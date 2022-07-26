5 детских задачек, которые не под силу взрослым

Если вас, как и весь интернет, увлекла задача про день рождения, которую задали 14-летним сингапурским школьникам, то вот вам еще несколько испытаний для детского разума.
Включайте внимание, простую логику и детскую непосредственность. Вперед, на абордаж!
1. Четырехзначные числа
Дошколята решают эту задачку за 5-10 минут. Программисты – за 1 час. Большинство людей с высшим образованием… Впрочем, проверьте на себе. И попытайтесь по-честному, не спешите узнать готовый ответ (он будет в конце, под всеми остальными заданиями).
Маленькая подсказка: попробуйте мыслить нестандартно.
Никак не сообразите? Для вас есть еще 2 подсказки (прочитайте сначала первую – если не поможет, то переходите ко второй).
1) Вспомните, кто быстрее всех решает эту задачу? Дошкольники. А почему? Думайте, как они.
2) Думайте «зрительно». Это не математическая задача.
2. Парковка
Еще один элементарный вопросец – на сей раз из гонконгского теста для зачисления в начальную школу. «Несмышленым» выпускникам детсада дается на решение 20 секунд!
3. Числовая пирамида
И снова привет из Сингапура. Попробуйте сравняться в уме с местными третьеклассниками, которые запросто справляются с математической задачкой ниже.(Но если застрянете, не сильно огорчайтесь: как показал телевизионный опрос, взрослые сочли ее «трудной», «слишком заумной» и даже «неразрешимой»!)
4. Шоколадная коробка
А теперь перенесемся в США. Вот вам одно из контрольных заданий обычных вашингтонских 7-классников (по местной системе это 12-13 лет).
«В коробке 50 шоколадок. Из них 30 с карамелью, 25 с кокосом, 10 – и с карамелью, и с кокосом, а остальные вообще без начинки.
Вопрос: Какая диаграмма верно отражает содержимое коробки?»
5. Родственные связи
Ну и напоследок загадка, которая даже не связана с математикой. Тем не менее она заводит в тупик многих взрослых, тогда как дети почти мгновенно выдают правильный ответ!
«Отец и сын попадают в аварию. Отец погибает на месте. Сына в критическом состоянии доставляют в больницу на операцию. Хирург в ужасе смотрит на ребенка и говорит: «Я не могу его оперировать! Это мой сын!»
Вопрос: Как же такое возможно?»
Итак, внимание…
Ответы и способы решений
1. Четырехзначные числа
Ответ: 2581 = 2
В каждой группе из 4 чисел нужно было всего лишь сосчитать замкнутые кружочки. Например, у цифры 6 один кружочек, у цифры 8 — два. А значит у числа 6889 их шесть. И так далее.
2. Парковка
Ответ: 87
Стоило просто мысленно повернуть картинку вверх ногами.
3. Числовая пирамида
Ответ: D = 1345; E = 2440
Первым делом складываете два числа в нижнем ряду: 198 + 263 = 461
Получилась сумма больше того числа, что стоит над ними: 461 > 446
Вычитаете из большего меньшее: 461 — 446 = 15
Точно так же считаем остальные пары и видим, что везде получается 15. Та-дам! Вот и ключ к решению.
4. Шоколадная коробка
Ответ: диаграмма B
Простая арифметика:
Сколько шоколадок только с карамелью? 30 — 10 = 20
Сколько шоколадок только с кокосом? 25 — 10 = 15
Сколько же остается шоколадок без начинки? 50 — (20 + 15 +10) = 5
5. Родственные связи
Ответ: хирург – это мать ребенка.
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2528398919084804112/
А вы знали об этом?
Презерватив – пресловутое «изделие № 2», изготовленное из натурального латекса – вообще непрочен по своей структуре. В нем имеются микропоры – маленькие отверстия размером по пять микрон, через которые может проникнуть не только сперматозоид (его размер три микрона), но и любая другая инфекция и особенно СПИД. Таким образом, презервативы нельзя считать вполне надежными средствами против предотвращения беременности , а также защиты от венерических болезней !
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