Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Уважаемый!Очень советую прочесть эти и другие мои статьи и может тогда Вы убедитесь как коммуняки развели свой народ...Иной путь России:...
  • Александр Добромильский
    Полная охинея. Это не анализ , а либеральная пропаганда. Капитализм зашёл в своём развитии в тупик, стимулировать пок...Иной путь России:...
  • Отари Хидирбегишвили
    К сожалению, автор статьи всячески скрывает и не хочет говорить о главной причине — почему русские живут не так, как ...Иной путь России:...

Великий Туран: что пантюркисты планировали сделать с Россией

Великий Туран: что пантюркисты планировали сделать с Россией

Город Симбирск на Волге стал родиной не только двух председателей правительств революционной России – Керенского и Ульянова, но и двух идеологов пантюркизма, причем дальних родственников и однофамильцев.

Россия – родина и мишень пантюркизма

Род богатых купцов Акчуриных, мишарей по национальности, издавна славился в Симбирске. В конце XIX века из него вышли два деятеля, сыгравших важную роль в становлении международной идеологии, едва не перевернувшей мир в ХХ веке.

Зухра Асфандияровна Акчурина родилась в 1862 году, в 1883 году вышла замуж за издателя газеты «Переводчик» в Бахчисарае, крымского татарина Измаил-бека Гаспринского. Акчурина вошла в штат как корреспондент и соредактор газеты и стала первым в России журналистом, писавшим на татарском языке.

«Переводчик» проповедовал идею культурного сближения всех тюркских народов, создания общетюркского языка, очищенного от иранизмов и арабизмов. Газета издавалась на двух языках – по-русски (кириллицей) и по-татарски (арабской вязью). Поразительно, что после падения султанского режима и создания в 1919 году Турецкой республики лингвистические опыты Гаспринского легли в основу современного официального турецкого языка, который сильно отличается от предшествовавшего ему в Турции до начала ХХ века османского языка.

Новый турецкий язык оказался ближе всего к крымско-татарскому и гагаузскому.

Возникает вопрос: почему в условиях, как часто пишется, «царской реакции» такая «прогрессивная» газета беспрепятственно издавалась в России четверть века и была закрыта только большевиками в 1918 году? Ответ, вероятно, в том, что царские власти не видели в культурном пантюркизме никакой угрозы себе. Более того, рассматривая по привычке старую Турцию как своего врага, благосклонно взирали на издание, которое направлялось прежде всего против османского режима. То, что идеология пантюркизма в потенциале была нацелена против единства Российской империи, царская цензура проглядела.

Юсуф Хасанович Акчурин родился в 1876 году, однако еще в юности его мать переехала в Стамбул – «сменить климат». Так Юсуф стал турецко-подданным, поступил в военное училище, был вовлечен в политику и вынужден был еще в молодости эмигрировать на Запад. В 1903 году он вернулся в Россию, где продолжал выступать с позиций турецкого национализма, направленных против султанского правительства. Его статьи публиковала турецкая оппозиция. И опять же царские власти взирали на это дело как на нечто, не касающееся России. Тем более что в 1908 году в Турции произошла революция, и Акчурин навсегда уехал туда. При Кемале Ататюрке он стал одним из главных официальных турецких историографов.

Но происшедшая «младотурецкая» революция таила в себе новую угрозу для России. Пришедшие к власти политики взяли на вооружение рождавшуюся идеологию пантюркизма. Осуществляя накануне Первой мировой войны тесное сближение с Германией, младотурки ставили цель преобразовать Османскую империю в принципиально новое государство – Туран, которое объединило бы все народы, говорящие на тюркских языках. Пантюркизм стал калькой с возникших в XIX веке идеологий панславизма и пангерманизма.

Турецкий писатель Мехмед Зия, известный под псевдонимом Гекальп, утверждал в это же время, что тюрк – это сверхчеловек, о приходе которого учил Ницше. После знакомства с Акчуриным и другими тюркскими интеллектуалами из разных мест Российской империи – Казани, Крыма, Азербайджана – он стал проповедовать проект создания Малого Турана – объединения всех тюркских народов, от Балкан до Якутии, в одно государство. Монголов и даже иранцев Гекальп также причислял к тюркам. Затем тюрки должны были завоевать себе жизненное пространство и создать империю, наследницу державы Чингизидов, – Великий Туран от Балтийского и Адриатического морей до Тихого океана. Как нетрудно увидеть, на пути реализации этих замыслов лежало существование Российской империи.

