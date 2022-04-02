Идеи своими руками, которые преобразят интерьер

Как сделать интерьер красивым и интересным без особых затрат?

Как стильно декорировать пространство и при этом сэкономить бюджет?

Есть ряд оригинальных идей, которые помогут разобраться в этих вопросах. Мы подобрали самые крутые из них!

Декоративные цветы

Известно, что комнатные растения делают интерьер по-особенному уютным, но не все готовы ухаживать за цветами, поливать их, пересаживать и делать тому подобные процедуры. В таком случае существует альтернатива. Можно сделать «цветы» собственными руками, для этого понадобится горшок, речная или морская галька разного размера, яркие акриловые краски. Такие кактусы всегда поднимут настроение, к тому же, смогут здорово удивить гостей.

Расписные горшки

Раз уж речь пошла о цветочных горшках, то мы просто не можем пройти мимо этой забавной и стильной идеи. Для её реализации нужны лишь светлые цветочные горшки, краски или маркер любого оттенка. Имея такой небольшой набор инструментов каждый может стать дизайнером и создать свой уникальный предмет декора. Безусловно, подобные горшки станут уникальным украшением интерьера.

Оригинальная экспозиция

Практически в каждом интерьере есть место для семейных фотографий. Многие помещают их в рамки и ставят на открытые полки.

Забавные треугольники

Но есть куда более оригинальный способ экспозиции снимков. Собственноручно не сложно создать необычный держатель не сложно, для этого нужно лишь немного свободного времени и вдохновения. А понадобятся любые подручные материалы, даже нитки, шнур или жгут.

Как и чем разнообразить белую стену и превратить её в настоящий акцентный элемент пространства? Для этих целей пригодятся виниловые наклейки, которые можно найти в интерьерных магазинах. Более выгодным вариантом станет декоративная плёнка, но фигуры из неё придётся вырезать самостоятельно. Поместить треугольники на стену лучше в хаотичном порядке.

Геометрические полки

Сейчас геометрия в интерьере очень популярна, поэтому проходить мимо неё не стоит. В моде не только треугольные. Квадратные или шестиугольные узоры, но и мебель, выполненная в необычных формах. Можно сделать несколько стильных навесных полок из фанеры или ненужных досок. Какой мотив при этом использовать? Для достижения гармонии отлично подойдут соты, а вот более динамичным пространство сделают треугольники, прямоугольники и квадраты визуально упорядочат интерьер.

Всего несколько штрихов

Иногда нужно лишь несколько штрихов, чтобы пространство заиграло новыми красками и преобразилось. И тратиться для этого совсем не обязательно, возможно после ремонта осталась краска, которую жалко выбросить, но её уже настолько мало, что она нигде не применима. Её как раз хватит для того, чтобы освежить старую мебель и сделать на ней стильные акценты, как на этой компактной прикроватной тумбе.

Дверь, как произведение искусства

Самое интересное, что при наличии хорошей фантазии, в произведение искусства можно превратить всё что угодно, даже входную дверь. Ведь на неё мы смотрим каждый день, почему бы и не украсить её стильным декором. Для этого понадобится лишь клейкая плёнка, выбор её оттенка уже зависит от цветовой гаммы интерьера.

Цветная клейкая лента в помощь

Сегодня на полках канцелярских и рукодельных магазинов часто красуются моточки с клейкой цветной лентой, они чем-то похожи на скотч. Некоторые декорируют ею банки и стаканы для канцелярских принадлежностей, кто-то использует для украшения фоторамок, но есть более креативный вариант использования – для стен и потолка. Да, для такого декора требуется терпение и аккуратность, но эффект стоит того!

Замена текстиля на пуфе

Сшить чехол на пуф – дело не сложное и творческое, а для его реализации не понадобится много времени или финансовых затрат. При желании, конечно, можно купить новый кусок ткани, но если такой возможности нет, то стоит поднять собственные текстильные архивы, возможно там есть что-то интересное.

Коврик из остатков пряжи

Эта идея посвящена тем, кто увлекается рукоделием и создаёт уютные вещи из пряжи. Хотя даже новичкам под силу изготовить подобный коврик. Для этого нужно несколько мотков пряжи (или её остатков), её нужно наматывать в небольшие шарики, а потом подрезать стеночки этих шариков, получатся лохматые «колобки». Потом их просто нужно соединить между собой и для лучшего эффекта закрепить на какой-либо основе. Можно использовать даже самый обычный резиновый коврик для ванной комнаты.

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