Касты на Руси, или Кому жилось хуже, чем крепостным крестьянам

В общественном сознании прочно укрепилось мнение, что хуже, чем крепостные крестьяне, на Руси никто не жил. Что это был самый бесправный слой населения в царской России.

Оказывается, это не так. Существовали прослойки населения, которые по сути являлись рабами. Читайте в материале о холопах, челяди и прочих кастах на Руси, чьему положению не завидовали крестьяне даже самых строгих помещиков, как люди становились бесправными и чем они занимались.

Челядь, возникшая из рабов-пленников

Холопы происходили из местных жителей.

В 6-11 веках на Руси существовал социальный слой, лишенный каких-либо привилегий. Называли таких людей челядью. Если обратиться к работам историка Фроянова, изначально этот класс образовался из рабов-пленников, которых пригоняли из военных походов. Тут стоит сделать разделение: рабы, которых рекрутировали из местных жителей, звались холопами. Фроянов также пишет о том, что в 9-10 веках челядь покупали и продавали, словно неодушевленный предмет. А с середины 11 века этот социальный слой постепенно слился с холопами.

Есть еще одно мнение, принадлежащее исследователю Свердлову. Он писал, что к челяди относится большой круг зависимых людей, связанных с господским владением.

Холоп, за убийство которого выплачивали штраф

Холопам же приписывается личная крепостная зависимость от феодалов.

Первое упоминание о холопах найдено в «Русской правде».

Впервые холопы были упомянуты в «Русской правде», это был сборник правовых норм Киевской Руси. Эту категорию людей относили к объектам права, но никак не субъектам. Проще говоря, их рассматривали не как людей, а как вещи, а с точки зрения закона они являлись частной собственностью хозяина.

Так как вещь не могла совершить правонарушение, то вся ответственность за противозаконные действия брал на себя хозяин. В его обязанность входило возмещение убытков и вреда, которые его раб нанес. При этом возместить следовало в двойном размере.

Было одно исключение — когда холоп нанес личную обиду свободному человеку. Тогда хозяин не мог уладить проблему, а оскорбленный имел право убить холопа, чтобы обелить свое имя. При этом физическое уничтожение холопа не приравнивалось к преступлению. Разве что, когда его совершали «без вины», хозяину полагалась не вира, а штраф за порчу чужого имущества в примерно таком же размере как за смерть скота. Когда холоп по мнению общества заслужил смерть, убийца даже штрафа не платил. Многие холопы гибли от рук своих господ. Никаких расследований в этом случае не проводили, так как ситуацию рассматривали как ущерб личному хозяйству.

Как людей насильно холопами делали, а некоторые добровольно продавались

В холопы можно было попасть насильно и добровольно.

Как же люди становились холопами? Чаще всего люди попадали в рабство через плен на войне. Военные походы в 12 веке предпринимались не только с целью увеличения территорий, но для захвата трофеев, к которым относились и пленники. В дальнейшем они становились холопами.

Иногда войска захватывали слишком много рабов, и тогда люди продавались очень дешево, даже коза стоила дороже. Купив холопов по бросовой цене, князья выселяли их на малолюдные земли, чтобы там рабы занимались хозяйственными и сельскими работами.

В 1229 году был составлен так называемый Смоленский договор с немцами, где указывалось, что холопом можно было стать за совершенное преступление, а князь за разбойные действия, конокрадство или поджог мог сделать холопами как виновника, так и его семью.

Также в холопы попадали люди, неспособные вернуть долг из-за пьянства или ненадлежащего поведения. Дети холопов при рождении получали такой же низкий социальный статус.

Были люди, которые шли в холопы добровольно. Некоторые продавались в рабство за минимальные деньги, от отчаяния. Бывало, что родители продавали детей, лишая тем самым их свободы, но давая шанс не умереть с голоду и выжить. Если мужчина женился на холопке, он также становился бесправным. То же происходило, если человек выбирал службу тиуна или ключника.

Холопские звания: большие и меньшие, а также рядовичи и изгои

Рядовичами называли людей, заключивших ряд, то есть договор.

В старой Руси холопов делили на разряды —большие и меньшие. К первым относились невольники, которым разрешалось заведовать делами господ, а также люди, пользующиеся доверием и имеющие возможность содержать собственных холопов (речь о старостах, казначеях, тиунах, ключниках, дьяках). Вторая группа была более многочисленной, это были чернорабочие.

Существовали и рядовичи. Это слово произошло от «ряд», что обозначало «договор». Человек, который подписал ряд и нанялся работать на владельца земли, становился рядовичем. Феодал выдавал ему денежные средства, зерно или орудия труда, а взамен получал от рядовича обещание быть в зависимости, пока не будет возвращен долг. Иначе можно было попасть в холопы. Рядович не мог подвергаться побоям, а если такое происходило, хозяин обязан был выплатить штраф.

Рядович, за убийство которого бралась вира в пять гривен, делились на закупов и вдачей. Им дозволялось подавать на хозяина в суд и фигурировать как свидетель.

По мнению правоведа Дьяконова, закуп работал за аванс, полученный перед работой, а вдач — за милость господскую. И те, и другие попадали в разряд должников, но не были бесправными холопами. Некоторый шанс стать свободными у них был.

Есть еще одно мнение, принадлежащее историку Грекову. Он утверждает, что беднякам давали получали ссуду не для того, чтобы помочь, а, чтобы закабалить. Очень часто условия договора были просто невыполнимыми.

Была еще одна группа — изгои. Это были люди, которые по каким-то причинам выбыли из свободного класса, но не примкнули к другому. Обычно в разряд изгоев переходили холопы, которые сумели разбогатеть и купить свободу, но по каким-то причинам решили остаться во власти хозяина. Небольшая часть людей, покинувших землю хозяина, становились церковными людьми, что прописано в Уставе 1193 года князя Всеволода.

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