Союз пантюркистов и большевиков и его распад

Первая мировая война представила возможность осуществить эти планы на практике. Несмотря на поражение в ней Германии и Турции, пантюркисты увидели в совершавшейся в России революции благоприятный шанс для успеха своей доктрины.

Бывший султанский военный министр Энвер-паша разделял идеи пантюркистов. После капитуляции Турции в октябре 1918 года он был объявлен, по настоянию Антанты, военным преступником за устроенное им истребление армян, ассирийцев и понтийских греков в 1915 году. Энвер-паша скрылся в Германии. Там весной 1919 года его обнаружил большевистский деятель Карл Радек и предложил от имени советского правительства сотрудничество в целях разжигания антиимпериалистической революции на мусульманском Ближнем Востоке.

Большевики хотели использовать связи и авторитет имени Энвер-паши для поднятия антибританского движения. Энвер-паша же собирался воспользоваться возможностями, предоставляемыми большевиками, для реализации собственных идей.

В сентябре 1920 года Энвер-паша выступил на Первом (и единственном) Конгрессе народов Востока, созванном большевиками в Баку. Там он изложил программу соединения ислама и коммунизма. Выступление одиозного бывшего османского министра было встречено неоднозначно. В 1921 году Энвер-паша по предложению наркома иностранных дел Георгия Чичерина был отправлен в Среднюю Азию – возглавить пропаганду среди басмачей, чтобы нацелить их на борьбу с Британией.

В самой Турции все это время шла борьба между пантюркистами и турецкими националистами в узком смысле – сторонниками Мустафы Кемаля. Кемалисты начали одерживать верх, так как ставили актуальную задачу – отстоять независимость Турции от интервенции Антанты. В 1920-1921 гг. большевики признали правительство Кемаля и подписали с ним договора о разделе Армении и Грузии. Все это повлияло на решение Энвер-паши открыто выступить против советской власти.

Формально Энвер-паша занял пост главного военного советника правительства Бухарской Народной Советской Республики. Он пробыл на этом посту всего 23 дня. Под предлогом поездки на охоту он сдался первому же встретившемуся отряду басмачей. Однако дела пошли поначалу для Энвер-паши не гладко. Басмачи продержали его в тюрьме три месяца, пока не убедились в его лояльности, и пока он сам не понял, что его пантюркизм басмачам абсолютно безразличен. С этого момента Энвер-паша стал проповедовать фундаментализм и получил пост главнокомандующего басмаческими войсками всей Бухары и Хивы. 4 августа 1922 года он погиб в бою с красноармейцами. История ХХ века не знала, вероятно, более парадоксального и беспринципного альянса, чем у большевиков с пантюркистами.

Вторая мировая война

В кемалистской Турции влияние пантюркизма сошло на нет, хотя нацистская Германия и пыталась безуспешно соблазнить правящие круги Турции перспективой создания Великого Турана в случае вступления в войну против СССР.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158482

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Как сверхдержавы спасали своих агентов, и Почему немецкий мост прозвали «шпионским» https://otari.mirtesen.ru/blog/43327710775/

Какие мужчины считаются самыми выносливыми любовникамиhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43165593364/

Антон Макаренко: чем Крупскую раздражал знаменитый педагог https://otari.mirtesen.ru/blog/43455207641/

Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

Мария Максакова рассказала об издевательствах экс-супруга Тюрина

Читать
Грязное дело: в Германии выявили одну из крупнейших в мире соцсетей для педофилов
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Грязное дело: в Германии выявили одну из крупнейших в мире соцсетей для педофилов

День Победы над нацизмом в нацистской оккупации
Материал, выбранный редакторами Миртесен☭КОМПАС

День Победы над нацизмом в нацистской оккупации

Минздрав Малайзии официально обвинил женщин в том, что они очень красивы, чем провоцируют домогательства
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Минздрав Малайзии официально обвинил женщин в том, что они очень красивы, чем провоцируют домогательства

В Керчи прозвучал «Выстрел памяти»
Материал, выбранный редакторами МиртесенУдалён

В Керчи прозвучал «Выстрел памяти»

В Болгарии потомки победителей праздновали День Победы, а остальные — День Европы
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

В Болгарии потомки победителей праздновали День Победы, а остальные — День Европы

"Украине предстоит фрагментация на фоне неразрешимых внутренних противоречий" - Искандер Хисамов
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

"Украине предстоит фрагментация на фоне неразрешимых внутренних противоречий" - Искандер Хисамов

Русское оружие "Спутник V"
Материал, выбранный редакторами Миртесен☭КОМПАС

Русское оружие "Спутник V"

