Не упустите Его: 9 признаков, что вы встретили вторую половинку ;)

Мы можем верить или не верить в существование родственной души, но есть признаки, говорящие о том, что человек, с которым вы встречаетесь совершенно особенный. Не упустите его!
9 особенностей, которые говорят, что вы встретили настоящую любовь
Возможно вы даже не заметили, как уже оказались в отношениях, о которых так долго мечтали? Иногда, чтобы разобраться в собственных чувствах, нужен взгляд со стороны, возможно среди этих пунктов вы найдете много сходства со своим нынешним партнером! Ведь именно эти признаки являются залогом счастливых отношений.
9. Вы уважаете слабости друг друга
У всех есть недостатки, и это нормально. Однако некоторые из них мы способны принимать и терпеть, тогда как другие совершенно неприемлемы для нас. Если его тараканы не пугают вас, а партнер подружился с вашими – это дорогого стоит!
8. Комфортно молчать вместе
Если вам комфортно молчать – это значит, что вы на одной волне. Неловкие паузы возникают с теми, кто нас не чувствует, не понимает. Если тишина приносит неловкость и напряжение между вами, это не очень хороший знак.
7. Двигаетесь в одном направлении
Половинок обычно связывают общие интересы, взгляды на жизнь и понимание мира. Похожая система ценностей, чувство юмора, возможно вы любите одну и ту же музыку или фильмы, пищу, а иногда вы даже говорите одинаковыми фразами.Всё это признаки родственности душ.
6. Предоставляете партнеру личное пространство
Вы не теряете свою индивидуальность в отношениях с партнером. Одновременно с этим вы можете поделиться с ним всем чем угодно. Новые хобби, увлечения не разъединяют вас, а наоборот, стимулируют развитие друг друга и вдохновляют.
5. Вы бывали в одинаковых местах
Может родственные души притягиваются словно магниты? Удивительно, но такие влюбленные пары часто оказывались в одном и том же месте в одно и то же время ещё до знакомства!
4. Трудности только сближают вас
Ссоры и трудности в отношениях случаются у всех, и это нормально. Главное то, как вы себя ведете. Обычно такие пары после конфликта стараются лучше понять друг друга, решить вопрос. Даже находясь в разлуке, они чувствуют эмоции друг друга и ничем необъяснимое притяжение.
3. Вы не эгоистичны по отношению к партнеру
Вы стараетесь уступать друг другу, уважение в вашей паре очень проявлено. Вы оба понимаете, что отношения гораздо выше, чем гордость. Однако, если такое поведение проявлено только с одной стороны, вряд ли это ваша настоящая любовь. Ведь взаимность – ключевая особенность таких отношений.
2. У вас нет запретных тем
С родственной душой вы легко обсуждаете любые темы, вы чувствуете, что можете довериться ему. Даже говоря о неприятных вещах, вы сохраняете уважение и не оскорбляете друг друга.
1. Чувствуете сердце своего любимого, как своё
На востоке говорят: “Жена – сердце мужа”, и в этом есть глубокий смысл. Ведь когда вы по-настоящему любите, то боль партнера становится для вас больнее собственной.
Источник : https://test.temaretik.com/2295754996235110824/
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