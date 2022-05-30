Маздак — первый в истории человечества «коммунист» , совершивший социалистическую революцию

Утопическая идея Маркса и Ленина о социалистической революции и построении коммунизма, получившая реализацию в начале нашего века в России и ряде других стран, не была нова. Подобные бездарные и губительные примеры разрушения сложившихся традиций, ликвидации частной собственности и внедрения уравниловки в обществе, к сожалению, в истории уже были. Так, одним из первых утопистов, пытавшихся отнять у богатых, чтобы отдать бедным был Маздак , потомок иудеев , бежавших из Римской империи в Персию. Именно поэтому его можно однозначно назвать первым «коммунистом» в истории человечества!
Как известно, в 66–73 годах вспыхнуло иудейское восстание, устроившее римлянам настоящую резню. Восставшие захватили Иерусалимский храм и укрепленный дворец Ирода, однако со временем восстание было жестоко подавлено. Вместе с тем евреи никак не хотели признавать себя побежденными и еще долго сопротивлялись, но в 133–135 годах римляне опять жестко подавили вновь вспыхнувшее восстание и нанесли ощутимый удар историческим традициям иудейства. В 137 году они даже выстроили новый языческий город Элия Капитолина на месте разрушенного Иерусалима.Кроме того, чтобы еще больше наказать евреев, император Ариадн запретил им делать обрезание.В результате этих лишений многие евреи вынуждены были бежать на Кавказ и в Персию.
На Кавказе евреи стали соседями хазар, а в Персии они потихоньку вошли во все ветви власти и стали тайно управлять государством . Заняв прочные позиции в управлении и торговле, евреи приступили к биологическому порабощению персов. Известно, что евреи и по сей день являются единственным народом в мире, сохранившим при смешанных браках материнское, а не отцовское определение национальности. Поэтому ,выдавая еврейских красавиц замуж за знатных иранцев, обращенных в иудаизм сыновей принимали в еврейскую общину и считали евреями не только по религии, но и по крови. Подобная экспансия закончилось тем, что в начале VI века н.э. в Персидской империи произошло уникальное в мировой истории событие – в эпоху раннего Средневековья одержала победу антифеодальная народная социалистическая революция под лозунгами – Свободы, Равенства и Братства. Ее вождем был Маздак – священнослужитель и визирь царя Кавада, царствующего в то время .
Любопытно, что на сторону революции царь Кавад, женой которого была племянница Маздака , перешел добровольно, поскольку полностью доверял своему визирю. Кавад надеялся, что участившиеся в то время бунты вследствие частых неурожаев и острой борьбы разных политических группировок в стране удастся локализовать и направить против его политических противников. Чтобы снизить напряженность, вначале Маздак приказал раздать государственные зерновые запасы. Однако эта попытка помочь народу вызвала еще большее недовольство и раздоры при дележе зерна .Тогда Маздак объявил об обобществлении собственности и провозгласил лозунг «Всем поровну!».
Революция уничтожила крупных землевладельцев, осуществила передел земли и имуществ. Кроме того, уничтожалась правящая каста – потомки Славяно-Ариев, которые и создали Персидскую империю. Их объявили «врагами народа», экспроприировали их богатства, которые поделили между бедными иудеями и иудейскими вождями. Современники Маздака отмечают его красноречие и организаторский талант, которому явно не хватало чувства меры в его фанатическом и утопическом убеждении в том, что «все люди должны быть равны в богатстве».Подрывая царскую власть, Маздак считал себя и своих сторонников вправе распоряжаться чужим имуществом по своему усмотрению. Мусульманский автор так описывает суть учения и действий маздакитов: «Маздак считал, что поскольку все люди происходят от одних и тех же общих предков, они имеют равные права на женщин и богатства друг друга. Это, утверждал он, положит конец всем ссорам и раздорам, которые возникают по одной из этих причин». Надо сказать, что идея о всеобщем равенстве была очень заманчива и на «удочку» Маздака легко попадались неграмотные, измученные нищетой люди. Однако достижение равенства и всех земных благ, было невозможно мирным путем. Поэтому Маздак, ловко манипулируя доверием царя, разжигал революционный мятежный дух черни против класса имущих, открыто призывая к убийствам и грабежам .Таким образом, он пытался уничтожить зло (с его точки зрения материальное неравенство) насильственными и разбойными методами.
Идеи Маздака приняли с распростертыми объятиями молодежь и развращенные слои общества, которым особенно понравилось учение Маздака о женщинах, которых он также приравнивал к имуществу и считал общим достоянием! Подобная ересь распространялась как лесной пожар, и весь Иран был ввергнут в сексуальную анархию и эротический кризис. Движение стало настолько мощным, что каждый мог зайти в дом любого человека и завладеть его женой и имуществом. Подобное отношение к женщинам, как к неодушевленному предмету, которым при случае мог воспользоваться каждый желающий, провоцировало разрушение генетического древа и приводило к вырождению достойных старинных родов. Вскоре после этого дело дошло до того, что ни родители не признавали своих детей, ни дети родителей и никто не имел прав на свое собственное имущество.
