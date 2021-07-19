Как персы победили египтян, бросая в них кошек: Легендарная битва при Пелузии

На протяжении всей истории людям было мало убивать друг друга в своих бесконечных войнах. Они уничтожали также и безвинных животных. Традиционно страдали ездовые животные такие, как лошади, мулы, слоны. Реже собаки, птицы, свиньи и змеи. Разные виды их виды использовали по-разному. Вероятно, одним из самых неслыханных помощников в военном деле были... коты! Именно усатые-полосатые помогли персам одолеть египтян. Подробности самой необычной битвы с применением первой в мире психической атаки, далее в обзоре.

Коты — бойцы?

Довольно трудно представить себе эдакого бойцовского Ваську. Коты ведь не являются крупными или вообще грозными животными. Не львы чай! Вот у египетского фараона Рамзеса II, например, был дрессированный лев. Он сражался на его стороне в битве при Кадеше. Есть аналогичные случаи с тиграми или леопардами. Вот у кошки вряд ли хватит сил противостоять воину. Однако история знает по крайней мере один случай, когда этот вид был ответственен за захват города: битва при Пелузии.





Пелузий на карте.



Пелузий был крупным городом в Нижнем Египте, расположенным в дельте Нила. Хотя это название произошло из греческого языка и дано было городу позже. Настоящим его названием было Пер-Амун. К середине 6 века до н.э. от древнеегипетского великолепия мало что осталось. В тот момент фараон Египта не обладал достаточной силой, чтобы противостоять экспансии персов. Историк Геродот рассказывает необычайную историю падения Пелузия. Египтян на самом деле победили... коты.





Бог Анубис (слева) наблюдает, как его слуги взвешивают деяния умершего. Бог Тот (справа, с головой ибиса) записывает результат. Древнеегипетское изображение.

Ослабление египетского господства



В 526 г. до н.э. на престол взошёл Псамметико III, сын Амосиса II из XXVI династии. Период правления последнего был успешным и долгим, более сорока лет, что свидетельствует о том, что он был хорошим правителем. Ведь он не принадлежал к царскому роду, а пришёл к власти в результате военного переворота. Влияние Египта при Амосисе было велико и простиралось на все стороны света. Но на востоке уже зародилась другая могущественная и амбициозная империя - Персидская.





Фараон Псаметико III.

Историк Геродот описывает любопытную причину, которая послужила спусковым крючком для всех последующих событий. Амосис послал своего врача ко двору персидского царя Камбиза II. Египетские лекари пользовались тогда огромной славой и уважением во всём мире. Врач не хотел туда ехать и был возмущён тем, что его отсылают в Персию против его воли. Он решил отомстить, посеяв между правителями вражду. Доктор предложил своему новому хозяину попросить у фараона руки его дочери, зная, что это предложение тому очень не понравится. Амосис в ответ послал царю дочь своего свергнутого предшественника под видом его собственной, но та открыла правду Камбизу. Персидский царь почувствовал себя очень сильно оскорблённым.





Камбиз запечатлел Псамметико (персидский рельеф).



Дипломатические отношения между странами были безнадёжно испорчены. Кроме всего прочего при дворе Амосиса впал в немилость советник фараона, греческий наёмник по имени Фанес из Галикарнаса. Он стал искать убежища в Персии после разногласий с фараоном. Именно Фанес убедил Камбиза в том, что лучшего момента для завоевания Египта не будет. Конечно, для этого были и более глубокие причины - экономические и политические. Во время правления Псамметико III, сына Амосиса и случилась катастрофа.



Молодого и неопытного фараона нельзя было даже сравнивать с могущественной фигурой Камбиза II, наследника Кира Великого, амбициозного и воинственного. Египет был уже единственным государством, которое оставалось независимым от персов в этом регионе, поэтому его завоевание было лишь вопросом времени. В 525 г. до н.э. персидская армия начала наступление и пересекла Синайский полуостров. Единственная возможность спасти страну для фараона заключалась в том, чтобы получить помощь от Греции. С греками он поддерживал хорошие торговые отношения, но оказалось, что они со всем своим флотом присоединились к Камбизу. Судьба Египта была решена.