Французские военные предупредили правительство о нарастающей угрозе исламизма
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Французские военные предупредили правительство о нарастающей угрозе исламизма

Жители Турции назвали предстоящие учения НАТО Defender Europe — 21 позором
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Жители Турции назвали предстоящие учения НАТО Defender Europe — 21 позором

Пермские полицейские задержали мужчину, расчленившего тело жены
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Пермские полицейские задержали мужчину, расчленившего тело жены

В России ответили на требование заплатить Чехии за подорванные склады
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтро.ru

В России ответили на требование заплатить Чехии за подорванные склады

Жириновский призвал Россию нанести удар по США за развязанную войну
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтро.ru

Жириновский призвал Россию нанести удар по США за развязанную войну

Борелль отметил сильное партнерство Евросоюза с США на фоне скандала с Россией
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Борелль отметил сильное партнерство Евросоюза с США на фоне скандала с Россией

Военные бьют тревогу: во Франции заявили о войне и распаде страны
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Военные бьют тревогу: во Франции заявили о войне и распаде страны

МИД Китая рассказал о влиянии РФ на исход Второй мировой войны
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

МИД Китая рассказал о влиянии РФ на исход Второй мировой войны

Путин провёл телефонные переговоры с Жапаровым
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Путин провёл телефонные переговоры с Жапаровым

В Минздраве Омской области подтвердили, что Мураховский сам вышел из леса и доставлен в больницу
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

В Минздраве Омской области подтвердили, что Мураховский сам вышел из леса и доставлен в больницу

Украинская полиция возбудила 13 уголовных дел после празднования Дня Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Украинская полиция возбудила 13 уголовных дел после празднования Дня Победы

Группа военных Франции поддержала отставных генералов, заявивших о риске гражданской войны
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Группа военных Франции поддержала отставных генералов, заявивших о риске гражданской войны

Как узнать, не висит ли на вас мошеннически оформленный кредит?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана и люди

Как узнать, не висит ли на вас мошеннически оформленный кредит?

В Уфе спасатели и синоптики предсказали шквалистый ветер
Материал, выбранный редакторами Миртесенmkset

В Уфе спасатели и синоптики предсказали шквалистый ветер

Жители Венис-Бич боятся выходить на улицу после наступлениятемноты из-за полчищ бездомных
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

Жители Венис-Бич боятся выходить на улицу после наступлениятемноты из-за полчищ бездомных

На лицо ужасные, добрые внутри
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

На лицо ужасные, добрые внутри

Как сменить хостинг провайдера
Материал, выбранный редакторами Миртесенglobe

Как сменить хостинг провайдера

Путин и президент Киргизии обсудили недавний военный конфликт на границе Таджикистана
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Путин и президент Киргизии обсудили недавний военный конфликт на границе Таджикистана

Политолог назвал две причины, почему Узбекистан и Таджикистан не примут войска США
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Политолог назвал две причины, почему Узбекистан и Таджикистан не примут войска США

Омский министр нашелся в селе
Материал, выбранный редакторами МиртесенСибирское Агентство Новостей

Омский министр нашелся в селе

В Петербурге неизвестные подожгли могилы на кладбище
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

В Петербурге неизвестные подожгли могилы на кладбище

В результате ДТП в Саратовской области погиб сотрудник полиции
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

В результате ДТП в Саратовской области погиб сотрудник полиции

Главный союзник США внезапно поддержал РФ и приблизил конец эры доллара
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Главный союзник США внезапно поддержал РФ и приблизил конец эры доллара

Мария Максакова рассказала, как жестоко избивал ее бывший муж
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Мария Максакова рассказала, как жестоко избивал ее бывший муж

Сирийский хавбек встал на колени с руками за спиной после гола, поддержав палестинцев после нападения израильской полиции на мечеть в Иерусалиме
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт 1 | Все виды спорта и статистика

Сирийский хавбек встал на колени с руками за спиной после гола, поддержав палестинцев после нападения израильской полиции на мечеть в Иерусалиме

Турки пристыдили страны НАТО за предстоящие учения на Балканах
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Турки пристыдили страны НАТО за предстоящие учения на Балканах

В Совфеде требование Чехией "компенсации" от России назвали абсурдом
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

В Совфеде требование Чехией "компенсации" от России назвали абсурдом

С системой может бороться только другая система
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

С системой может бороться только другая система

Госдума отреагировала на желание Праги взыскать с РФ "компенсацию" за взрыв во Врбетице
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Госдума отреагировала на желание Праги взыскать с РФ "компенсацию" за взрыв во Врбетице

Картина дня

наверх