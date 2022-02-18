Новое слово в головоломках: непростая задачка про баки и трубы

Наверняка многие в школе любили задачки про бассейны и трубы. Ещё бы, ведь для их решения приходилось напрягать не только свой ум, но и родителей, и даже бабушку с дедушкой!
Внимательно посмотрите на картинку и ответьте на три вопроса:
1. Какой из баков первым наполнится доверху?
2. Какой из баков первым наполнится наполовину?
3. Какой из баков заполнится последним?
Ответы
1. Доверху первыми заполнятся баки 3 и 4
2. Первым наполовину будет заполнен 3 бак
3. Поскольку все баки открыты сверху, последними заполнившимися будут 3 и 4 баки. Вода из них начнет выливаться, поэтому 1 и 2 баки так и не наполнятся доверху!
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