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Как соединить 10 точек 4 прямыми линиями, не отрывая ручки от бумаги

Как соединить 10 точек 4 прямыми линиями, не отрывая ручки от бумаги?

Перед вами 10 точек.

Ваша задача – соединить их 4 прямыми линиями, не отрывая ручки от бумаги. Удачи!

Ну как, получилось? В школе и университете многих из нас учили мыслить довольно стандартно.

Как соединить 10 точек 4 прямыми линиями, не отрывая ручки от бумаги

Возможно, у вас получилось так...

Как соединить 10 точек 4 прямыми линиями, не отрывая ручки от бумаги

И даже так...

Как соединить 10 точек 4 прямыми линиями, не отрывая ручки от бумаги

Вам всего лишь нужно выйти за пределы привычного мышления. В условии не сказано, что линии должны проходить в пределах квадрата. Позволяем себе небольшую "вольность", и задачка решена!

Как соединить 10 точек 4 прямыми линиями, не отрывая ручки от бумаги

А вы знали об  этом?

Культ смерти, возникший в Англии в эпоху правления королевы Виктории, наложил свой отпечаток на все сферы жизни. В моду вошел черный цвет, траурные одеяния, похоронные символы и.... фотографии мертвецов. Появление изображений умерших людей было связано с изобретением дагерротипа. Его на рубеже XVIII—XIX веков изобрел француз Жозеф Ньепс, а затем и Луи Дагер. Получение изображения происходило с помощью медной пластины, покрытой йодистым серебром, которое реагировало со светом. Изображение проявляли парами ртути и закрепляли тиосульфатом натрия. Метод был не из дешевых, но значительно дешевле, чем заказать портрет живописцу, и этот способ портретной съемки быстро распространился по Европе.

 Вскоре и в Англии, и в Европе появился обычай делать портреты умерших людей. 

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