Неизвестно, какое помутнение разума нашло на шаха Кавада, но он воспринял и одобрил эти «мистико-коммунистические» идеи и фактически вручил власть Маздаку и его сторонникам. Те вскоре превратили шаха в марионетку на троне и развернули в стране неслыханный террор. Правда, в 496 году Каваду удалось сбежать от своих «революционеров» и привести в столицу верные ему войска, однако маздакизм в течение почти 40 лет существования обрел в стране такую силу и размах, что не поддавался никакому контролю и царь Кавад проиграл !
Однако со временем ситуация вышла из – под контроля. Жажда обладания чужим имуществом ослепила необразованные низшие слои общества. Начались грабежи, убийства, разорения имений. Страну охватила гражданская война и хаос. Кровопролитие и беззаконие удалось остановить только благодаря мудрости и осмотрительности сына Кавада – Хосрова I Аноширвана, который разоблачил мятежника Маздака и с помощью обмана жестоко с ним расправился. Вначале Маздака задобрили обещанием, что сын царя Кавада хочет принять его веру, а потом предложили Маздаку собрать своих людей в царском дворце якобы для получения подарков. Под этим предлогом собрали двенадцать тысяч ярых его сторонников , которые попались в ловко устроенную ловушку. Капкан захлопнулся и виртуальных революционеров разбили на группы по 15–20 человек и стали выпускать из дворца . Когда они выходили, их хватали, вели на площадь и закапывали в ров вверх ногами. Последним пригласили на ту же процедуру и Маздака, показав ему кладбище его единомышленников. Затем Маздака казнили так же, как и остальных его кровожадных единомышленников ! Истории подъема и гибели маздакидского движения посвящен роман М. Симашко «Маздак».
После победы шаха Хосрова уцелевшие евреи–маздакиты бежали в Азербайджан, а также они поселились на равнине между Тереком и Сулаком, где и, объединившись с хазарами, создали мощное государство, состоявшее из двух наций – собственно хазар, и самих евреев, ставших управленческой элитой Хазарского каганата. Так, в ничего не подозревающий и веротерпимый хазарский этнос проникла антисистема. По мнению знаменитого писателя Л.Н. Гумилева «Антисистема» – системная целостность людей с негативным мироощущением. Все антисистемные идеологии и учения отрицают реальный мир во имя иных абстрактных целей. Подобные виртуальные учения призывают в корне изменить мир, на деле же они , наоборот, разрушают его, либо требуют от человека вырваться из оков реальности, разрушая самого себя. Гимном антисистемы фактически является Интернационал : «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем наш новый мир мы построим: кто был ничем – тот станет всем»!
Любопытно, что в какие бы времена и в каких бы странах не происходили революции, все они развивались практически по одной и той же схеме и всегда однозначно являлись своего рода ересью! Не является исключением и октябрьский переворот в России в семнадцатом году. К сожалению, это никак не могут понять многие наивные и доверчивые люди, которые все еще надеются на светлое коммунистическое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете!
Так бесславно закончил свою жизнь величайший авантюрист и душегуб Средневековья Маздак , утопическое учение которого ,к сожалению, было подхвачено многими его последователями и не утратило своей «привлекательности» и в наше время ! Самым известным из них был ремесленник Хашим ибн Хаким, которого называли Муканна, то есть «человек в маске» , поскольку лицо его было безобразным и поэтому он постоянно ходил с зеленой повязкой на лице. Являясь сторонником маздакитского социального равенства и свободы, Муканна в 769 – 783 гг. возглавил революцию в Средней Азии , которая вошла в историю под названием восстания «людей в белых одеждах», поскольку все восставшие были одеты в белую одежду. Это восстание было жестоко подавлено и Муканна, чтобы не попасть в руки врагов, сжег себя, бросившись в костер.
Наиболее же кровавым и губительным утопическое учение Маздака оказалось для Матушки-России, поскольку кровожадные нехристи большевики были самыми ярыми последователями маздакизма .Именно опираясь на это виртуальное учение, большевики отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации. Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. Именно большевики во главе с Лениным стремились парализовать сознание человека, данное богом и превратить советского человека в бездумное существо, лишенное ума, чести и совести. К сожалению, им это практически удалось, поскольку и сейчас можно встретить одурманенных поклонников вождя, которые все еще слепо верят в торжество советского коммунизма!
