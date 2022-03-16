Наказание 40 лет спустя: как судили одного из самых жестоких палачей Хатыни

В годы Великой Отечественной войны нацисты сожгли дотла более 600 деревень. В их числе и печально известная Хатынь. Тогда, в марте 43-го, в огромном пожаре погибли почти 150 жителей деревни – старики, дети, женщины… И очень странно, что даже много лет спустя бывшие каратели умудрялись притворяться героями и так и не понесли заслуженное наказание.

И даже остаются героями до сих пор.

Григорий Васюра - один из самых жестоких карателей Хатыни

Процесс по делу Григория Васюры стал последним громким разбирательством о преступлениях палачей Хатыни – только в 1986 году его признали виновным во всех совершенных злодеяниях. Весь ужас в том, что целых сорок лет каратель жил вполне обычной жизнью. В фильтрационном лагере ему удавалось скрывать свое темное прошлое, к тому же, вместо положенных 25 лет он отсидел всего три и был освобожден в 1955 году по указу Президиума Верховного Совета СССР. После всего он перебрался в Киевскую область и работал в одном из местных совхозов. Обман раскрылся, когда в 1985 году Васюра потребовал себе Орден Отечественной Войны. Власть имущие призадумались и решили перепроверить все данные, касавшиеся службы "ветерана" в рядах РККА. Пересмотрели в том числе и допрос сослуживца Васюры - Василия Мелешко. Так стала известна ужасная правда...

Будущий каратель добровольно сдался в плен уже через неделю после начала войны во время боев за Лиепаю. После проверки «на вшивость» нацисты приняли Васюру в свои ряды и уже через год доверили командование тем самым батальоном, который участвовал в расправах в Бабьем Яре. В 1943 году каратель вместе со своим 118-м батальоном попал в Беларусь. Здесь-то он и совершил свое главное, но далеко не единственное преступление. Это он был одним из тех, кто прицельно расстреливал жителей Хатыни, выбегавших из горящего сарая. Правда, сам каратель свою причастность к преступлению отрицал до последнего. Говорят, защищался очень искусно.

Мой пост был метрах в 50 от сарая, который охранял наш взвод и немцы с автоматами. Я хорошо видел, как из огня выбежал мальчик лет шести, одежда на нем пылала. Он сделал всего несколько шагов и упал, сраженный пулей. Стрелял в него кто-то из офицеров, которые большой группой стояли в той стороне. Может, это был Кернер, а может, и Васюра.

Показания Ивана Петричука.

Прототипом памятника "Непокоренный человек" стал хатынский кузнец Иосиф Каминский. Его сын умер у него на руках вскоре после расправы гитлеровцев

Подобные свидетельства 26 сослуживцев преступника, присутствовавших на суде, в пух и прах разбивали все оправдания карателя. Говорят, процесс был настолько напряженным, что присутствовавшие то и дело порывались учинить самосуд над Васюрой, в зале постоянно дежурил врач. Еще бы: от подробностей, которые вспоминали выжившие жители Хатыни и их палачи, волосы становились дыбом…

А я до сих пор как закрою глаза, так и вижу: догорающий сарай, обгоревшие трупы своих сверстников и семьи. Люди хоронят близких один раз, а я всю жизнь, как у раскрытой могилы.

Виктор Желобкович

А ведь были в послужном списке предателя зачистки в Минской и Витебской областях, в том числе – жестокие расправы над евреями. За все «достижения» Васюре дали лейтенанта и выписали две награды Рейха. Впрочем, и о своих подчиненных он говорил так, будто хвастался:

Возьмите комвзвода Мелешко. Форменный садист, буквально шалел от запаха крови.

Дело Григория Васюры составило 14 томов. Установили, что он лично уничтожил 360 мирных жителей. Белорусский военный округ приговорил палача к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 2 октября 1987 года.

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