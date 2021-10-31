СССР: почему советские вожди произносили эту аббревиатуру неправильно

Советский новояз захламил русский язык многочисленными аббревиатурами, одной из которых стало название государства. Полное наименование страны – Союз Советских Социалистических Республик – употреблялось в редких случаях. Обычно его сокращали до СССР. Однако первые лица государства нередко «урезали» аббревиатуру ещё больше, пропуская в устной речи одну букву «С».



СССР или ССР? Согласно данным «Списка аббревиатур» четырёхтомного «Словаря русского» языка» (1999 г.), аббревиатура СССР должна произноситься так: «эс-эс-эс-эр». Между тем, в речи советских вождей, депутатов, начальников, да и рядовых граждан часто звучало «эс-эс-эр», что по правилам, соответствует аббревиатуре ССР, т.е. Советская Социалистическая Республика (одна из 15-ти). Данная речевая ошибка распространилась ещё на заре Советской власти. Традиция произносить «эс-эс-эр», предположительно, пошла от Иосифа Сталина. Именно такое произношение можно услышать в записи доклада «О проекте Конституции Союза ССР», прочитанного «отцом народов» на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 года. Выпадение одного из слогов при беглом произношении показало изначальную неудачность аббревиатуры СССР. Сработал лингвистический закон экономии речевых усилий говорящим, а также принцип гаплологии – усечения одного из нескольких аналогичных слогов. На произношение аббревиатуры, вероятно, повлияла форма «Союз ССР», которую употребляли наряду с СССР. О том, что количество слогов «эс» должно быть разное, Сталин не задумывался. Возможно, сказался и характерный для него грузинский акцент. Распространённое произношение было зафиксировано не только в аудиозаписях, но и в литературе. В поэтическом наследии переводчицы-эмигрантки Александры Серебренниковой есть такие строки, написанные в 1932 году: Не продать ли с горя Мне свой несессер И поехать вскоре Прямо в Эсэсэр?.. К слову, в военную и послевоенную эпоху Сталин куда чаще стал употреблять в устных речах более «полновесное» словосочетание «Советский Союз» вместо аббревиатуры СССР. Однако форма «эс-эс-эр» сохранилась на долгие годы. Особенно она резала слух в выпусках советских теленовостей: Зрители могли сравнивать нормативную речь дикторов с чиновничьей «скороговоркой». Если у Брежнева неверное произношение можно оправдать трудностями с дикцией на старости лет, то для Михаила Горбачёва, избранного генсеком ЦК КПСС в возрасте 54-х лет, такое объяснение не годится. Между тем, даже в своей последней речи в декабре 1991 года он заявил, что уходит с поста «президента эсэсэр». Другие речевые ошибки советских вождей Иосиф Сталин считал себя знатоком лингвистики и на склоне лет даже выпустил брошюру «Марксизм и вопросы языкознания». Однако русским языком вождь владел далеко не идеально – он вырос в иноязычной среде и не получил полноценного образования. В его речах можно заметить немало ошибок в словоупотреблении: Сталин говорил «похоронить в гроб» вместо «положить в гроб» или «распяли на крест» вместо «распяли на кресте». Никита Хрущёв также был человеком не вполне грамотным, в устной речи которого проявлялось украинское влияние. На письме Хрущёв постоянно делал ошибки, поэтому писать от руки не любил. Есть мнение, что именно это подтолкнуло вождя к идее кардинальной реформы русской орфографии, которая, к счастью, осталась нереализованной. Леонид Брежнев, как правило, читал по бумажке, поэтому грубых ошибок не допускал. Но из-за проблем с челюстью казалось, что он произносит совершенно иные слова. Например, в брежневском произношении слов «систематический» и «пессимистический» гражданам, судя по анекдотам того времени, слышалось что-то неприличное. Михаил Горбачёв был не в ладах с русскими ударениями. Он произносил «нАчать» вместо «начАть», «прИнять» вместо «принЯть», «мОлодежь» вместо «молодЁжь». Кроме того, генсек никак не мог правильно выговорить название союзной республики Азербайджан, которая в его речи превращалась «Азебаржан». Постоянные ошибки главы государства повлияли даже на позицию филологической науки. Напротив вариантов, употребляемых Горбачёвым, в словарях в годы Перестройки появилась пометка «допустимо». Тимур Сагдиев