Читая вышеперечисленные факты,невольно удивляешься, насколько безрассудно большевики были одурманены маздакизмом и как они точно повторили в свое время сценарий, устроенный Маздаком революции. Вся коммунистическая система была построена как сатанинская пародия на церковь со своими богами – кумирами (генсеками и партийными боссами). Даже форма одежды и цвет знамени и у маздаков, и у коммунистов совпадают. Известно, что и у маздаков было красное знамя (цвета крови — признак приверженности сатанизму), и одевались они в красные и черные кожаные куртки. Подобно тому, как Маздак отбирал имущество у класса имущих, так и коммунисты раскулачивали буржуазию. Однако большевики пошли еще дальше, поскольку стали отбирать имущество и раскулачивать даже тех крестьян и пролетариев , которые разбогатели на законных основаниях во время советской власти при НЕПе. Таким образом, частная собственность обобществлялась и становилась «ничейной», от которой все хотели только получать, ничего не давая взамен.
Как не парадоксально, но и большевики, придя к власти, подобно сексуальной утопии маздакизма, провозгласили свою «сексуальную революцию»! Как известно, вопросы свободной любви широко пропагандировались большевиками. Например , они пропагандировали «теорию стакана воды» , согласно которой , сексуальное удовлетворение есть такое же естественное удовлетворение потребностей организма, как ,например, «выпить стакан воды». Именно поэтому молодая комсомолка не имела права отказывать в сексе простым пролетариям и особенно членам партии большевиков. Правда, ей категорически запрещалось вступать в половой контакт с представителям буржуазии. В Рязанской губернии власти в 1918 году даже издали декрет «О национализации женщин», а в Тамбовской в 1919 – «О распределении женщин».
Тогда же в России получает распространение нудистское движение.Тысячи обнажённых людей время от времени дефилировали по улицам пролетарских столиц под лозунгами «Долой стыд!». Пик советской «сексуальной революции» пришёлся на начало и середину 1920-х годов. Так, А. Залкинд в «12 половых заповедях пролетариата» (1924 г.) отмечал, что сознательный пролетарий не имеет права полностью растрачивать свои силы в сексе, когда нужно бороться за освобождение трудящихся всего мира от угнетения. Мало кто знает, что проект «шведская семья» , по которому совместное хозяйство и групповую интимную жизнь обычно вели 10-12 лиц обоего пола, порождение большевиков,а не жителей Швеции! Писатель Герберт Уэллс, посетивший в это время революционную Москву, позже удивлялся тому, «как просто обстояло дело с сексом в стране победившего социализма».
Таким образом, суть учения и действия большевиков практически соответствовали учению Маздака: экспроприация "экспроприаторов", никакой собственности, все общее, включая женщин. С большой долей уверенности можно утверждать, что и сам Ленин являлся потомком все тех же последователей Маздака, а учение иудея Мордыхая Леви (Маркса) вполне согласовывалось с идеологией евреев-маздакитов. Именно поэтому, марксисты-маздакиты не только свергли императора Николая II, но и расстреляли всю его семью, включая малолетних детей.
После смерти Ленина власть в СССР захватил "палач народов" Иосиф Джугашвили (Сталин). Любопытно, что Л.Гумилев считает и его выходцем из осетинских горских евреев-маздакитов. Интересно , что – слово "джуга" означает по-грузински "еврей", а слово "швили" – антропонимический суффикс в значении "ребенок".Кроме того, кличка Коба – это грузинская адаптация древнего персидского имени Кавад. Именно душегуб и палач народов Сталин принес в жертву маздакизму десятки миллионов жизней. Вместе с тем известный советолог Абдурахман Авторханов утверждал, что в происхождении «всесильного наркома» Берии также прослеживаются еврейские корни. При этом он ссылается на то, что слово «берия» в переводе с древнееврейского означает «сын несчастья».Не менее кровожадными были и вельможные сторонники Сталина. Практически все советское Политбюро и репрессивные органы во многом были составлены из потомков евреев-маздакитов.
Несомненно, русский народ ,наконец-то, «проснется от сна» и полностью освободится от затаившегося маздакского влияния, которое все еще прогрессирует и наносит ощутимый вред Матушке-России ! Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ), то они обрекут себя опять на голод и нищету. Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами страну!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
А вы знали об этом?
Старик Фрейд, еще недавно напоминавший по виду почтенного раввина, всю жизнь занимался доказательством того, что человек это только пансексуальное существо, что религия, культура и искусство это только надстройки над гениталиями человека, что любовь родителей и детей друг другу – это загнанное в подсознание желание кровосмесительства. В его академических лекциях и научных трудах заключался сгусток кощунства и презрения к человеку. Он словно собрал всю накипь зла и греха, которую создало человечество со времен своего существования, и назвал это словом “наука”. Мир был готов, чтобы принять это учение. Люди, далекие от вопросов психиатрии, жадно читали его книги, потому что находили в них апологию демонизма и собственного греха. Он не был причиной нравственной катастрофы человечества, но стал ферментом зла, брошенным в декадентствующую культуру ХХ столетия.
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