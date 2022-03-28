Как Иван Грозный относился к евреям? Почему он называл себя царем Израильским?

До монгольского нашествия евреев на Руси было довольно много. Это объяснялось непосредственным соседством с Хазарским каганатом – кочевым государством, принявшим иудейскую веру. Когда под ударами Святослава Игоревича эта держава была разрушена, многие его жители эмигрировали на север. По одной из версий, достоверность которой подтвердить уже невозможно, даже Владимир Красное солнышко был галахический еврей. Его мать, наложница по имени Малка, могла быть пленной иудейкой из Хазарии.

Так или иначе, после монголов Русь как место жительства евреев не интересовала. К тому же, из-за укрепления влияния православной церкви, им тут были уже не рады. Но после покорения Казанского и Астраханского ханств разросшееся Московское княжество в один момент оседлало торговые потоки между востоком и западом. И соответственно, попало во внимание купцов-евреев. Поскольку Западная Русь, управляемая в те годы Литвой и Польшей, давно стала для них вторым домом, далеко ехать для этого было не нужно.

Иван Васильевич IV, как просвещенный православный государь, был в достаточной степени осведомлен об этом народе. Несмотря на то, что в его государстве евреев практически не было, а те, кто были, оказались давно крещены, он хорошо знал про детей Сиона из религиозных книг. К сожалению, христианская литература воспринимала их, как «врагов Христовых». А потому этот в высшей степени талантливый царь смотрел на это племя именно в таком ракурсе.

Уже в начале своего правления Иван начал называть свою страну Израилем, говорил об обретении небесного Сиона, а себя начал именовать царем израильтян. В понимании того времени это говорило о богоизбранности монарха и его государства. Тем не менее, именно Грозный был первым правителем нашей страны, кто выпустил официальный указ о запрете евреям пересекать границу своего государства. Впрочем, это было связано не совсем с антисемитизмом. Причины были вполне конкретные, хотя одна из них являлась ошибочной.

Первая состояла в том, что дети Сиона «отводили наших людей от христианства». Именно из Литвы на Москву пришла знаменитая ересь, представителей которой правительство и православная церковь называли иудействующими. К моменту жизни Ивана ее сторонников суровыми мерами уже побороли, но память об этом еще оставалась.

Вторая причина, как сказал сам царь, состояла в том, что евреи привозили на Русь так называемые «отварные зелья». Слава еврейских врачей гремела по всему миру, но их лечебные эликсиры по незнанию могли быть приняты москвичами за колдовские снадобья. На мой взгляд, именно это даже можно простить царю. Незадолго до того, как он написал письмо польскому королю, с объяснением причин запрета на въезд евреям, кто-то из бояр таким же зельем отправил на тот свет его любимую жену.

Но вот то, как Грозный поступал с евреями на оккупированных территориях, захваченных москвичами в ходе Ливонской войны, точно следует поставить ему в укор. Им был предоставлен выбор: принять православие или расстаться с жизнью. Причем, бравые ивановы опричники приводили в исполнение этот указ в своем фирменном человеколюбивом стиле. «Пущай полетают» – это еще один из самых гуманных вариантов.

Евреи белорусского города Полоцка помнили о последствиях такого «огненного крещения» практически до нашего времени. Еще в начале 20-о века тамошняя иудейская община проводила ежегодные мероприятия в память о событиях 1563-о года.

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