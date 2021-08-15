Как появилась тайная коллекция Клода Моне, и Почему он скрывал её существование даже от своей семьи

Клод Моне известен как одни из самых влиятельных импрессионистов XIX века. Однако он прославился не только своим умением переносить красоты Парижа и Норвегии на холст, но очень тонким чувством прекрасного: он собрал коллекцию произведений искусства своих талантливых современников. О ней стало известно только после его смерти, до этого все картины украшали стены его спальни и личного кабинета и никому постороннему не демонстрировались.

Как Клод Моне стал на путь живописи



Семья Клода принадлежала к среднему классу. Отец был успешным бакалейщиком. Его заработка вполне хватало на оплату некоторых капризов, без малейшего ущерба для семейного бюджета. Однако он считал, что «бумагомаранием» на жизнь не заработаешь и мечтал передать свой бизнес Клоду. Вот только будущего гения импрессионизма это не устраивало.

Клод Моне



Любовь к искусству поддерживала мать Клода. Но стоило ей умереть, как отец тут же урезал финансирование. У Моне появились долги, особенно на оплату портного. Среди знакомых он давно заслужил репутацию денди, и приходилось выискивать средства и соответствовать образу. Выручила Моне родная тетка, которая взяла все материальные траты на себя.

Как появились первые экспонаты в коллекции



Моне был скрытным коллекционером.

Он не стремился похвастаться своими экспонатами и с удовольствием оставался практически единственным, кто знал, какое сокровище хранится в доме в Живерни.Вскоре после возвращения в Париж из Норвегии, Клод познакомился с Ренуаром. Между мужчинами завязалась крепкая дружба, слегка замешанная на здоровой конкуренции. В начале 1860-х годов они даже снимали одну студию. Однако подход к искусству у них слегка различался: Ренуар сосредоточился на парижанах из рабочего класса, а Моне был заворожен воздействием света на воду.

Жильбер де Северак (слева) и его портрет Клода Моне (справа)





Жильбер Александр де Северак написал в 1865 году портрет Клода Моне. Это стало последним изображением талантливого импрессиониста без окладистой «серьезной» бороды и неизменного берета. Кроме того, именно с выкупа этой картины и началась тайная коллекция Клода Моне.

Семейные портреты кисти Ренуара и нежная любовь к Камилле



Со своей женой Клод познакомился именно благодаря написанию картин. Он готовился представить большую картину на выставку. Однако денег в тот период жизни у него совсем не оставалось, а одалживаться уже было неловко, поэтому выставочный вариант был продан. Чуть позже на выставку отправилась «Дама в зеленом», моделью на которой выступила будущая жена Камилла.

Камилла Донсье, «Дама в зеленом», Клод Моне





Эта картина принесла ему известность, и Камилла еще не раз была запечатлена на полотнах “отца импрессионизма”. Но несмотря на это, денег на жизнь все также не хватало. В какой-то момент Клод Моне дошел до такой точки отчаяния, что в 1868 году попытался совершить попытку самоубийства. К счастью, неудачную.



В 1870-х годах супруги Моне поселились в парижском пригороде Аржантей. Часто в гости захаживал Ренуар. Мужчины часто писали вместе. Они рисовали на одни и те же темы и подталкивали друг друга к новым вершинам.

Моне и Ренуар часто рисовали одни и те же образы, картина «Лягушатник», 1869 год



Финансовое состояние слегка поправилось, но до «благополучия» было еще далеко. Моне не мог позволить покупать шикарные наряды для Камиллы. Поэтому на время позирования для картин, он их брал на прокат. Ренуар тоже неоднократно писал портреты четы Моне, которые Клод хранил до конца своей жизни.

Как выражали благодарность и признательность известные художник



Первый десяток картин из коллекции были благодарственными подарками. В 1892 году Моне одолжил деньги художнику-анархисту Камилю Писсарро на покупку дома. Часть долга он забрал «натурой», увезя картину Писсарро. Позже его сын Люсьен также презентовал собственную картину «Эвкалипт» в благодарность за помощь вдове и детям Писсарро.