Встреча Камбиза II и Псамметико III (Адриен Гинье).

Судьба Пелузия



Псамметико лично возглавил своё войско, чтобы попытаться остановить продвижение врага. Пелузий стал ареной столкновения. Количество войск с обеих сторон неизвестно. Греческий историк Ктесий писал в своих трудах, что и у египтян, и у персов были иностранные союзники и наёмники. Битва была кровавой, исход был предрешён. В то время империя Ахеменидов была главной державой древнего мира. Египет не был соперником в военном отношении.





Богиня Бастет.



Персидские войска опустошили формирования египтян, которые проявили ужасное замешательство, когда увидели, что противник носит на своих щитах изображение Бастет. Изображаемая в облике кошки, либо женщины с кошачьей головой, в разные времена Бастет была чтима как богиня плодородия, любви, веселья, домашнего очага, деторождения. Она считалась всевидящим оком великого Ра и его верной соратницей в борьбе с Апопом. По другой версии, это были не нарисованные изображения, а настоящие живые кошки. Персы использовали их как щиты, от чего те просто бросали оружие, принимая поражение.





Египетская статуэтка священной кошки богини Баст (или Бастет).



Геродот мрачно описывает груды египетских черепов. Ктесий более подробно рассказывает, что персы убили пятьдесят тысяч египтян против семи тысяч собственных солдат. Не в силах противостоять натиску врага, Псамметико и оставшимся в живых пришлось драматически отступить, и укрыться за стенами Пелузия.



Египтяне готовы были к долгой осаде. Но в этом не нашлось никакой необходимости. Опять благодаря кошкам. Македонский военачальник Полиено во 2 веке нашей эры написал военный трактат в восьми книгах под названием «Стратагемы» (из которых остались только ссылки, потому что они были утеряны). Там он рассказывал о том, что персы бросали в египтян кошек. Высокие неприступные зубчатые стены должны были защитить осаждённых от врага. Когда же через стены полетели священные животные, воплощения богини Бастет — это полностью парализовало египтян и заставило их покинуть крепость. Они продолжили бегство и отправились дальше, в Мемфис.





Падение Мемфиса



У Геродота об этом ничего не написано. Он упоминал другую, не менее деморализующую историю. Камбиз осквернил гробницу Амосиса, а его мумию сжёг. Затем, захватив Пелузий, он послал вестника в Мемфис, чтобы договориться о капитуляции, но египтяне убили его. После этого началась настоящая месть. За каждого убитого перса погибло по десять египтян. Кого убили в бою, кого казнили позже. Казнено было более 2000 человек из элиты Мемфиса, все высшие военные и высокопоставленные чиновники, даже один из сыновей фараона.





В Египте кошки были божественны. Это стоило египтянам исторического поражения.



Мемфис пал. Псамметико был взят в плен и подвергся унижению. Его дочь заставили таскать для лошадей персов воду из Нила, а его сын был скован цепями и запряжён, как животное, прежде чем погиб. После всего этого Геродот описывает в высшей степени захватывающий эпилог. Он рассказывает о том, как персидская армия была послана для захвата оазиса Сива. Там находился знаменитый оракул Амона, тот самый, который позже посетил Александр Великий, чтобы стать властелином мира. Это место находится внутри страны, посреди пустыни. Солдаты Камбиза были застигнуты ужасной песчаной бурей и навсегда остались там. Вероятно, это легенда, типичная, но настолько увлекательная, что многие пытались найти её свидетельства. В 2009 году итальянская археологическая экспедиция всё-таки нашла там человеческие кости вместе с оружием и бронзовыми украшениями. Останки были идентифицированными как Ахемениды.



Источник : https://kulturologia.ru/blogs/180721/50338/





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