Фрида Кало и Лев Троцкий: Почему последнюю любовь опального революционера обвиняли в его гибели

Мексиканская художница известна не только своими уникальными картинами. Несмотря на боль и физические страдания, Фрида Кало отличалась живым характером и раскрепощённостью. Она всю жизнь любила своего супруга, эксцентричного монументалиста Диего Ривера, но, устав от его бесконечных измен, заводила романы на стороне.

Одним из её увлечений стал опальный российский революционер Лев Троцкий, которого она буквально лишила рассудка. После трагической гибели Троцкого она попала под подозрение в причастности к его смерти.

Короткий роман

Фрида Кало и Диего Ривера.

Фрида Кало была восхитительна в своей непосредственности. Она обожала своего супруга, который был старше самой художницы на двадцать с лишним лет, но страдала от его бесконечных измен. Впрочем, ей никто не мешал мстить ему с пылом и страстью, присущими только ей. Она была таинственна и притягательна, писала потрясающие картины и блистала в обществе.

Художница из-за серьёзной травмы всегда держала спину прямо и напоминала богиню. Правда, собственный царственный образ она разрушала с лёгкостью, ибо отличалась очень живым нравом и характером сорванца. Её речь изобиловала нецензурными выражениями, она курила сигары и не скрывала своё пристрастие к спиртным напиткам, предпочитая текилу.

Фрида Кало.

Она могла страстно поссориться с мужем и тут же закрутить роман с мужчиной или женщиной. При этом Фрида Кало не представляла своей жизни без Диего Ривера, разделяла его политические взгляды и прощала любые его выходки. Она были членами Мексиканской коммунистической партии, и Фрида поддержала супруга, когда он решил добиваться получения политического убежища для Льва Троцкого.

В 1937 году Фрида Кало приехала в мексиканский порт Тампико, чтобы встретить Троцкого с женой. Если бы не болезнь почек, с ней вместе непременно был бы и сам Диего, но в тот момент он находился в больнице. Фрида привезла Льва Троцкого и Наталью Седову в их с Диего дом. Троцкий был покорён Фридой с первых же минут знакомства. Кажется, он даже не замечал её физических недостатков и хромоты, настолько обаятельна и харизматична была Кало.

Наталья Седова, Фрида Кало, Лев Троцкий и Макс Шахтман.

Художница тут же ответила на симпатию революционера. Поначалу они обменивались любовными записками, которые передавали друг другу, спрятав между страницами коммунистических книг. Но Лев Троцкий совершенно потерял голову. Он почти открыто проявлял свои чувства к художнице, что не могло укрыться от его жены.

Когда же из клиники вернулся Диего Ривера, Троцкий пытался сдерживать свои порывы, чего никак нельзя было сказать о Кало. Она буквально выставляла напоказ свои отношения с революционером, желая задеть чувства супруга. Правда, Ривера был почти спокоен, а вот Наталья Седова всё же не выдержала и закатила мужу грандиозный скандал, после которого он уехал на фазенду Сан Мигель Регла в ста километрах от Мехико.

Фрида Кало и Лев Троцкий.

Фрида провела там всего неделю, после чего роман ей наскучил, да и чувств особых к 58-летнему Троцкому она не испытывала. Её целью была месть мужу, и она смогла насладиться его ревностью и страданиями. Больше Троцкий ей был не нужен.

У него же случился приступ аппендицита, и он попал в больницу. Некоторые источники уверяли, будто приступ был мнимый и революционер имитировал его, желая вызвать жалость возлюбленной. Но Фрида Кало так к нему и не вернулась, зато в день рождения Троцкого подарила ему свой автопортрет «Между портьерами» с трогательной подписью: «Льву Троцкому с глубокой любовью я посвящаю эту работу».

Обвинение в убийстве

Фрида Кало.

После расставания с Кало Лев Троцкий вымолил прощение у супруги, продал вывезенный из России архив, приобрел домик в Кайоакане и занялся безобидным и далёким от революционной деятельности разведением кур и кактусов. Кстати, уезжая с фазенды, Лев Троцкий предпочёл не брать с собой подарок бывшей возлюбленной.

В мае 1940 года под руководством Дэвида Альфаро Сикейроса на Троцкого было совершено первое покушение, оказавшееся неудачным, а в августе агент НКВД СССР Рамон Меркадер завершил начатое соратниками. 21 августа Троцкий скончался от травм, нанесённых ему ледорубом.

Фрида Кало и Диего Ривера.

Фрида Кало и Диего Ривера первыми попали под подозрение полиции. Как выяснилось, в 1939 году художница встречалась в Париже с убийцей, естественно, власти захотели выяснить причины свидания. Ривера же подозревался в связи с Сикейросом. Ситуация усугублялась ещё и тем, что супруги к моменту смерти Троцкого слегка «подкорректировали» свои взгляды. И превратились из сторонников троцкизма в приверженцев сталинизма. Супругов после покушения, а затем и после гибели Троцкого долго допрашивали, но всё же отпустили, так как они смогли доказать свою полную непричастность к преступлению.

Роман с Троцким остался для Фриды Кало приятным приключением, позволившим заставить злиться и ревновать любимого Диего. Она скончалась в 1954 году, а супруг, с которым она разводилась, а после вновь воссоединилась, пережил её всего на три года.

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