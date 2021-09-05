Не упустите Его: 9 признаков, что вы встретили вторую половинку ;)

Мы можем верить или не верить в существование родственной души, но есть признаки, говорящие о том, что человек, с которым вы встречаетесь совершенно особенный. Не упустите его!

9 особенностей, которые говорят, что вы встретили настоящую любовь

Возможно вы даже не заметили, как уже оказались в отношениях, о которых так долго мечтали? Иногда, чтобы разобраться в собственных чувствах, нужен взгляд со стороны, возможно среди этих пунктов вы найдете много сходства со своим нынешним партнером! Ведь именно эти признаки являются залогом счастливых отношений.

9. Вы уважаете слабости друг друга

У всех есть недостатки, и это нормально. Однако некоторые из них мы способны принимать и терпеть, тогда как другие совершенно неприемлемы для нас. Если его тараканы не пугают вас, а партнер подружился с вашими – это дорогого стоит!

8. Комфортно молчать вместе