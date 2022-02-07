«Непристойное предложение матери Сталина»: почему жена Берии отказывалась навещать Екатерину Джугашвили

Если верить Рою Медведеву, автору книги «Они окружали Сталина», вождь много лет не виделся со своей матерью. Заботу о ней Сталин перепоручил Берии, который в свою очередь подключил к исполнению этого указания собственную мать и жену. Вот только, по словам сына наркома, Марта Джакели в какой-то момент стала избегать встреч с Екатериной Джугашвили. В своих мемуарах Серго Берия привел ряд причин, по которым это произошло.

Личная жизнь», в связи с тем, что Екатерина Джугашвили проживала довольно далеко и в Москву переезжать не собиралась, Иосиф Виссарионович поручил патронаж над своей матерью Лаврентию Берии. Нарком тогда еще находился в Закавказье. В Тбилиси жила и мать самого Берии, Марта Джакели. Некоторое время женщины довольно неплохо ладили. Стоит отметить, что Марта Ивановна вообще принимала самое активное участие в жизни Екатерины Джугашвили. Именно она пыталась наладить хоть какие-то отношения между Екатериной Георгиевной и ее внуками. Но последние навестили бабушку лишь однажды: они не знали грузинского, а Кеке русского языка.

Как утверждает Николай Зенькович, автор издания «Самые секретные родственники», последние годы жизни Екатерина (Кеке) Георгиевна Джугашвили провела в Тбилиси. Она жила в центре города в небольшом дворце XIX века, который некогда занимал российский наместник на Кавказе. Правда, по словам большинства историков, мать вождя довольствовалась лишь одной комнатой. Зато Джугашвили любила гулять в саду, которым было окружено здание. Несмотря на то, что быт Екатерины Георгиевны был вполне устроен, Сталин наведывался к ней всего один раз. Да и письмами вождь Кеке радовал нечасто. За 13 лет, как пишет Рой Медведев в своей книге «Они окружали Сталина», лидер страны отправил матери всего 11 коротких записок.

Марте Джакели не нравилась в Екатерине Джугашвили и еще одна черта. Известно, что мать Берии была очень набожной. Одним из подтверждений тому служит записка секретаря ЦК КП Грузии на имя Хрущева: «Марта Берия – глубоко верующая женщина, посещает церкви и молится за своего сына – врага народа». А вот Кеке к религии не слишком тяготела. По крайней мере, так утверждал сын Берии, Серго, в своих мемуарах «Мой отец Берия. В коридорах сталинской власти». По словам Серго Лаврентьевича, как-то раз Марта Ивановна предложила Екатерине Георгиевне помолиться вместе о сыновьях и попросить, чтобы Бог простил им грехи. Но Кеке лишь рассмеялась в ответ.

А вот с Мартой Ивановной Екатерина Георгиевна беседовала с удовольствием. Да и Нино Берия, супруга наркома, по поручению мужа бывала у Джугашвили не реже одного раза в неделю. Как пишет Саймон Себаг-Монтефиоре в своей книге «Сталин. Двор Красного монарха», Кеке до последних дней любила посплетничать о интиме и не одобряла того, что Нино целиком посвятила себя семье. Джугашвили интересовалась, почему молодая женщина не завела себе любовника, и даже предлагала себя в качестве сводницы. Мать вождя вспоминала себя в былые годы и недоумевала, как такая красотка как Нино может сидеть дома. Услышав это, Марта Ивановна была шокирована и с тех пор старалась избегать встреч с Екатериной Джугашвили.

Необразованная, но мудрая

Впрочем, Екатерину Джугашвили интересовали не только интимные темы. Мать вождя не была чужда и политики. Как пишет Борис Илизаров в своей книге «Иосиф Сталин в личинах и масках человека, вождя, ученого» со ссылкой на того же Серго Берию, Кеке любила поговорить и о политике. Правда, по утверждению Серго, Джугашвили, будучи не слишком образованной, ничего в политике не смыслила. Однажды Екатерина Георгиевна огорошила своих собеседников заявлением о том, что искренне не понимает, что ее сын не поделил с Львом Троцким. Впрочем, Илизаров называет подобные разговоры не иначе как «великосветскими», но все же сплетнями.

Между тем далеко не все придерживались аналогичного мнения о Джугашвили. Так, в издании «Мемуары матери Сталина. 13 женщин Джугашвили» (проект Игоря Оболенского) приведены слова родственницы Кеке Тамары Геладзе (такую же фамилию носила в девичестве и мать вождя), которая заявляла, что хоть Екатерина Георгиевна и не была образованной женщиной, но зато обладала определенной мудростью. Тамара Геладзе уверяла, что Джугашвили вовсе не была сплетницей или легкомысленной особой. Да и религиозности Кеке было не занимать. Недаром же она мечтала о том, чтобы ее сын стал епископом.

