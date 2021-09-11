Признаки, которые с головой выдают ваше отношение к себе

Не экономить на постельном белье

Состояние зубов может много рассказать о человеке. Считается, что красивая улыбка — это показатель не только здоровья, но и финансовой состоятельности. Кроме того, зубы — одна из первых вещей, на которую окружающие обращают внимание. Как показывают опросы, улыбка играет важную роль при общении с противоположным полом и прохождении собеседования.Здоровая улыбка — это залог не только хорошего самочувствия, но и уверенности в себе. Кривые, неухоженные зубы, кровоточащие десны, кариес и запах изо рта сводят на нет любые попытки выглядеть привлекательно. Люди, относящиеся к себе с любовью и уважением, помнят об этом, а потому регулярно посещают стоматолога и тщательно следят за состоянием полости рта.

В среднем человек проводит во сне треть своей жизни. От качества сна зависит, как мы будем чувствовать себя в течение дня: стоит не выспаться, как мы становимся раздражительными, рассеянными и непродуктивными. Выбор постельного белья играет в этом деле далеко не последнюю роль. Искусственная ткань может вызвать раздражение, а еще в простынях и наволочках живут микроскопические пылевые клещи. Некачественная ткань и нерегулярная стирка постельных принадлежностей может стать причиной проблем с кожей и аллергии.

Те, кому небезразличен физический и психологический комфорт, не будут пренебрегать ни качеством приобретаемого белья, ни правилами ухода за ним.



Если хороший и качественный сон важен для вас, то выбирайте лучшее постельное белье и постельные принадлежности. Правильный выбор — это успех.



Качественное постельное белье, без сомнений, хорошее вложение, при условии что вы правильно за ним ухаживаете. Конечно, можно купить дешевые простыни, и вы даже не почувствуете особой разницы, но всего через несколько лет они будут в ужасном состоянии. У меня есть правило: всегда покупать 100%-й хлопок. Еще можно приобрести постельное белье из бамбука или вискозы. Главное — не покупать синтетику.

Уделять время физическим нагрузкам