Кто из русских солдат носил погоны с черепами?

Мы привыкли видеть черепа на пиратских флагах и фуражках нацистов, но этот символ использовался и в русской армии. Дочитайте до конца, чтобы узнать кто его носил и что это вообще значит?

Адамова или "мёртвая голова" чаще всего является символом смерти, либо же бесстрашия перед ней. Её начали использовать в 18-м веке прусские и британские войска.

В российской императорской армии череп с костями впервые появился во время войны с Наполеоном 1812 года, а в начале 20 века Николай второй даже закрепил этот символ за пятым Александрийским гусарским полком.

В Первой мировой войне череп с костями встречался у русских лётчиков. За каждый сбитый самолёт они получали серебряный знак в форме адамовой головы, а за 10 сбитых самолётов такой же череп, но уже золотой.

1) Значок 17 Донского казачьего генерала Бакланова полка и 2) Эмблема Александрийского гусарского полка

По-настоящему символика черепа с костями расцвела во время Гражданской войны в России. Его использовали как красные, подразумевая, что они несут смерть всем буржуям, так и белые. У белых череп с костями встречался намного чаще (офицеры даже носили его на погонах). В белой армии "Мёртвая голова" обычно символизировала смерть и воскрешение, а также, готовность погибнуть за свою родину.

Черепом с костями наиболее известны Корниловцы (военнослужащие Корниловского ударного полка и другие последователи Лавра Корнилова), которые получили этот символ отличия ещё в 1917 году.

Погоны Корниловского полка (фото отражено)

Черепом с костями не брезговали и анархисты батьки Махно. У махновцев мёртвая голова имела примерно тот же смысл, что и у красноармейцев, то есть: "смерть врагам трудового народа".

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