Гюстав Кайботт, художник из богатой семьи, спонсировал импрессионистов и выставки. В 1879 году несмотря на то, что все силы Моне уходили на присмотр за смертельно больной женой, он все же собрался с духом и отправил свои работы на выставку. В знак признательности Кайботт подарил Моне набросок улицы Парижа. Когда Кайботт умер, его брат Мартиаль тоже презентовал импрессионисту полотна с изображениями садов и природы.

Дом Клода Моне





Клод Моне и Берта Моризо, женщина-импрессионистка, которая была невесткой Мане, поддерживали теплые отношения. На смертном одре Моризо сказала своей дочери Жюли: «Дай Моне что-нибудь на память обо мне».



Талантливый художник познакомился с Огюстом Роденом в 1888 году. Они оба находились в полном восторге от творчества оппонента. Поэтому и решили обменяться своими творениями. Роден получил прекрасную марину, а Моне две небольшие скульптуры.

Новая непростая любовь Моне и последние экспонаты в личной коллекции



Эрнест Ошеде долгое время был покровителем Моне. Когда он обанкротился, настала очередь Клода помогать мужчине. С 1878 года семьи Ошеде и Моне проживали в одном доме для экономии средств. Алиса Ошеде ухаживала за Камиллой на ее смертном одре.



После кончины Камиллы, Алиса и Клод завели бурный роман. Эрнест к тому времени самоустранился, отправившись в Париж в поисках лучшей жизни. Моне воспитал пятерых детей Ошеде, совершенно не делая различия между родными и приемными. Сразу после смерти Эрнеста пара сочеталась браком.

Алиса Ошеде и Клод Моне в кругу друзей





Сложная семейная жизнь Моне повлияла на его коллекционирование. Пока Алиса была жива, он воздерживался от развешивания портретов Камиллы. Более того, он выкупил семейные портреты Ошеде, чтобы сказать своей второй жене и приемным детям, что он их любит.

Как Моне выбирал пополнение в свою коллекцию



Через тридцать лет после приезда в Париж Моне был богат и знаменит. Он скупал все работы, которые привлекали его внимание. В 1890-х и 1900-х годах Моне приобрел больше картин своих старых друзей Ренуара и Сезанна, чем кто-либо другой из художников.



Покупка картин знакомых не носила под собой желание таким образом поправить их материальное состояние. Моне приобретал работы, которые считал шедеврами. И почти всегда действовал через посредников.



Моне мог быть упрямым коллекционером. За «Мечеть» Ренуара он заплатил баснословную сумму Полу Дюрану-Рюэлю, который не хотел расставаться с картиной.

«Мечеть или арабский праздник», Огюст Ренуар



В своей собственной живописи Моне стремился запечатлеть мимолетные мгновения, в то время как Сезанна интересовали объем и солидность, постоянство вещей. Это различие заинтриговало Моне. Поэтому вскоре и несколько картин Сезанна были куплены для коллекции.

Что стало с персональной коллекцией Моне после его смерти



Восстановить всю коллекцию было очень сложно. Кроме домочадцев ее практически никто не видел полностью, ведь собирал ее Моне исключительно для себя и своего удовольствия.

Коллекция Клода Моне





Опись, составленная после его смерти, была уничтожена из-за бомбардировки во время Второй мировой войны. Искусствоведам потребовалось четыре года, чтобы воссоздать содержимое его коллекции. Пришлось потратить дни на изучение архивных дневников, писем, завещания и отчетов аукционных домов. Ведь часть картин попали в музеи по всему миру.



Была создана особая выставка. Все экспонаты там представлены в том порядке, в каком Моне их приобрел. Теперь каждый желающий может полюбоваться на тайную коллекцию Клода Моне. Собрание шедевров в доме Моне взволновало многих искусствоведов и просто любителей живописи.



Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Кто, кроме Меган Маркл, в британской королевской семье был смешанной расы(https://otari.mirtesen.ru/blog/43434524813/)

Крупнейшие ограбления века(https://otari.mirtesen.ru/blog/43081306067/)

Эксгумация Александра III: что шокировало членов комиссии (https://otari.mirtesen.ru/blog/43250644584/)