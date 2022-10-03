А вы знали об этом?(Статья 68) 

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Классическая история изобретения джинсов звучит примерно так: Леви Страусс, приехавший в Сан-Франциско в 1850-х, во время калифорнийской золотой лихорадки, придумал для старателей прочные штаны с карманами, сшитые из брезента, окрашенного в цвет индиго. На самом деле эта история — миф чистейшей воды. Здесь в игру вступает еще один человек — Якоб Дэвис, который родился в Риге в 1831 году. Судьба бросала его по разным городам США и Канады, пока он не осел в городке Рино, штат Невада, где открыл небольшую швейную мастерскую, основной продукцией которой стало брезентовое покрытие для фургонов и палаток. В 1870 году одна из клиенток пожаловалась Дэвису, что на ее мужа «штанов не напасешься» — быстро изнашиваются, и предложила ему $3 за изготовление особо прочных рабочих брюк из парусины. Поскольку прочность оговаривалась особо, Дэвис решил усилить углы карманов медными заклепками, которыми обычно скреплялась конная упряжь. Решение оказалось удачным. Износостойкость конструкции была столь велика, что к Дэвису повалили клиенты.

Другие портные тоже начали использовать эту конструкцию, и Дэвис решил запатентовать ее. Но ему не нужен был патент ради патента, и он решил привлечь инвестора для основания своего бизнеса. И тогда, в 1872 году, он написал своему постоянному поставщику тканей. Этим поставщиком был Леви Страусс. Получив письмо Дэвиса, где изобретатель описывал «клепаную» конструкцию, а также успех продукции, Леви Страусс заразился его энтузиазмом. Особенно его впечатлила цена штанов, которые Дэвис продавал по $3 за пару — для рабочей одежды эта цена была необычно велика, что свидетельствовало о наличии высокого спроса. В ответном письме Леви Страусс пригласил Дэвиса возглавить производство штанов с заклепками, сделав его своим компаньоном. 20 мая 1873 года компаньоны получили патент за номером 139121 на «Усовершенствование крепления карманов». Так родились джинсы (название произошло от ткани, напоминающей деним, но менее плотной), ставшие в XX веке настоящей американской иконой, символом свободы и независимости.

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После окончания войны для советского военно-морского флота на Средиземном море необходимо было иметь порт , которого не было. В 1946году Давид Бен-Гурион был на приёме в Кремле и просил содействия в создании государства Израиль, Сталин ответил что поможет, но взамен потребовал морскую базу в Хайфе! Бен-Гурион был согласен на всё, тем более на то, что ему не принадлежало ! Сталин приложил максимум усилий и решил вопрос ! Кстати, США до самого конца не хотела голосовать за создание Израиля т.к. все бизнесмены говорили "Зачем нам этот каменистый пустой клочёк земли, если все арабы против, а у них вся нефть и терять её мы не собираемся" ! Но евреи смогли при помощи компромата на США заставить их проголосовать "ЗА" !

Что касается Сталина, то он дал согласие на образование государства Израиля не из-за пламенной любви к евреям, которых он ,наоборот, ненавидел, а в первую очередь из-за того, чтобы они всю жизнь маялись в окружении мусульманских народов,что ,собственно, до сих пор и происходит! Однако,вновь созданное еврейское государство, получив щедрую материальную помощь со стороны официальных кругов и еврейской общины США, очень быстро сделало основной крен в сторону не Москвы, а Вашингтона!

После провозглашения Израиля в ООН началась война с арабами. СССР помогал евреям с оружием и после победы Сталин призвал Бен-Гуриона , что нужно выполнять договор ! Бен-Гурион обратился в Кнессет и рассказал о ситуации , где ему ответили , что они никому ничего не обещали , но если русские придут , то они останутся здесь навсегда и естественно отказали ! И вот тут Сталин понял , что его кинули , как последнего лоха и на ком он должен отыграться ? Правильно на своих евреях ! Вот тогда и появилось "дело врачей" и другие еврейские гонения , пока "великий гений" не умер !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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