Юлия Попова

Источник : https://russian7.ru/post/nepristoynoe-predlozhenie-materi-st...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Мать палача народов Сталина , с одной стороны, безумно любила своего единственного оставшегося в живых ребенка, но, с другой, нередко и жестоко поколачивала его. С рождением сына ее жизнь приобрела смысл, ибо, живя в беспросветной бедности и в атмосфере постоянного насилия, она к моменту рождения сына успела похоронить трех предыдущих младенцев. Будучи грузинской холопкой, она несла в себе генетику восточной рабыни, и это не могло не сказаться на ее отношениях с сыном.

Тщедушный сынок никак не мог уразуметь, как это у существа, фанатически защищавшего его от всех и вся, у женщины, которой он был дороже всего на свете, как у такого человека безграничная и самоотверженная любовь может уживаться с систематической поркой. Память об этом сын сохранил на всю жизнь, и в зрелом возрасте не раз спрашивал мать: «Почему ты меня так сильно била?». Cложные и неоднозначные отношения с матерью Сосо сохранил до самой ее смерти , часто называя ее «Старой сукой» и «шлюхой»( https://proza.ru/2013/12/10/1404)!

Подобное обращение было связано с тем, что прислуживая в доме богатого еврейского купца Якова Эгнаташвили(кстати, близкие звали его Кобой),в Гори распространились слухи, что якобы Екатерина Геладзе была его любовницей и именно он зачал Сосо !Об этом вспоминала жена Берии, которой мать Сталина, будучи уже в пожилом возрасте, однажды сказала: «Я в молодости вела хозяйство в одном еврейском доме и, познакомившись с красивым евреем, не упустила своего»!

Кроме того, существовала также версия, что отцом Сталина был начальник полиции в Гори Давришев, к которому Екатерина Джугашвили не раз прибегала жаловаться на мужа – пьяницу и драчуна и которая стала его любовницей!

Как не парадоксально, но существуют и другие версии зачатия Сталина. Например, что его отцом являлся вовсе не Виссарион Джугашвили, а знаменитый русский путешественник Н.М.Пржевальский! Действительно,Сталин очень похож на Николая Михайловича Пржевальского : такой же гордый кавказский профиль, густые усы и т.д.. Сторонники этой версии утверждают, что в начале 1877 года в Гори перед поездкой в Тибет прибыл Н.М. Пржевальский, который остановился в доме князя Микеладзе. Племянница князя Екатерина Геладзе часто навещала дядю, где и познакомилась с Н.М. Пржевальским. У них завязался любовный роман, результатом которого 6 декабря 1878 года стало рождение сына, которого назвали Иосифом и который, повзрослев стал очень похож на Пржевальского.

Аргументы в пользу данной версии приводит историк, писатель и драматург Эдвард Радзинский в своей книге «Сталин». Радзинский также рассказывает,что Пржевальский не только знал о том, что в Грузии у него растет сын, но и постоянно посылал средства на его воспитание. Это подтверждает и внучка Сталина Галина Джугашвили, дочь Якова Джугашвили. Именно поэтому, по мнению Радзинского, Сталин изменил дату своего рождения в документах, так как не желал, чтобы кто-либо усомнился в его «пролетарском происхождении». Он изменил ее на один год (сделал себя моложе), чтобы никто не смог связать момент появления его на свет с визитом в грузинский город Гори Н.М. Пржевальского. В подтверждение этого в метрической книге горийского Успенского собора есть свидетельство о том, что Иосиф Джугашвили появился на свет 6/18 декабря 1878 года.

Несмотря на все вышесказанное, пожилая мать палача народов Сталина жила в роскоши во дворце бывшего царского наместника в Тифлисе. Кроме того, Екатерина Джугашвили (в девичестве Геладзе), как ни странно, была похоронена в тбилисском пантеоне Мтацминда, предназначенного для захоронения выдающихся деятелей Грузии. Таким образом, посмертно «заслуги» простой любвеобильной прачки Кеке из Гори, которая неизвестно от кого родила обыкновенного тирана и злодея Средневековья, были приравнены к заслугам выдающихся деятелей Грузии!

Вместе с тем разве не позор для великой нации , когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного параноика и педофила, вора и бандита,стукача царской охранки , государственного преступника, устроившего геноцид своему народу,необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу! Порой кажется, что даже его добренькая и любвеобильная мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!И вот после всего этого,неужели в столь великой стране не нашлось нормального русского человека способного адекватно править своим народом?!

Кроме того, мне очень интересно, когда россияне, выбравшие палача народов и изувера Сталина выдающимся деятелем всех времён и народов , сделают адекватные выводы и наконец-то станут жить нормально в богатейшей стране мира! Ведь именно про таких слабоумных россиян старая советская довольно позорная поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ »! Ведь многие из них настолько отупели , что позорят свою Великую страну!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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