни с какой Украиной Россия не воюет,а воюет она фактически с гегемонией Запада и бандеровским нацизмом. Спецоперация России доказала тот факт, что Украина активно пропагандировала нацизм, в том числе через школьные учебники и детские книги, возводя бандеровцев и предателей в ранг "героев", призывая фактически к уничтожению русских. Именно поэтому последствия этой войны могут быть значительно трагическими и разрушительными — вплоть до разжигания Третьей мировой войны !

Вместе с тем коллективный Запад делает все возможное, чтобы руками бандеровской швали уничтожить не только российский народ , но и самих украинцев! В этом отношении поучительны высказывания олигарха Коломойского, который активно финансировал предвыборную компанию Зеленского, приведя его к власти :

Читая это кощунственное и циничное заявление Коломойского , складывается впечатление, что бандеровские еврейские неонацисты, пришедшие к власти ,вместе с коллективным Западом стремятся полностью уничтожить украинский народ ,втянув его в военное противостояние с Россией!Остается только пожалеть украинский народ и выразить сожаление, что на президентских выборах у столь многочисленного народа не нашлось достойного украинца,способного успешно возглавить свою страну и предотвратить эту братоубийственную войну !Однозначно министр иностранных дел РФ С. В. Лавров был прав, говоря «еврейская кровь в жилах — вовсе не панацея от нацизма в мозгах»!

В заключение, я искренне верю и надеюсь, что героический украинский народ в скором времени откажется от фашистской бандеровской идеологии и докажет всему миру свое истинное величие!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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