«Непристойное предложение матери Сталина»: почему жена Берии отказывалась навещать Екатерину Джугашвили

Если верить Рою Медведеву, автору книги «Они окружали Сталина», вождь много лет не виделся со своей матерью. Заботу о ней Сталин перепоручил Берии, который в свою очередь подключил к исполнению этого указания собственную мать и жену. Вот только, по словам сына наркома, Марта Джакели в какой-то момент стала избегать встреч с Екатериной Джугашвили. В своих мемуарах Серго Берия привел ряд причин, по которым это произошло.
Поручение для Берии
Как утверждает Николай Зенькович, автор издания «Самые секретные родственники», последние годы жизни Екатерина (Кеке) Георгиевна Джугашвили провела в Тбилиси. Она жила в центре города в небольшом дворце XIX века, который некогда занимал российский наместник на Кавказе. Правда, по словам большинства историков, мать вождя довольствовалась лишь одной комнатой. Зато Джугашвили любила гулять в саду, которым было окружено здание. Несмотря на то, что быт Екатерины Георгиевны был вполне устроен, Сталин наведывался к ней всего один раз. Да и письмами вождь Кеке радовал нечасто. За 13 лет, как пишет Рой Медведев в своей книге «Они окружали Сталина», лидер страны отправил матери всего 11 коротких записок.
Если верить Лилли Марку, автору издания «Сталин.Личная жизнь», в связи с тем, что Екатерина Джугашвили проживала довольно далеко и в Москву переезжать не собиралась, Иосиф Виссарионович поручил патронаж над своей матерью Лаврентию Берии. Нарком тогда еще находился в Закавказье. В Тбилиси жила и мать самого Берии, Марта Джакели. Некоторое время женщины довольно неплохо ладили. Стоит отметить, что Марта Ивановна вообще принимала самое активное участие в жизни Екатерины Джугашвили. Именно она пыталась наладить хоть какие-то отношения между Екатериной Георгиевной и ее внуками. Но последние навестили бабушку лишь однажды: они не знали грузинского, а Кеке русского языка.
Сплетница и безбожница?
А вот с Мартой Ивановной Екатерина Георгиевна беседовала с удовольствием. Да и Нино Берия, супруга наркома, по поручению мужа бывала у Джугашвили не реже одного раза в неделю. Как пишет Саймон Себаг-Монтефиоре в своей книге «Сталин. Двор Красного монарха», Кеке до последних дней любила посплетничать о интиме и не одобряла того, что Нино целиком посвятила себя семье. Джугашвили интересовалась, почему молодая женщина не завела себе любовника, и даже предлагала себя в качестве сводницы. Мать вождя вспоминала себя в былые годы и недоумевала, как такая красотка как Нино может сидеть дома. Услышав это, Марта Ивановна была шокирована и с тех пор старалась избегать встреч с Екатериной Джугашвили.
Марте Джакели не нравилась в Екатерине Джугашвили и еще одна черта. Известно, что мать Берии была очень набожной. Одним из подтверждений тому служит записка секретаря ЦК КП Грузии на имя Хрущева: «Марта Берия – глубоко верующая женщина, посещает церкви и молится за своего сына – врага народа». А вот Кеке к религии не слишком тяготела. По крайней мере, так утверждал сын Берии, Серго, в своих мемуарах «Мой отец Берия. В коридорах сталинской власти». По словам Серго Лаврентьевича, как-то раз Марта Ивановна предложила Екатерине Георгиевне помолиться вместе о сыновьях и попросить, чтобы Бог простил им грехи. Но Кеке лишь рассмеялась в ответ.
Необразованная, но мудрая
Впрочем, Екатерину Джугашвили интересовали не только интимные темы. Мать вождя не была чужда и политики. Как пишет Борис Илизаров в своей книге «Иосиф Сталин в личинах и масках человека, вождя, ученого» со ссылкой на того же Серго Берию, Кеке любила поговорить и о политике. Правда, по утверждению Серго, Джугашвили, будучи не слишком образованной, ничего в политике не смыслила. Однажды Екатерина Георгиевна огорошила своих собеседников заявлением о том, что искренне не понимает, что ее сын не поделил с Львом Троцким. Впрочем, Илизаров называет подобные разговоры не иначе как «великосветскими», но все же сплетнями.
Между тем далеко не все придерживались аналогичного мнения о Джугашвили. Так, в издании «Мемуары матери Сталина. 13 женщин Джугашвили» (проект Игоря Оболенского) приведены слова родственницы Кеке Тамары Геладзе (такую же фамилию носила в девичестве и мать вождя), которая заявляла, что хоть Екатерина Георгиевна и не была образованной женщиной, но зато обладала определенной мудростью. Тамара Геладзе уверяла, что Джугашвили вовсе не была сплетницей или легкомысленной особой. Да и религиозности Кеке было не занимать. Недаром же она мечтала о том, чтобы ее сын стал епископом.
Источник : https://russian7.ru/post/nepristoynoe-predlozhenie-materi-st...
