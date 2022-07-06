Как соединить 10 точек 4 прямыми линиями, не отрывая ручки от бумаги?

Перед вами 10 точек.

Ваша задача – соединить их 4 прямыми линиями, не отрывая ручки от бумаги. Удачи!

Ну как, получилось? В школе и университете многих из нас учили мыслить довольно стандартно.

Возможно, у вас получилось так...

И даже так...

Вам всего лишь нужно выйти за пределы привычного мышления. В условии не сказано, что линии должны проходить в пределах квадрата. Позволяем себе небольшую "вольность", и задачка решена!