Почему крыши домов в Японии и Китае имеют такую необычную форму?

В фильмах и на фотографиях мы все видели китайские и японские строения, у которых крыши имеют своеобразную форму. Их скаты изогнуты. Для чего это делалось? Существуют разные ответы на данный вопрос, как реалистичные, так и выдуманные.

Наиболее распространенное мнение по этому вопросу заключается в простом объяснении – такой стиль архитектуры. Но здесь сразу стоит отметить, что в древности мастера прежде всего исходили из практичности и пользы, что и влияло на конструктивные особенности сооружений, зданий, деталей, элементов и, соответственно, на их внешний вид и эстетичность.



Естественно, изогнутую крышу соорудить гораздо сложнее, чем конструкцию, сделанную из прямых балок. Почему же тогда нужно было усложнять себе жизнь?



На территории Японии, как и в восточной части Китая нередким явлениям являются тропические ливни. Кроме того, что они достаточно сильные, так еще и затяжные. Идти такие дожди могут не один месяц. Чтобы защитить здание от потока воды, сооружали крыши этой формы.



Так дождевая вода лилась на удалении от фасада дома. Если хорошо рассмотреть систему стропил, то можно увидеть, что балки изогнуты в данном случае специально.



Что касается легенд, то без них тоже не обошлось.

Китайцы рассказывают про крестьянина по имени Лю Тянь, который изобрел именно такую крышу для защиты дома от драконов. Предполагалось, что они как по трамплину будут скатываться с крыши и взлетать снова в воздух.



Возможно, есть связь и с фен-шуй. Это учение уделяет очень много внимания тому, как должна быть организована циркуляция энергетических потоков.



Как бы там ни было, но технология строительства здесь очень даже непростая. Система стропил конструктивно очень сложная. Она называется «доу гун». Сложность стоечно-балочной конструкции имела две важные цели. Первая заключается в вынесении крыши подальше от стен строения. Вторая — благодаря балочной системе над опорами крыша имела повышенную сейсмоустойчивость.



Следует отметить, что много японских и китайских районов являются сейсмоактивными зонами. Чтобы предупредить разрушения, инженеры в древности использовали принципы, позволяющие гасить колебания.



Если углубиться в историю, то на данных территориях аналогичные крыши можно было наблюдать несколько тысячелетий назад. В итоге такая крыша не только стиль архитектуры, но и практическая необходимость.

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