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Мать палача народов Сталина , с одной стороны, безумно любила своего единственного оставшегося в живых ребенка, но, с другой, нередко и жестоко поколачивала его. С рождением сына ее жизнь приобрела смысл, ибо, живя в беспросветной бедности и в атмосфере постоянного насилия, она к моменту рождения сына успела похоронить трех предыдущих младенцев. Будучи грузинской холопкой, она несла в себе генетику восточной рабыни, и это не могло не сказаться на ее отношениях с сыном.
Тщедушный сынок никак не мог уразуметь, как это у существа, фанатически защищавшего его от всех и вся, у женщины, которой он был дороже всего на свете, как у такого человека безграничная и самоотверженная любовь может уживаться с систематической поркой. Память об этом сын сохранил на всю жизнь, и в зрелом возрасте не раз спрашивал мать: «Почему ты меня так сильно била?». Cложные и неоднозначные отношения с матерью Сосо сохранил до самой ее смерти , часто называя ее «Старой сукой» и «шлюхой»( https://proza.ru/2013/12/10/1404)!
Подобное обращение было связано с тем, что прислуживая в доме богатого еврейского купца Якова Эгнаташвили(кстати, близкие звали его Кобой),в Гори распространились слухи, что якобы Екатерина Геладзе была его любовницей и именно он зачал Сосо !Об этом вспоминала жена Берии, которой мать Сталина, будучи уже в пожилом возрасте, однажды сказала: «Я в молодости вела хозяйство в одном еврейском доме и, познакомившись с красивым евреем, не упустила своего»!
Кроме того, существовала также версия, что отцом Сталина был начальник полиции в Гори Давришев, к которому Екатерина Джугашвили не раз прибегала жаловаться на мужа – пьяницу и драчуна и которая стала его любовницей!
Как не парадоксально, но существуют и другие версии зачатия Сталина. Например, что его отцом являлся вовсе не Виссарион Джугашвили, а знаменитый русский путешественник Н.М.Пржевальский! Действительно,Сталин очень похож на Николая Михайловича Пржевальского : такой же гордый кавказский профиль, густые усы и т.д.. Сторонники этой версии утверждают, что в начале 1877 года в Гори перед поездкой в Тибет прибыл Н.М. Пржевальский, который остановился в доме князя Микеладзе. Племянница князя Екатерина Геладзе часто навещала дядю, где и познакомилась с Н.М. Пржевальским. У них завязался любовный роман, результатом которого 6 декабря 1878 года стало рождение сына, которого назвали Иосифом и который, повзрослев стал очень похож на Пржевальского.
Аргументы в пользу данной версии приводит историк, писатель и драматург Эдвард Радзинский в своей книге «Сталин». Радзинский также рассказывает,что Пржевальский не только знал о том, что в Грузии у него растет сын, но и постоянно посылал средства на его воспитание. Это подтверждает и внучка Сталина Галина Джугашвили, дочь Якова Джугашвили. Именно поэтому, по мнению Радзинского, Сталин изменил дату своего рождения в документах, так как не желал, чтобы кто-либо усомнился в его «пролетарском происхождении». Он изменил ее на один год (сделал себя моложе), чтобы никто не смог связать момент появления его на свет с визитом в грузинский город Гори Н.М. Пржевальского. В подтверждение этого в метрической книге горийского Успенского собора есть свидетельство о том, что Иосиф Джугашвили появился на свет 6/18 декабря 1878 года.
Несмотря на все вышесказанное, пожилая мать палача народов Сталина жила в роскоши во дворце бывшего царского наместника в Тифлисе. Кроме того, Екатерина Джугашвили (в девичестве Геладзе), как ни странно, была похоронена в тбилисском пантеоне Мтацминда, предназначенного для захоронения выдающихся деятелей Грузии. Таким образом, посмертно «заслуги» простой любвеобильной прачки Кеке из Гори, которая неизвестно от кого родила обыкновенного тирана и злодея Средневековья, были приравнены к заслугам выдающихся деятелей Грузии!
Вместе с тем разве не позор для великой нации , когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного параноика и педофила, вора и бандита,стукача царской охранки , государственного преступника, устроившего геноцид своему народу,необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу! Порой кажется, что даже его добренькая и любвеобильная мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!И вот после всего этого,неужели в столь великой стране не нашлось нормального русского человека способного адекватно править своим народом?!
Кроме того, мне очень интересно, когда россияне, выбравшие палача народов и изувера Сталина выдающимся деятелем всех времён и народов , сделают адекватные выводы и наконец-то станут жить нормально в богатейшей стране мира! Ведь именно про таких слабоумных россиян старая советская довольно позорная поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ »! Ведь многие из них настолько отупели , что позорят свою Великую страну!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Сталин. Гей(https://otari.mirtesen.ru/blog/43668722694/)
Сталин — величайший злодей и авантюрист современности(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)
Был ли Сталин антисемитом? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43475890214/)
Свежие комментарии