Самый невезучий царь. Почему правление Годунова потерпело крах?

Мы поговорили с историком о том, как Борису Годунову не повезло с правлением, за что его невзлюбил народ и почему убивать царевича Дмитрия было бессмысленно.

27 февраля 1598 года русским царем стал боярин Борис Годунов. Случай для Руси на тот момент беспрецедентный: государь впервые был избран Земским собором, а не получил престол по наследству. Кроме того, со смертью Федора Иоанновича, третьего сына Ивана Грозного, мужская линия московской ветви династии Рюриковичей пресеклась, и впервые за всю историю Руси на престоле оказался не потомок Рюрика.

Все это сильно пошатнуло репутацию Годунова как царя, и русский народ изначально не оказывал ему большого доверия. Однако потомок татарского князя Чета имел все задатки успешного правителя: еще во времена правления Федора Иоанновича страной фактически управлял Годунов, занимавший место одного из самых влиятельных советников царя.

А.Д. Кившенко. Царь Фёдор Иоаннович надевает на Бориса Годунова золотую цепь

К сожалению, имя Бориса Годунова чаще всего связывают лишь с убийством царевича Дмитрия, большой смутой и темными временами (не без помощи Александра Сергеевича Пушкина и его знаменитой трагедии). Но стоит отдать должное этому человеку, ведь и во время своего регентства, и в годы царствования он очень много сделал для укрепления государства: фактически создал институт патриаршества, наладил церковное и городское строительство, облегчил положение крестьян и ремесленников и, наконец, проявил себя как талантливый дипломат, заключив выгодный мир со Швецией и в целом оживив связи Руси с Европой.

К сожалению, правление Годунова сложилось неудачно, и сегодня мы решили выяснить, что стало тому причиной – народная нелюбовь, тяжелое голодное время или политика самого Бориса. Найти ответ на этот вопрос порталу «История.РФ» помог доктор исторических наук, специалист в области русского Средневековья, руководитель Центра истории религии и церкви ИРИ РАН Александр Назаренко.

Предвестник петровских реформ

– Александр Васильевич, давайте вспомним о том, каким правителем был Борис Годунов. Можно ли сказать, что мы недооцениваем его как царя и как политика? И почему его правление оказалось таким неудачным?

– Конечно, Борис Годунов – фигура несколько недооцененная в русской истории. На это повлияли несколько обстоятельств. Во-первых, сама краткость его правления и то, что сразу за ним последовало Смутное время, которое неизбежно производило впечатление, будто оно наступило вследствие «неудачного» правления Годунова. Хотя, строго говоря, Годунов как государственный деятель в этой Смуте меньше всего виноват. Ведь он, например, оказывал большую помощь голодающим и принимал другие государственные меры, которые отчасти даже предвосхищают некоторые петровские начинания.

– Какие это были меры?

– Он мобилизовывал знатную молодежь, посылал ее учиться в Европу. Конечно, не в таком массовом количестве и не такими драконовскими мерами, как это делал Петр, но, тем не менее, можно сказать, что политика Годунова была направлена на европеизацию страны. В принципе, и весь последующий XVII век все к этому шло – при Михаиле Федоровиче, конечно, меньше, а при Алексее Михайловиче ориентация на Европу была уже очень заметна. Но явное начало этой политике было положено именно при Годунове. Так что, видимо, у него были какие-то замыслы на этот счет – может быть, даже более широкие, – которые история не дала ему воплотить в жизнь. Но все-таки, наверное, Пушкин был не совсем не прав, когда приписывал Годунову какую-то смутную нелюбовь к нему народа, такую безотчетную и как бы беспричинную.

«Неправильный» царь

– Но ведь причина была? Почему люди невзлюбили Годунова?

– Все-таки смена династии в сознании народа – это очень большой духовный стресс. И конечно, если бы Годунову досталось более благополучное время правления, если бы он царствовал лет 10–15 и сумел укрепиться (и в сознании народа в том числе), тогда, может быть, дела бы пошли иначе. Но его новизна и все эти смутные обстоятельства, которые грянули во время его царствования, – все это сложилось в такой идейный фантом, который в глазах народа сделал Бориса «неправильным» царем. Но, конечно, по всем законам он был абсолютно легитимным правителем, избранным Земским собором. Хотя это был порядок, необычный для Руси, поскольку тогда, в 1598 году, Земский собор впервые избрал царя на царство.

