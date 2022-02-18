Новое слово в головоломках: непростая задачка про баки и трубы

Наверняка многие в школе любили задачки про бассейны и трубы. Ещё бы, ведь для их решения приходилось напрягать не только свой ум, но и родителей, и даже бабушку с дедушкой!

Внимательно посмотрите на картинку и ответьте на три вопроса:

1. Какой из баков первым наполнится доверху?

2. Какой из баков первым наполнится наполовину?

3. Какой из баков заполнится последним?

Ответы

1. Доверху первыми заполнятся баки 3 и 4

2. Первым наполовину будет заполнен 3 бак

3. Поскольку все баки открыты сверху, последними заполнившимися будут 3 и 4 баки. Вода из них начнет выливаться, поэтому 1 и 2 баки так и не наполнятся доверху!