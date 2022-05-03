Почему пираты голодали, но не ели рыбу на кораблях, хотя рыбы было полно в море

Сидит пират на рыбе и не может её съесть. Вы не задумывались, почему моряки и пираты на парусных древних судах не ели рыбу, находясь в море. Команда могла голодать неделями и месяцами, но в их рационе практически не было рыбы. Меню состояло из фруктов, круп, солонины - круто засоленного мяса. Так почему же рыбки-то не отведать? А причин куча. Разберемся.

Почти до 20 столетия, рыбу пираты и моряки на кораблях не ели. Акула у них считалась падальщицей и ею брезговали. Мы сегодня сомом и стерлядкой не брезгуем, которые со дна едят всё что ни попадя, а вот пираты брезговали акулой. Дельфина не ели, так как это был их талисман, приносящий удачу. А что касается других съедобных рыб?

Фото с phonoteka.org

Тут все просто

В те времена не могли их поймать. Одна две рыбы погоду для голодной команды не сделает, поэтому, нужно искать косяк. А как за ним гоняться? Парусные суда сильно привязаны к направлению ветра и не могли маневрировать, гоняясь за стаей рыбы, которая плыла куда хотела. Да и глубоководных сетей тогда еще не придумали, а рыба часто была на глубине. Но есть еще одна важная причина, почему пираты и моряки не ели рыбу?

Тогда не знали какая рыба ядовитая, а какая нет, и команда могла смертельно отравится, отведав обеда из такой рыбы. Но, ведь были же известные рыбы, о которых моряки знали, скажите вы. Тут есть еще один момент, о котором узнали не так давно.

Вторично ядовитые рыбы

Это обычные съедобные рыбы, которые стали ядовитыми.

Всему виной сигуатера - заболевание, возникающее при употреблении рифовых рыб, в тканях которых содержится яд - сигуатоксин. Он содержится в планктоне, который поедается мелкими рыбками, а их едят более крупные, и так по цепочке. Сами рыбы просто носители и не болеют, а вот, кто этих съедобных, на первый взгляд рыб съест, то может и к праотцам отправиться.

Не было лабораторий

Естественно, отличить съедобных и несъедобных рыб одного и того же вида пираты не могли, поэтому не ели рыбу вообще. Сам Джеймс Кук еле выжит, отведав небольшой кусочек печени морской рыбы, а вот свинка, подъевшая остатки рыбы, покинула мир на их глазах. Снимем шляпы, друзья.

И у нас такое есть

У нашей щуки, окуня или сазана есть похожая болезнь, которая также может приводить к летальному исходу, отведавшего рыбу. Юксовская болезнь (гаффская , сартланская, острый алиментарный миозит) — алиментарнотоксическая пароксизмальная миоглобинурия. Болезнь получила название по местам вспышек: Юксовское озеро (1934 - 1936 годы), озеро Сартлан (1947 - 1948, 1984 годы), Котокельское озеро (2008 год). Источник Википедея

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