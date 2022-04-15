Кого Сталин боялся и считал своим главным политическим конкурентом?

После Революции в Советском Союзе было множество выдающихся политиков, приближенных Ленина. Многие из видных партийных деятелей вступали в споры с одним из лидеров государства, Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Тогда он был одним из многих равных большевиков, но после смерти Ленина ситуация резко изменилась.

Сталин занял главенствующие позиции во всех политических сферах, и желание спорить с ним пропало почти у всех. Известно, что большинство своих политических оппонентов, которые когда-то были его друзьями, Сталин устранил. В итоге в окружении Сталина не осталось никого, кто как-либо пытался ему противостоять.

Николай Бухарин

Николай Бухарин был одним из ближайших друзей Сталина, который всячески поддерживал его во время его борьбы с Троцким, Каменевым, Зиновьевым и другими. Но впервые Бухарин не стал соглашаться с вождем еще в 1928 году, когда резко осудил коллективизацию и индустриализацию. Политбюро очень резко высказалось и осудило Бухарина, а он в свою очередь назвал Сталина «мелким восточным деспотом». Это фактически перечеркнуло всю карьеру Бухарина, его вытеснили со всех руководящих постов. Уже позже политик извинялся за свои слова, призывал сплотиться вокруг Сталина и генеральной линии партии.

Зиновьев

Но было уже поздно, в 1937 году Бухарина арестовали, судили по делу «Антисоветского правотроцкистского блока», признали виновным и приговорили к смертной казни.

Григорий Зиновьев фактически помог Сталину прийти к власти, он предложил назначить его на пост Генерального секретаря ЦК РКП. Зиновьев был сторонником Сталина и в его противостоянии с Троцким, но уже зимой 1925 года Зиновьев выступил в против вождя и даже объединился с Троцким. Его сразу же сняли со всех руководящих постов и лишили членства в партии. После извинений Зиновьева все же восстановили в партии, но ненадолго, так, в 1932 году его арестовали за недоносительство и отправили в ссылку. Далее его арестовали вновь, в этот раз осудили уже на 10 лет тюрьмы по делу «Московского центра». А в 1936 Зиновьева и вовсе приговорили к смертной казни.

Троцкий

После смерти Ленина началась жуткая внутрипартийная борьба между двумя лидерами партиями, двумя противоположными идеологическими системами: Сталиным и Троцким. Троцкий продвигал идею социалистической революции, которая должна была охватить весь мир, а Сталин считал себя теоретиком коммунизма, и считал возможным построить социализм в отдельно взятой стране. В 1924 году Троцкий требовал снять Сталина с поста Генерального секретаря, как этого и хотел Ленин, а Сталин в свою очередь принять его отставку. Но ЦК не принял отставку, а отношения между политиками стали только хуже. Так, Троцкого сперва исключили из партии, позже изгнали из страны. В эмиграции он продолжал оппозиционную деятельность против Сталина, а летом 1940 года Троцкого убили агенты НКВД в Мексике.

Каменев

Каменева расстреляли вместе с Зиновьевым, так как они проходили по одному делу. Каменев оказался в оппозиции к Сталину сразу же после смерти Ленина, он состоял в одной группе вместе с Крупской, Зиновьевым и Бухариным. Каменев в открытую заявлял о своей позиции, считал, что Сталин не может выполнять роль объединителя большевистского штаба. После исключения Каменева из партии против него развернулась вся репрессивная система, его ссылали и арестовывали по разным делам, заставляли раскаиваться и просить прощения публично, и в итоге приговорили к смертной казни.

Сырцов

Последним, кто решился публично высказываться против Сталина, был Сергей Сырцов, председатель СНК РСФСР. Он осудил его методы реализации индустриализации и поставил вопрос о смещении Сталина с поста генсека в 1929 году. Он в открытую называл Сталина глупым человеком, говорил о его желании взрастить культ личности и считал, что это приведет страну к гибели. Сперва Сергея Сырцова вытеснили из политической жизни и назначили на хозяйственную работу, а позже традиционно арестовали и приговорили к расстрелу.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Первый советский миллионер: как он заработал свои миллионы и почему оставил семью в нищете https://otari.mirtesen.ru/blog/43624753766/

Почему «Киев – мать городов русских»? https://otari.mirtesen.ru/blog/43531297184/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!