С.В. Иванов. Земский собор

– С точки зрения родства (а он был всего лишь шурином Федора I Иоанновича) Годунов был далеко не идеальной кандидатурой. Но все равно даже наличие других представителей царской династии не помешало ему заполучить власть. Почему же Земский собор и бояре выбрали именно Годунова?

– Бояре поступили правильно и, так сказать, практично. Их государственный выбор был вполне разумен и естественен. Но, понимаете, сознание народа – оно же мифологическое. И то, что новый царь не «природный», а избранный, – это в глазах народа применительно к царю уже дефект. Годунов был первым не «природным» царем, да еще на его правление выпали все эти беды. Конечно, тогда люди считали, что Богу он не угоден. А это народное шатание – и есть корень Смуты! И поэт (Александр Пушкин. – Прим. ред.) очень верно это уловил. Правда, он привязал к этому какие-то моральные вещи, связанные с убийством царевича Дмитрия и т. д., но эту тему мы сейчас трогать не будем. Виноват Годунов или не виноват, участвовал или не участвовал в убийстве царевича – это особая статья.

– Скажите, а род Годуновых вообще можно назвать царской династией? Уместен ли этот термин для семьи, где царствовали всего трое представителей, из которых двое (Ирина Годунова и сын Бориса Федор) пробыли на престоле немногим больше месяца?

– В принципе, да. Ведь у Годунова был наследник – Федор Борисович, и этому наследнику присягнули. Поэтому де-юре такая династия была. Другое дело, что ее правление сложилось не очень удачно.

А.Д. Кившенко. Царь Борис Годунов и дети

Трогать царевича Годунову было не с руки

– Как получилось, что на престоле оказался Лжедмитрий I? Неужели Годунов настолько всем опостылел, что и народ, и бояре предпочли видеть своим правителем самозванца, у которого не было никаких доказательств царского происхождения?

– Нет, понимаете, тогда уже началась Смута. Некоторые же понимали, что Лжедмитрий – не настоящий царь, что это никакой не Дмитрий. Но в тот момент все уже «ловили рыбу в мутной воде» и просто делали вид, что царь законный. Тут уже не шла речь ни о какой легитимности, и в том числе Боярская дума и течения внутри нее не руководствовались никакими соображениями легитимизма. Хотя, конечно, внешне это все пытались выдавать за какие-то законные действия, но совершенно очевидно, что здесь уже шла борьба всех против всех, и каждый хотел урвать то, что можно было урвать. Вот это и называется Смутой!

– Мы, скорее всего, уже никогда точно не узнаем, что случилось с царевичем Дмитрием, но вот что интересно: Годунову в принципе была выгодна его смерть? Ведь Дмитрий все-таки был прямым наследником Ивана Грозного, а значит, и потенциальным наследником трона…

– Ну как сказать, прямым наследником… Он был сыном Грозного от седьмого брака! Вы представляете, что это такое? Ни по каким церковным канонам он не мог быть признан наследником, это абсолютно невозможно. Третий брак для царя – это уже скандал! В Византии, например, императора Константина VII, сына Льва VI Мудрого, очень долго не признавали, потому что он был сыном от четвертого брака, а здесь – седьмой… Поэтому если рассуждать исключительно с точки зрения канонов и закона о престолонаследии (который в те времена, правда, не существовал – просто была такая практика), то Дмитрий – это очень сомнительный наследник. И оспорить его юридические права, если бы кто-то хотел этим заниматься, ничего не стоило: достаточно было созвать Земский собор, и вопрос бы очень быстро решился. Поэтому трогать Дмитрия Годунову, конечно, было абсолютно не нужно: о нем благополучно забыли, пусть бы и сидел спокойно в Угличе, и чем дольше – тем лучше. Бередить и форсировать этот пункт – зачем ему это было нужно? Я не думаю, что Годунов был с этим связан, ему это было совсем не с руки.

– Еще во времена правления Федора IГодунов проводил довольно мудрую политику. К примеру, именно ему мы обязаны установлением на Руси патриаршества. Выходит, что большинство заслуг сына Грозного – это на самом деле заслуги Бориса?

– Стоит учесть то обстоятельство, что при Федоре Иоанновиче фактически правил Годунов. Все-таки если оценивать фигуру Годунова не как неудачного основателя династии, а именно как государственного деятеля, то нужно учитывать и события правления Федора Иоанновича, а фактически – правления того же самого Бориса. И те годы благополучия, которые после потрясений (особенно последних лет) царствования Ивана IV были при Федоре Иоанновиче, – это, конечно, заслуга Бориса. Так что в целом его как государственного деятеля можно оценивать вполне положительно. Но ему очень сильно не повезло…

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