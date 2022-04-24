Смешные запреты для мужчин, которые существовали на Руси

Наши предки жили по другим законам, традиции и правила поведения отличались от современных. Это относится и к такой тонкой сфере как отношение полов. В древности существовали обычаи, касающиеся мужчин и женщин, которые сегодня могут вызвать сильное удивление.

Читайте, почему мужчине нельзя было жениться несколько раз, из-за чего партнерские роды были запрещены и отчего в старые времена не существовало женских парикмахеров-мужчин.

Не смей причесывать и стричь женщину

Коса на Руси олицетворяла силу жизненной энергии и женскую честь.

В старые времена славянские женщины не носили стрижки. Волосы должны были обязательно быть длинными. Женская коса считалась не просто украшением или прической, она была символом энергии жизни и женской чести. О волосах заботились, заплетали, а лишиться их было настоящей трагедией. Поэтому мужчинам запрещалось расчесывать женские волосы, а уж тем более стричь их. И не только это: представитель мужского пола не имел права даже снять с женщины головной убор. Так что женских парикмахеров-мужчин на Руси не было и быть не могло.

Случались ситуации, когда девушка всё же лишалась косы. Делалось это в наказание за блуд. В этом случае запрет с мужчины снимался, отец или муж провинившейся дамы безжалостно обстригал волосы дочери или жены.

Никаких поцелуев до брака и партнерских родов!

Поцелуй при свидетелях считался позором, а присутствовать на родах не пришло бы в голову ни одному мужчине в старой Руси.

Парни и девушки до вступления в брак не имели права на сексуальные отношения. Это строго порицалось церковью. Под запретом были и поцелуи в губы. Конечно, пары нарушали этот запрет, когда оставались наедине. Если целующихся заставал кто-то посторонний, это считалось несмываемым позором. Так было по правилам, на самом деле среди простых деревенских жителей отношение к поцелуям было более лояльным. Самое важное — не допускать до брака сексуальных контактов. Если такое случалось, то осуждению подвергалась исключительно девушка. Порой родители «падшей» заставляли её возлюбленного жениться.

Сегодня популярность партнерских родах родов очень высока. Многие женщины заранее оговаривают условия родов и хотят, чтобы муж находился рядом во время появления на свет ребенка. Это считается нормальным и уже не вызывает никакого удивления. В старой Руси всё было по-другому: присутствовала тайна, мужчины не допускались в помещение. Вокруг роженицы суетилась повитуха, но и для отца будущего ребенка находилось дело. Он должен был вооружиться и ходить вокруг бани (чаще всего процесс родов происходил именно там), охраняя будущую мать от гадкой нечисти. Славяне считали, что во время рождения ребенка истончаются границы между миром живых и мертвых. Чтобы духи не проникли в мир людей, будущий отец должен был приложить все усилия. Прихватив топор, ружье, кнут и другое оружие, взволнованный муж нарезал круги по двору, пока жена рожала.

Держи себя в руках: плеткой пори, но по голове не бей

Домострой требовал жесткого подчинения женщины своему мужу.

Наши предки жили по суровым законам. Их жизнь нельзя назвать легкой, безоблачной. Главным в патриархальной деревенской семье всегда был мужчина. Ему должны были безоговорочно подчиняться, власть была полной. Некоторые главы семей чересчур увлекались своей своим положением, требуя от жены беспрекословного повиновения и в противном случае прилагая силу, в том числе и физическую.

Согласно «Домострою» рукоприкладство допускалось и не считалось чем-то особенным. К счастью, были нормы, ограничивающие это неприятное действие. Например, в том же «Домострое» рекомендовалось учить провинившуюся жену с помощью плётки, но слегка. А вот использовать для этих целей палку, а также наносить удары в голову строго запрещалось.

Брак четвертый – несчастье, не женись

Четвертый брак считался несчастным и церковью осуждался.

После прихода христианства на Руси четвертый брак стал считаться незаконным, несчастным и нечестивым. Этому можно найти простое объяснение. Нередко первый брак был не слишком удачным. Иногда жёны умирали, оставляя мужа вдовцом, бывали разводы, после чего представители сильного пола женились снова. У церкви было своё мнение на этот счёт: первый брак она считала законом, второй — своеобразным шансом, прощением человеческой слабости, третий относили относился к законопреступлению, а четвертый к нечестью. Если разобраться, то второй брак это условное право на ошибку для тех, кто не смог ужиться в первом.

Третий брак церковь осуждала, но все же допускала, поскольку жить во грехе ещё хуже. А в четвёртый раз вступать брак категорически запрещалось. Дело доходил до того, что священник, который повенчал пару, не зная (не учитывая), что это четвертый брак, мог лишиться сана. Союз при этом в принудительном порядке расторгался.

Банные правила или не трогай женский веник

Банные веники для женщин и мужчин делались из веток деревьев разных пород.

К бане на Руси относились с особым трепетом. Это была не просто возможность помыться, а своеобразное очищение, физическое и духовное. Банная процедура также строго регламентировалась, имелись некоторые запреты для мужчин. Представители мужского пола должны были заходить в баню первыми и никогда после женщин. Особое отношение было и к банным веником. Это был предмет сугубо индивидуальный, скажем, как современная зубная щётка. В древности считали, что, используя чужой веник, можно притянуть к себе болезни и несчастья его владельца.

Мужчинам полагался личный банный аксессуар из веток деревьев. Причем женские и мужские веники вязали из деревьев разных пород. Например, для женщин брали липу, берёзу, иву и ольху. Эти деревья несли сильную женскую энергию. А вот для мужчин подходили ясень, дуб, вяз и клен. Такие могучие деревья обладали суровой мужской энергетикой, веники из них были более жёсткими и прочными.

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